La transizione ecologica ed energetica e l’opportunità di approdare a un nuovo modello di sviluppo sostenibile rappresentano sfide decisive per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni.

Questi temi sono ormai da tempo al centro del dibattito globale, ma il 2015 ha segnato un vero anno di svolta: dopo la pubblicazione dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’, l’ONU ha adottato l’Agenda 2030, a cui hanno fatto seguito le linee guida dell’OIL sulla Just Transition e, a dicembre dello stesso anno, la firma dell’Accordo di Parigi nell’ambito della COP21.

Nonostante questo percorso, il dialogo internazionale affronta ancora forti battute d’arresto. La COP31 in Turchia, ad esempio, si è conclusa, nei giorni scorsi, senza un’intesa: una coalizione di 91 Paesi (che riunisce sia gli Stati europei sia decine di nazioni meno sviluppate e più vulnerabili alla crisi climatica) ha infatti rifiutato un compromesso al ribasso, pur avendolo accettato nelle due precedenti conferenze delle Nazioni Unite sul clima. A causa dell’opposizione dei Paesi produttori di petrolio, il testo delle trattative non includeva alcun riferimento esplicito all’impegno ad abbandonare i combustibili fossili.

Dal punto di vista della diplomazia climatica è stato un fallimento, a cui dovranno tenere conto le presidenze delle prossime COP, se vorranno evitare che le future conferenze si concludano senza intese politiche. Quello adottato dai 91 paesi della coalizione è un approccio diplomatico insolito per questi vertici, dove abitualmente i negoziatori lavorano per concordare testi finali sufficientemente accettabili per tutti i 197 paesi coinvolti, scongiurando che l’obiezione formale anche di uno soltanto ne impedisca l’approvazione. Il meccanismo del consenso è notoriamente uno dei principali limiti delle COP e ha portato in passato a formulazioni e misure molto più deboli rispetto a quelle richieste dai paesi che spingevano per interventi più incisivi.

La coalizione dei 91 paesi, e in particolare l’Unione Europea, si è assunta la responsabilità di far saltare il banco, ritenendo che un mancato accordo fosse comunque preferibile a un’intesa al ribasso rispetto agli impegni già presi in passato. Non era una scelta scontata, considerando che l’ultima menzione dei combustibili fossili in un testo finale risale alla COP28 del 2023 a Dubai, in una formula molto cauta che invitava i paesi a contribuire alla transizione energetica senza però prevedere obblighi vincolanti. Dopo i due testi deludenti approvati nel 2024 e nel 2025, per questa coalizione un nuovo compromesso dello stesso tenore è risultato inaccettabile.

Durante i lavori della COP31, rappresentanti e ministri di diversi governi (tra cui quelli di molti paesi europei) si erano già scontrati su chi dovesse pagare, e in che misura, per aiutare gli stati più poveri ad affrontare le conseguenze del riscaldamento globale. La coalizione puntava però a superare la storica divisione tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo, formulando richieste capaci di mettere tutti d’accordo. Proprio grazie a una strategia analoga era stato raggiunto l’Accordo di Parigi, il trattato internazionale adottato nel 2015 con l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali.

Dai colloqui è così emersa una lettera, sostenuta da 130 paesi, che fissava un principio chiaro: qualsiasi accordo finale avrebbe dovuto menzionare esplicitamente la transizione dai combustibili fossili. Le due presidenze, turca e australiana, hanno tentato di aggirare l’ostacolo richiamando il testo della COP di Dubai, evitando però un riferimento diretto all’abbandono delle fonti fossili. Una mediazione che ha diviso i partecipanti: per alcuni si è trattato di un compromesso inaccettabile e di un passo indietro, per altri no.

Uno dei principali nodi del negoziato ha riguardato la proposta della co-presidenza della COP31 di fissare un target di elettrificazione al 35% entro il 2035, in cambio di un traguardo ambizioso sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio. Bruxelles ha giudicato questa ipotesi irrealizzabile e irricevibile, poiché avrebbe finito per prolungare la dipendenza del sistema energetico dalle fonti fossili. La coalizione dei 91 Paesi chiedeva invece che il ricorso a queste tecnologie fosse vincolato a un progressivo abbandono dei combustibili fossili.

Quella dell’alleanza è stata dunque una posizione comune, nata però da esigenze e interessi molto diversi. Il gruppo più numeroso era composto dalle 44 nazioni meno sviluppate (tra le più povere al mondo) che reclamavano soprattutto maggiori risorse finanziarie. Seguivano i sette Stati dell’America Latina e dei Caraibi, economie emergenti come Cile, Colombia e Panama che, pur rivendicando più fondi, sostengono piani ambiziosi per il taglio delle emissioni. A questi si sono aggiunti Svizzera, Messico e Corea del Sud. Tuttavia, i due pilastri più visibili dello schieramento sono stati i piccoli Stati insulari, preoccupati per la stessa sopravvivenza fisica dei propri territori, e il blocco europeo (formato dai 27 membri dell’Unione più Regno Unito e Norvegia) determinato a impedire qualsiasi passo indietro rispetto agli impegni climatici già concordati.

Senza un’intesa sul documento finale, i negoziati in Turchia sono stati sospesi: i lavori della COP31 di Antalya riprenderanno quindi alla prossima conferenza, in programma nel 2027 in Etiopia. Sarebbe però necessaria anche una riflessione sulla struttura stessa della COP. Quest’anno vi hanno preso parte circa 90.000 persone: spostare decine di migliaia di delegati in aereo da ogni parte del mondo non giova certo all’ambiente.