Con la prima domenica di Avvento inizia l’anno liturgico B, durante il quale avremo come guida l’evangelista Marco, particolarmente nelle domeniche del Tempo Ordinario. Nell’arco di dodici mesi rivivremo i misteri della vita del Signore. Ogni anno liturgico si apre con il tempo dell’Avvento, scandito da quattro domeniche che ci preparano alla celebrazione del Natale.

Avvento, dal latino adventus, significa «venuta». Di quale venuta si tratta? Ci viene spontaneo pensare a quella del Natale. Infatti, ci disponiamo a celebrare la memoria della nascita di Gesù. In realtà, però, il nuovo anno liturgico si innesta nel punto di arrivo di quello precedente, riproponendoci l’atteggiamento del cristiano proteso verso il futuro. Dio viene dal futuro! Un futuro non da temere, ma da desiderare, perché non rappresenta la fine, bensì il fine della nostra vita: il compimento delle sue promesse. Per questo, nel Vangelo di oggi, ascoltiamo la conclusione del discorso escatologico di Gesù secondo Marco. Nella prima domenica di Avvento riecheggia sempre l’invocazione con cui si conclude il libro dell’Apocalisse, il grido della Chiesa che attende il suo Sposo: «Maràna tha! Vieni, Signore Gesù!» (cfr. 1 Corinzi 16,22; Apocalisse 22,20).

Il cristiano vive nel «frattempo», tra due venute: la venuta di Cristo nella carne e il suo ritorno nella gloria. Ecco perché la prima domenica di Avvento rinnova l’invito alla vigilanza, ripetuto ben quattro volte nel Vangelo di oggi: «Fate attenzione, vegliate!» Il Signore, prima di partire, ha lasciato la propria casa ai suoi servi, affidando a ciascuno il suo compito, «e ha ordinato al portiere di vegliare». «Vegliate, dunque!» E, infine, conclude: «Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!»

Una venuta nella notte!

Secondo un’antica tradizione ebraica, custodita nel «Poema delle quattro notti» del Targum palestinese (cfr. Esodo 12,42), quattro grandi notti scandiscono la storia della salvezza: la prima è la notte della creazione, quando Dio crea la luce (Genesi 1,3); la seconda è quella dell’alleanza di Dio con Abramo (Genesi 15); la terza è la notte dell’Esodo, della Pasqua della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto (Esodo 12,42); la quarta è quella dell’attesa del Messia, che verrà a instaurare un mondo nuovo.

È alla luce di questa quarta notte che possiamo leggere le parole dell’evangelista Marco, il quale evoca le quattro veglie in cui, secondo l’usanza romana, era suddivisa la notte: la sera, la mezzanotte, il canto del gallo e il mattino.

«Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati».

Perché Gesù insiste tanto sulla vigilanza? Perché il Signore viene di notte! Potremmo dire che Dio predilige la notte, immagine del mistero della sua apparente assenza, per agire nella storia e nella nostra vita. Per questo siamo chiamati a vigilare, per riconoscere le visite di Dio e discernere la sua azione. In questa «notte» di Dio, che è anche il tempo della nostra responsabilità, rischiamo facilmente di lasciarci sopraffare dal sonno.

C’è la «notte di Dio», ma c’è anche la nostra! Se la notte di Dio evoca la sua presenza misteriosa, che solo la fede può percepire, che cosa rappresenta la nostra «notte»? Il profeta Isaia ce la descrive con immagini di grande forza espressiva:

«Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità» (prima lettura).

Ognuno di noi, poi, ha la sua «notte». La notte della malattia, della sofferenza, della solitudine, della paura del futuro, dei rapporti familiari incrinati, della precarietà, del peccato, della stanchezza, dell’insoddisfazione, della delusione, dello scoraggiamento…

Dio viene nella notte per abitare e illuminare le nostre lunghe notti d’inverno!

Ordina al tuo portiere di vegliare!

«E ha ordinato al portiere di vegliare!» Chi è questo portiere? Possiamo riconoscere in questa figura, anzitutto, i responsabili della comunità cristiana, ma possiamo anche riferirla alla vita di ciascuno di noi.

Il portiere è la coscienza del cristiano, chiamata, particolarmente in questo tempo di Avvento, a vigilare per discernere i segni della venuta del Signore.

Tante realtà bussano alla porta del nostro cuore: sentimenti, persone, sollecitazioni, pensieri e desideri… Il «portiere» deve stare attento a non lasciare entrare il nemico, che porta con sé semi di morte. San Paolo ci avverte che «anche satana si può mascherare da angelo di luce» (2 Corinzi 11,14).

Il «portiere» deve, invece, aprire la porta a tutto ciò che è sorgente di vita nuova e, soprattutto, saper riconoscere i segni della venuta del Signore: «Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Apocalisse 3,20).

Non siamo tanto noi ad andare incontro a lui, quanto piuttosto lui a venire incontro a noi. Per questo Isaia, nella prima lettura, invoca ardentemente la sua venuta: «Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi!»

Riflessione per la settimana

Si avvicina la solennità dell’Immacolata Concezione, che celebreremo l’8 dicembre. La Vergine Maria è la figura per eccellenza del tempo di Avvento, il modello della Chiesa che attende il suo Signore. Vi invito a meditare questa suggestiva preghiera di don Tonino Bello.

Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi: le riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro, quando bastava un nonnulla per farci trasalire di gioia…

Se oggi non sappiamo attendere più è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio dell’alleanza…

Santa Maria, vergine dell’attesa, donaci un’anima vigiliare. Spesso ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell’avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te mattiniera possiamo svegliare l’aurora.

Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell’attesa. E il Signore che viene, vergine dell’Avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada in mano.