Autonomia economica: restituire alla donna la libertà di scegliere

Ci sono violenze che non lasciano lividi e per questo restano invisibili, a volte anche a chi le subisce. Il 13,6% delle donne italiane che vivono con un partner non si considera autonoma. Tra loro, il 42,4% subisce forme di violenza economica e una su quattro è esclusa dalle decisioni familiari. Sono numeri che interrogano la coscienza civile e, ancora di più, quella ecclesiale. La violenza economica ha il volto banale della quotidianità: il bancomat negato, lo stipendio versato su un conto a cui lei non ha accesso, lo scontrino da giustificare al centesimo, il lavoro ostacolato “perché ai figli basti tu”. Non c’è un gesto clamoroso, ma un controllo che si stringe giorno dopo giorno. Il denaro, strumento di libertà, diventa leva di potere. E chi non dispone di risorse proprie fatica ad andarsene, anche quando la convivenza si fa umiliante o pericolosa.

Per un credente non è una questione solo tecnica. La Genesi parla della donna come di un aiuto che gli corrisponde: una presenza di pari dignità, non un’ombra né una dipendente. Il Magistero della Chiesa ha più volte ribadito che la violenza contro le donne contraddice la natura stessa dell’unione coniugale. E il matrimonio cristiano è comunione di vita, quindi anche di beni e di decisioni. Ciò che è comune non può essere custodito da uno solo. La dottrina sociale della Chiesa, con la sua attenzione alla dignità della persona e alla destinazione universale dei beni, vale anche tra le mura di casa. Denunciare non basta. Le comunità cristiane possono fare molto, a cominciare dalla prevenzione.

Nei percorsi di preparazione al matrimonio il tema della condivisione morale e materiale merita la stessa serietà riservata alla fede e ai figli: chi decide, chi ha accesso ai conti, come si condividono risparmi e sacrifici. Parrocchie e Caritas possono offrire sportelli di ascolto, piccoli corsi di educazione finanziaria, un collegamento stabile con i centri antiviolenza e con il 1522, il numero nazionale contro la violenza e lo stalking.

C’è poi la responsabilità di tutti. Servono politiche per l’occupazione femminile, servizi per l’infanzia accessibili, il riconoscimento del lavoro di cura, strumenti di microcredito e di accompagnamento verso l’autonomia. Un’economia che lascia sole le donne rende più facile il potere di chi vuole controllarle. L’autonomia economica non è nemica dell’unità. Due persone sono davvero “una carne sola” quando due libertà si scelgono ogni giorno, non quando una dipende dall’altra. Restituire a una donna la possibilità di gestire il proprio denaro significa restituirle la possibilità di scegliere, anche di restare, ma liberamente. La carità comincia dalla giustizia, e la giustizia, qui, passa anche da un conto corrente.