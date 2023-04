Bollette luce e gas: la situazione delle famiglie italiane

In questo momento storico, la situazione per le famiglie italiane in riguardo al costo delle bollette elettriche e del gas, fortunatamente sta migliorando e tende alla diminuzione. Il gas, ad esempio, rispetto ai precedenti picchi di 320 euro al megawattora fatti registrare alla borsa di Amsterdam, attualmente è quasi sempre sotto i 50 euro al megawattora. Quindi, da qui alle prossime settimane, ci sarà un calo del prezzo del gas, come sta già avvenendo, ma anche per quanto concerne il costo della luce, la quale però ha tempi superiori per le ricadute sul mercato e sulle famiglie.

Le rilevazioni in merito hanno evidenziato una riduzione del 55% del costo del kilowattora, portandolo a circa 24 centesimi, contro i 53/54 del periodo precedente. In conseguenza di ciò, la bolletta elettrica per le famiglie si ridurrà, ma comunque, per quest’anno, rimarremo a livelli sostanzialmente superiori rispetto a quelli antecedenti alla grande crisi energetica, ossia attorno ai 630 euro, giungendo a un costo medio annuo di circa 800 euro, pertanto ben al di sotto dei prezzi fatti segnare lo scorso anno con l’inizio della guerra in Ucraina, ovvero 1400 euro annui.