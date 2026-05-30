Contro la solitudine dell’azzardo, Caritas apre la Tenda del Buon Gioco

Oggi, 31 maggio 2026, in diverse città italiane, si svolge l’iniziativa promossa dalla Caritas italiana: la “Tenda del Buon Gioco”: uno straordinario progetto educativo per diffondere la cultura del gioco sano. Un’opportunità di interazione umana, di incontro e condivisione.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Vince chi smette”, che – con il coinvolgimento della rete delle Caritas diocesane ed in collaborazione con FICT (Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche) – mira a promuove percorsi di sensibilizzazione sul fenomeno dell’azzardo e sui rischi ad esso associati, anche attraverso la promozione di azioni concrete di contrasto e di prevenzione.

Per l’occasione sono allestite tende e gazebo aperte alla comunità. “La Tenda rappresenta il contrario dell’azzardo: dove l’azzardo isola e chiude, la Tenda mette in relazione; dove l’azzardo promette guadagni facili, la Tenda restituisce valore al tempo, al gioco condiviso, alla gratuità”. La Tenda crea relazione e vicinanza, mettendo in luce la forza della comunità.

Uno spazio simbolico di accoglienza per offrire un sostegno concreto e per richiamare l’attenzione sul fenomeno dell’azzardo, accendendo i riflettori sui drammi che, sempre più spesso, si consumano nel privato delle famiglie. All’interno delle “Tende del Buon Gioco” sarà possibile praticare tante attività ricreative (all’insegna del gioco) e usufruire dei punti informativi di ascolto e di orientamento per poter sostenere, aiutare ed essere vicini al glamber patologico.

Come ha recentemente ricordato Papa Leone XIV, l’azzardo è “una piaga, un grave problema educativo, di salute mentale e di fiducia sociale che rovina molte famiglie”. L’azzardo è infatti, un comportamento rischioso per la salute, con drastici effetti sulla società e sulla qualità delle relazioni umane: provoca numerosi danni a livello individuale, familiare e comunitario. Non è un gioco!

E’ una pratica deleteria che isola l’individuo e può trasformarsi in una vera e propria malattia che, per essere curata, richiede l’ausilio di specialisti medici, psichiatri e psicoterapeuti. Secondo una prospettiva clinica, il “disturbo da gioco d’azzardo” (D.G.A.) è classificato tra le affezioni mentali allorquando il glamber patologico sviluppi un vero e proprio processo di dipendenza. Gli elementi essenziali dell’azzardo, come espressamente rinvenibili nel codice penale (art 721 c.p.), sono: il fine di lucro e l’aleatorietà. Il “caso” è l’elemento sovrano e determinante: la vincita o la perdita sono affidate alla sorte. L’abilità, la capacità o l’esperienza, elementi propri del gioco sano, sono ininfluenti ai fini dell’esito della scommessa. Come è pregevolmente illustrato nella dispensa realizzato dalla Caritas di Roma nell’ambito del progetto (S)Lottiamo contro l’azzardo, l’azzardo non possiede le caratteristiche fondamentali del gioco, dalle quali si discosta in modo netto (Cfr. dispensa parrocchie_DEF.pdf).

Nell’azzardo tutto si fonda sull’alea e sulla solitudine. Si entra in una spirale di illusioni e frustrazioni per inseguire la vincita e ci si ritrova in un baratro. Diversamente, il gioco è momento autentico di interazione, divertimento, esperienzialità condivisione e crescita. Un percorso educativo e inclusivo fondato sul valore autentico delle relazioni: il puro piacere di stare insieme.

Per questo è imprescindibile investire nell’educazione dei giovani e fornire loro la consapevolezza delle insidie celate nel miraggio dei profitti senza sacrifici e dei rischi insiti nelle illusioni dei facili guadagni di cui è intriso l’azzardo. Occorrono presidi costanti per arginare la normalizzazione di un fenomeno, cresciuto in modo significativo ed esponenziale, tanto da divenire, ormai, una drammatica piaga sociale.

Nell’era del digitale gli individui possono entrare in contatto con l’azzardo senza neanche dover più uscire di casa, per recarsi nei bar, nelle sale o nei luoghi dedicati; è sufficiente un cellulare per “giocare” on line, con il coinvolgimento, per giunta, dell’intelligenza artificiale (AI). Diversi chatbot hanno, infatti, una propensione a indirizzare gli utenti verso pratiche di azzardo online (anche non regolamentato), spesso, con sede offshore e fuori dal perimetro delle autorità di controllo.

La comprensione delle implicazioni dei rischi umani sfugge all’AI, che può, in questo modo, diventare una sorta di complice involontario, specialmente per gli utenti vulnerabili (Cfr. AI chatbots point vulnerable social media users to illegal online casinos, analysis shows | AI (artificial intelligence) | The Guardian).