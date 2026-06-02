Intervento

Caro spesa, dal pane all’olio: aumenti record mettono in crisi le famiglie

Di Rosario Trefiletti
Immagine creata con Canva

L’ulteriore e preoccupante aumento dei prezzi agroalimentari continua a pesare sulle famiglie italiane, dopo rincari che negli ultimi anni avevano già raggiunto livelli difficilmente sostenibili. A rendere ancora più grave la situazione contribuisce anche la persistente crisi energetica, che continua ad avere effetti diretti sui costi di produzione, trasporto e distribuzione dei beni essenziali. I dati emersi dalle nostre rilevazioni mostrano con chiarezza quanto il costo della spesa quotidiana sia cresciuto dal 2021 a maggio 2026. Il pane è passato da 3,03 a 4,99 euro al chilo, la pasta da 1,34 a 2,40 euro, il latte da 1,29 a 1,90 euro. Impressionante il rincaro dell’olio extravergine d’oliva, salito da 5,20 a 12,10 euro al chilo. Anche prodotti comuni come limoni, carote, mele e pomodori hanno registrato aumenti consistenti, con questi ultimi arrivati addirittura a 6,36 euro al chilo. Non meno pesante è l’incremento dei prezzi delle carni: il pollo è passato da 4,22 a 8,90 euro al chilo, mentre il macinato di vitello ha raggiunto i 14,50 euro. Persino prodotti tradizionalmente presenti sulle tavole italiane, come il prosciutto cotto, sono diventati sempre più onerosi per una larga parte della popolazione.

La conseguenza è evidente nella spesa media mensile delle famiglie. Secondo i dati ISTAT nel 2021 essa si attestava intorno ai 480 euro, mentre oggi, secondo l’Osservatorio C.C.I., ha raggiunto i 645 euro mensili: un incremento di 165 euro al mese e quasi 2.000 euro in più all’anno, pari a un aumento del 34%. Questi rincari colpiscono soprattutto lavoratori dipendenti e pensionati, che devono fare i conti con stipendi sostanzialmente fermi e pensioni spesso insufficienti rispetto al costo reale della vita. Il rischio concreto è l’aumento della povertà e delle diseguaglianze sociali, accompagnato da una riduzione dei consumi e da un peggioramento della qualità dell’alimentazione. Servono quindi interventi concreti: rinnovo dei contratti di lavoro, adeguamento delle pensioni, introduzione di un salario minimo legale e una lotta più incisiva contro evasione fiscale ed extraprofitti accumulati da grandi gruppi bancari, assicurativi ed energetici.

Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia
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