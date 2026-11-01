Capire prima di firmare: l’intelligenza artificiale incontra i documenti bancari

Firmare un documento bancario dovrebbe essere il momento in cui una scelta diventa consapevole. Se le condizioni rimangono oscure, quella firma può invece arrivare dopo una lettura incompleta o una spiegazione ricevuta in fretta. Per chi incontra difficoltà nella comprensione, la complessità del linguaggio aggiunge un ostacolo all’autonomia economica. Fondazione ASPHI ha portato questa questione nel programma della Milano Digital Week con il webinar annunciato per il 1° ottobre 2026, dedicato ad accessibilità e trasparenza bancaria. Il programma accostava la semplificazione dei testi attraverso l’IA alla qualità della comunicazione contrattuale. Prevedeva contributi di Olivia Maffa, del Servizio Vigilanza sul Comportamento degli Intermediari di Banca d’Italia, e di rappresentanti di Banca Mediolanum sul Legal Design, l’approccio che cerca di rendere le informazioni giuridiche più facili da usare. Per la parte tecnologica era prevista la presentazione di Limpide Letture, il progetto ASPHI che sperimenta il sostegno alla comprensione.

Il tema invita a guardare l’accessibilità lungo tutta l’esperienza del cliente. Aprire un file è necessario; capire quali condizioni contiene permette di decidere se accettarle. Un documento può risultare leggibile da un dispositivo e continuare a richiedere conoscenze che il lettore non possiede. Spiegare una commissione o rendere evidente quando si applica un costo sono scelte che aiutano a esercitare un controllo sulla propria decisione. Chiedere chiarimenti direttamente aiuta anche a mantenere la riservatezza sulle proprie questioni economiche. L’IA può essere sperimentata per chiarire un termine o proporre una formulazione più semplice. L’utilità va valutata sulla fedeltà della spiegazione. Un’eccezione omessa può cambiare il senso di una clausola; una data modificata può alterare la comprensione di un impegno. Per questo il testo di partenza dovrebbe rimanere disponibile e ogni informazione decisiva dovrebbe poter essere verificata.

La semplificazione richiede un lavoro sul significato, con responsabilità riconoscibili, soprattutto quando il documento riguarda un contratto. È qui che la progettazione delle informazioni può offrire un contributo. Si può rendere più facile trovare una condizione, spiegare un termine tecnico alla sua prima comparsa e distinguere le informazioni necessarie per una scelta dai dettagli da consultare in seguito. Sono interventi da valutare con chi dovrà usare il documento, perché la chiarezza percepita da un autore non coincide sempre con quella del lettore. Una prova utile potrebbe chiedere alla persona di individuare il costo di un servizio e spiegare quando viene addebitato. Il modo in cui cerca la risposta aiuterebbe a riconoscere gli ostacoli.

La comprensibilità riguarda inoltre il canale con cui si chiede assistenza. Una spiegazione deve poter essere ricevuta attraverso una modalità utilizzabile dal cliente. Un contatto soltanto telefonico può creare difficoltà a chi non può comunicare oralmente; un modulo digitale poco accessibile può impedire di porre la stessa domanda per iscritto. La progettazione del servizio dovrebbe tenere conto di queste esigenze e consentire alla persona di scegliere come interagire. Parlare di IA nei documenti bancari, dunque, richiede attenzione anche a ciò che accade prima e dopo la risposta generata. Chi prepara il testo, chi controlla la spiegazione e chi assiste il cliente contribuiscono al servizio.

La disponibilità di una tecnologia non autorizza a lasciare incomprensibile la comunicazione iniziale. Le banche possono lavorare sulla chiarezza alla fonte e sperimentare strumenti aggiuntivi per esigenze diverse, verificandone l’effettiva utilità. La domanda da portare nelle prove con gli utenti è semplice: dopo aver letto e ricevuto i chiarimenti, la persona sa quali condizioni sta accettando? Arrivare a quella risposta prima della firma rende la comprensione parte del servizio.