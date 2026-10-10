Continuità scolastica e disabilità: a Bari la relazione educativa guarda al futuro

Arrivare all’ultimo anno di scuola potendo contare su una relazione educativa già costruita. È la prospettiva che si è aperta per uno studente con disabilità dell’istituto “Elena di Savoia–Francesco Caracciolo” di Bari, dopo la soluzione comunicata il 20 agosto 2026 dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Lo studente potrà proseguire fino all’esame di maturità con la docente di sostegno che lo ha accompagnato nei due anni precedenti. La conclusione positiva della vicenda è stata confermata dal Garante regionale pugliese nella comunicazione del 25 agosto. Il caso offre un punto di osservazione concreto sul valore della continuità scolastica: la possibilità di dare seguito a un percorso nel quale persone, metodi di lavoro e modalità di comunicazione hanno avuto il tempo di conoscersi. Nella ricostruzione pubblicata da Superando il 1° settembre, che riprende la nota del Garante nazionale, la soluzione viene ricondotta a una collaborazione istituzionale accompagnata da un parere motivato e dalla proposta di un accomodamento ragionevole.

Il confronto ha coinvolto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e il Garante regionale. Sono riferimenti utili perché mostrano il percorso seguito per rispondere a una richiesta individuale. La continuità garantita riguarda questo studente e questa situazione; per gli altri percorsi scolastici occorre considerare le rispettive condizioni e le disposizioni applicabili. Il risultato di Bari permette intanto di mettere a fuoco una dimensione dell’inclusione che può essere raccontata attraverso gesti ordinari: comprendere una consegna, riconoscere un momento di difficoltà, utilizzare uno strumento già familiare, riprendere un’attività dal punto in cui era stata lasciata. Una relazione educativa consolidata può facilitare questi passaggi e offrire una base per affrontare nuove richieste. Nell’anno che conduce all’esame di Stato, il valore di questa base merita attenzione.

La scuola accompagna lo studente verso una conclusione e, insieme, verso un cambiamento: percorsi formativi successivi, nuove esperienze, maggiore partecipazione alle scelte che lo riguardano. La familiarità con un’insegnante può contribuire a preparare questa transizione, dentro il lavoro condiviso della classe e dei docenti. L’obiettivo educativo resta lo sviluppo delle capacità e dell’autonomia dello studente, con sostegni adeguati alle sue esigenze. Da questa vicenda emerge anche l’utilità di ascoltare la persona interessata. Esprimere il desiderio di proseguire con una docente significa dare un’indicazione sul proprio percorso, su ciò che viene percepito come utile e sulla fiducia costruita nel tempo. Accogliere quella voce nella valutazione istituzionale rende più concreto il concetto di partecipazione. La collaborazione fra gli uffici può inoltre diventare un’occasione per condividere conoscenze: quali condizioni hanno permesso di individuare una soluzione, quali elementi sono stati valutati e come mantenere il raccordo con la scuola e la famiglia. Documentare questi passaggi aiuta il confronto pubblico a restare vicino ai fatti.

Condividere le strategie educative utili può inoltre dare continuità al lavoro della scuola e preparare i successivi cambiamenti, valorizzando quanto lo studente ha appreso e le modalità con cui riesce a esprimersi. Il valore della notizia sta quindi sia nell’esito individuale sia nella possibilità di ragionare sulla qualità dell’accompagnamento educativo. A Bari è stata individuata una risposta che consente allo studente di affrontare l’ultimo anno con un riferimento già conosciuto. Per raccontarla con rispetto, è sufficiente riconoscere la sua richiesta, il lavoro delle istituzioni coinvolte e il significato di un percorso che può proseguire. La maturità diventa così l’orizzonte di una continuità costruita attorno a una persona e alle opportunità del suo futuro.