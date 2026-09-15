Come affrontare la sfida demografica: custodire e valorizzare le persone anziane

Non è una previsione lontana, ma una trasformazione già in atto sotto i nostri occhi: il volto demografico del mondo sta cambiando in modo radicale e irreversibile. Entro la metà del secolo la quota di persone anziane sul totale della popolazione mondiale è destinata a raddoppiare, portandosi da circa un decimo a quasi un quarto degli abitanti del pianeta. Ancora più significativo è un dato che, tra pochissimi anni, segnerà un evento senza precedenti nella storia umana: gli over 65 diventeranno più numerosi dei bambini sotto i cinque anni. Un sorpasso silenzioso, ma carico di conseguenze culturali, economiche e sociali. Questo fenomeno non riguarderà soltanto i Paesi più poveri, dove la crescita della popolazione anziana sarà comunque marcata, ma investirà con particolare intensità le nazioni industrializzate, nelle quali la fascia che crescerà più rapidamente sarà quella degli ultraottantenni: un gruppo che, secondo le stime, arriverà a quadruplicarsi nei prossimi decenni.

Di fronte a numeri così imponenti, la tentazione è quella di ridurre l’invecchiamento a un semplice problema statistico, a un peso da gestire con calcoli previdenziali e sanitari. Ma una visione autenticamente umana, e cristiana, ci chiede di rovesciare la prospettiva: l’anziano non è un costo da contenere, bensì una persona da accompagnare, portatrice di memoria, saggezza ed esperienza che nessuna società può permettersi di disperdere.

Come ha più volte ricordato il Magistero della Chiesa, un popolo che emargina i propri vecchi perde pezzi della propria identità e del proprio futuro, perché è nel dialogo tra le generazioni che si costruisce una comunità sana. Per questo serve un welfare rinnovato, capace di guardare oltre l’emergenza e di costruire risposte durature: servizi domiciliari diffusi, reti di prossimità che contrastino la solitudine, strutture residenziali dignitose per chi non può più vivere autonomamente, ma anche politiche che valorizzino l’anziano come risorsa attiva nella famiglia e nella società, e non come peso silenzioso da sistemare ai margini.

La sfida demografica dei prossimi decenni non è dunque solo una questione di sostenibilità economica, ma un banco di prova per la qualità morale delle nostre società. Prendersi cura di chi ha camminato prima di noi significa riconoscere la dignità di ogni fase della vita umana, dalla culla fino agli ultimi anni. Costruire oggi un sistema di welfare solidale e lungimirante è il modo più concreto per onorare questo debito di gratitudine e per garantire, domani, un futuro più umano anche a noi stessi.