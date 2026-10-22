Competenze e governance dell’IA: un’alleanza educativa per l’era digitale

Oggi, 23 ottobre 2026, entra in vigore il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione».

Tale decreto, unitamente al decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, rubricato «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale», vigente dal 30 settembre 2026, costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale».

I due provvedimenti, entrambi diretti ad adeguare l’ordinamento nazionale all’AI Act – regolamento (UE) 2024/1689 – operano in ambiti distinti ma complementari e si inseriscono all’interno di un quadro normativo in transizione: il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 (Digital Omnibus AI), pubblicato nella G.U.U.E. il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026, ha differito al 2 dicembre 2027 gli obblighi previsti per i sistemi ad alto rischio (i sistemi di cui all’allegato III dell’AI Act) e ha fissato al 2 agosto 2027 il nuovo termine per rendere operativo almeno uno spazio di sperimentazione normativa a livello nazionale in ciascuno Stato membro.

In attuazione dell’obbligo previsto dalla disciplina europea, il decreto legislativo n. 179/2026 definisce l’assetto organizzativo nazionale volto a consentire lo sviluppo, la sperimentazione e la convalida di sistemi innovativi di IA in condizioni controllate e sotto la supervisione delle autorità competenti. A tal fine, il provvedimento disciplina l’istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l’intelligenza artificiale.

Il decreto legislativo in esame si compone di 54 articoli e delinea un sistema di autorità, competenze, vigilanza e sanzioni volto a rendere operativa, nell’ordinamento nazionale, l’attuazione dell’AI Act secondo un approccio antropocentrico, affinché l’innovazione tecnologica rimanga al servizio della persona e non sostituisca la responsabilità e la capacità decisionale umane.

In coerenza con il modello antropocentrico, all’innovazione tecnologica deve accompagnarsi la crescita delle competenze delle persone chiamate a utilizzare, controllare e interpretare i sistemi di IA; tale esigenza presuppone adeguati investimenti nella formazione diffusa e nella cultura organizzativa.

Invero, la formazione, quale presupposto essenziale per l’impiego corretto degli strumenti di IA, non riguarda soltanto l’acquisizione di conoscenze relative al funzionamento dei sistemi e alle tecniche di interrogazione, ma deve estendersi alla capacità di riconoscerne i limiti e di ricondurne l’utilizzo entro un quadro di responsabilità, trasparenza e rendicontabilità.

L’azione formativa così delineata assolve una triplice funzione: abilitante, in quanto rende possibile un impiego competente della tecnologia; preventiva, poiché consente di comprendere i rischi e di approntare le correlate misure di protezione; di garanzia, giacché favorisce un controllo umano consapevole e responsabile.

Sul piano della governance, il d.lgs. n. 179/2026 dà attuazione, nell’ordinamento nazionale, al sistema delineato dall’AI Act, che affianca alla struttura europea facente capo all’Ufficio per l’IA le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri.

In coerenza con tale modello multilivello, il legislatore nazionale non concentra tutte le funzioni in un’unica autorità, ma le ripartisce tra le agenzie governative AgID e ACN e le autorità amministrative indipendenti GPDP, Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, combinando cooperazione istituzionale, sostegno all’innovazione, controlli e interventi sulle violazioni.

Governance e formazione operano su piani distinti, ma complementari.

Le autorità nazionali per l’intelligenza artificiale (AgID e ACN) e le autorità nazionali di vigilanza del mercato (ACN, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e GPDP) assicurano il controllo esterno; nell’ambito delle rispettive strutture organizzative, le competenze tecniche, giuridiche e deontologiche degli operatori consentono di comprendere il funzionamento e i limiti dei sistemi di IA, verificarne gli esiti e mantenerne l’impiego sotto un’effettiva supervisione umana.

Nell’ottica di “un’alleanza educativa per l’era digitale”, governance e formazione non costituiscono meri adempimenti tecnici, ma garanzie affinché la persona sia posta nella condizione di comprendere le potenzialità e i limiti dei sistemi di IA, valutarne gli esiti e rispondere delle decisioni assunte.

I sistemi di IA costituiscono uno strumento che può amplificare le facoltà cognitive soltanto ove il loro impiego si inscriva in un rapporto di complementarità rispetto all’attività umana e non si traduca in una sua sostituzione.

Affinché “l’IA rispetti la dignità umana e serva davvero il bene comune”, la tecnologia può elaborare, organizzare e sintetizzare dati, individuare correlazioni, ossia regolarità nei dati, e formulare previsioni, ma la definizione dei fini, il giudizio, la capacità critica e decisionale, la valutazione delle conseguenze e l’assunzione della responsabilità devono rimanere affidate all’essere umano, “soggetto delle relazioni e responsabile delle decisioni”.

Una visione della relazione tra persona e tecnologia che considera l’IA “un aiuto prezioso che richiede attenzione, responsabilità, trasparenza e governo” e che, al pari di ogni tecnologia, deve essere integrata “in una visione umana e relazionale” (cfr. § 100 e § 117, Magnifica Humanitas).