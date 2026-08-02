Assisi chiama i giovani d’Europa nel nome di San Francesco

Si svolgerà dal 3 al 6 agosto ad Assisi il “GO! Franciscan Youth Meeting”, il raduno internazionale che accoglierà migliaia di giovani provenienti da tutta Europa, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario del transito di San Francesco (1226-2026). L’evento rievocherà il “Capitolo delle Stuoie” del 30 maggio 1221, dove arrivarono ad Assisi migliaia di frati, da tutta Europa. Il nome “delle Stuoie”, nasce perché non c’erano abbastanza posti per dormire, e i frati si sistemarono in capanne di graticci e stuoie, divisi per Province. In quel “Capitolo”, San Francesco incontrò S. Antonio da Padova, a cui affidò il compito di insegnare sacra teologia ai frati predicatori a Bologna. L’intera manifestazione si concluderà giovedì 6 agosto, festa della Trasfigurazione, con la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV, nella basilica di Santa Maria degli Angeli alle 10.30. In precedenza il pontefice incontrerà i giovani, offrendo una bussola spirituale per affrontare le sfide del presente nello spirito di San Francesco. Promosso congiuntamente dai Frati Minori, da Frati Minori Conventuali e dai Frati Minori Cappuccini, insieme alla Città di Assisi e alla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, il meeting si inserisce nel cammino del Centenario francescano. “Trasmettere la vita e la gioia di San Francesco d’Assisi e far vivere, attraverso la propria esperienza, la letizia della condivisione intorno al Vangelo: ecco lo spirito che ci accompagna e guida l’intero cammino di preparazione di questi giorni – dichiarano i frati organizzatori dell’evento. – Vogliamo aiutare i giovani a scoprire nei poveri e negli ultimi il Volto di Dio che si incarna per essere vicino ad ogni uomo, rinnovando il mondo con la freschezza del Santo di Assisi: questo e molto altro auspichiamo nei giorni di GO! Franciscan Youth Meeting”. Le giornate di martedì 4 e mercoledì 5 agosto, saranno dedicati a workshop, laboratori tematici, pensati per approfondire interrogativi e sfide che coinvolgono le nuove generazioni. Lo spirito francescano inviterà a vivere la semplicità come una ricchezza, non come una rinuncia. San Francesco, ci ha insegnato che la gioia autentica nasce dalla fraternità, dal rispetto del creato e dalla fiducia in Dio.

Durante il meeting, questi valori prenderanno forma concreta attraverso la preghiera, il dialogo, il servizio e la festa, creando un clima in cui ogni giovane potrà sentirsi accolto e valorizzato. Un aspetto significativo ed importante al tempo stesso, sarà l’incontro tra culture diverse, infatti i giovani giunti da Paesi, lingue ed esperienze differenti scopriranno di condividere gli stessi sogni, le stesse domande e il desiderio di costruire un mondo più giusto e più umano.

Sarà proprio in questa occasione, che le differenze non dovranno diventare o essere un ostacolo, ma essere una ricchezza che permetterà di ampliare gli orizzonti, e insegnerà inoltre, che la fraternità sarà capace di superare ogni confine. I ragazzi e le ragazze, attraverso i laboratori potranno interrogarsi sulla propria vocazione, e sul proprio posto nel mondo. Il “GO! Franciscan Youth Meeting” ricorderà che la fede non potrà essere solamente un’esperienza individuale da custodire gelosamente, ma dovrà essere un dono da condividere.

I giovani dovranno camminare insieme, sostenersi nelle difficoltà, gioire dei successi degli altri senza dimenticare che ogni individuo ha qualcosa di prezioso da offrire. Ci sarà nel corso della manifestazione, anche “Fra Gospel”, un concorso canoro dedicato alla musica che nasce dal cuore e dall’anima, offrendo ai talenti musicali un palcoscenico d’eccezione.