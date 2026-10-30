Conversione energetica ed ecologica: custodire il creato, costruire il futuro

Parlare di conversione energetica ed ecologica significa, prima di tutto, parlare di tutela del pianeta dagli effetti dei cambiamenti climatici. Convertirsi vuol dire volgersi in un’altra direzione, e oggi questa direzione riguarda il modo in cui produciamo energia, abitiamo il territorio, consumiamo e scartiamo. Non è un tema riservato agli esperti: è una questione che interpella la coscienza. La conversione energetica è la parte più visibile del cammino. Abbandonare progressivamente carbone, petrolio e gas a favore di sole, vento, acqua e sistemi più efficienti è una necessità resa evidente dagli eventi estremi che ormai segnano le nostre cronache. Ma sarebbe un errore ridurla a una trasformazione tecnologica. Cambiare fonte di energia senza cambiare sguardo sulle cose rischia di spostare il problema anziché risolverlo. Ecco perché la conversione ecologica la precede e la sostiene. Essa nasce dal riconoscere che il creato non è una riserva da sfruttare, ma un dono da custodire. La Genesi parla di un giardino da «coltivare e custodire»: due verbi che chiedono operosità e rispetto insieme. L’enciclica Laudato si’ ha dato a questa intuizione una forma limpida, ricordando che tutto è connesso e che il grido della terra non si separa da quello dei poveri. Papa Leone XIV ne raccoglie l’eredità, invitando a una responsabilità che guardi alle generazioni future.

Le due conversioni camminano insieme. Quella ecologica offre la motivazione, quella energetica fornisce gli strumenti. Senza la prima, la seconda rischia di diventare un’operazione di facciata; senza la seconda, la prima resta un buon proposito. Servono entrambe, e servono con giustizia: chi lavora nei settori più esposti al cambiamento merita ascolto, formazione e tutela, perché la transizione sia davvero un bene comune e non un peso scaricato sui più deboli. Molte comunità cristiane lo stanno già dimostrando. Parrocchie che installano pannelli solari sui tetti degli oratori, diocesi che promuovono comunità energetiche aperte ai quartieri, gruppi di giovani che si prendono cura di un orto o di un parco. Gesti semplici, che generano relazioni e mostrano come l’attenzione al creato possa diventare un linguaggio comprensibile anche a chi non condivide la nostra fede.

Non c’è bisogno di toni allarmistici né di indicare colpevoli. Bastano lucidità e fiducia: i danni sono reali, ma la capacità di rimediare lo è altrettanto, se la intelligenza si lascia guidare dalla carità. Ciò che spesso manca non sono i mezzi, ma la decisione di cambiare insieme. La conversione, in fondo, è sempre una promessa. Scegliere energie pulite e stili di vita sobri è un modo concreto di dire ai nostri figli che ci siamo presi cura della casa che riceveranno, e di rendere grazie per ciò che ci è stato affidato.