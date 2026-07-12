Accessibilità digitale, l’innovazione è tale solo se non lascia indietro nessuno

Dal 24 al 26 giugno BolognaFiere ha ospitato ospita il WMF – We Make Future 2026, uno degli appuntamenti più importanti in Italia dedicati a intelligenza artificiale, tecnologia, marketing digitale e innovazione. In un contesto così ricco di parole come futuro, automazione, dati, piattaforme e trasformazione digitale, c’è un tema che rischia spesso di sembrare laterale e invece dovrebbe stare al centro: l’accessibilità digitale. Perché il futuro non è davvero futuro se una parte delle persone non riesce a entrare, capire, navigare, acquistare, studiare, lavorare o usare un servizio online in autonomia.

Quando si parla di accessibilità digitale, molte aziende pensano ancora a un obbligo normativo, a una verifica tecnica o a un tema che riguarda solo poche persone. È un errore. Un sito non accessibile non esclude soltanto una persona cieca che usa uno screen reader. Può mettere in difficoltà un utente ipovedente, una persona con disabilità motoria che non usa il mouse, un cittadino anziano, una persona con dislessia, chi ha difficoltà cognitive, chi si trova in una situazione temporanea di fragilità o semplicemente chi sta usando uno smartphone in condizioni non ideali. L’accessibilità, se progettata bene, non restringe il pubblico: lo allarga.

Il costo nascosto dell’accessibilità ignorata è molto più alto di quanto sembri. C’è un costo economico, perché un utente che non riesce a completare un acquisto, prenotare un servizio o compilare un modulo abbandona il percorso. C’è un costo reputazionale, perché oggi un’esperienza digitale negativa viene raccontata, condivisa, commentata. C’è un costo legale, perché le norme italiane ed europee stanno diventando sempre più chiare e stringenti, soprattutto con l’entrata in piena applicazione dell’European Accessibility Act per molti prodotti e servizi digitali. Ma soprattutto c’è un costo sociale, perché ogni barriera online diventa una nuova forma di esclusione.

La cosa più grave è che molte barriere digitali non nascono da cattiveria o indifferenza dichiarata. Nascono da fretta, scarsa formazione, processi sbagliati, test incompleti, design pensato solo per l’utente “medio”, che in realtà non esiste. Un pulsante senza etichetta, un contrasto insufficiente, un modulo non navigabile da tastiera, un PDF illeggibile, un video senza sottotitoli, un messaggio di errore incomprensibile possono sembrare dettagli. Per chi incontra quella barriera, però, non sono dettagli: sono porte chiuse.

In questo senso, eventi come il WMF possono avere un ruolo importante se aiutano a spostare il discorso dal semplice entusiasmo tecnologico alla qualità reale dei servizi. L’intelligenza artificiale, il marketing digitale, le piattaforme di e-commerce, le app bancarie, i servizi pubblici online e gli strumenti di comunicazione non possono essere valutati solo in base alla velocità, alla grafica o alla capacità di generare conversioni. Devono essere valutati anche in base alla possibilità di essere usati da persone diverse, con corpi, abilità, strumenti e bisogni diversi.

L’accessibilità digitale non è una toppa da aggiungere alla fine di un progetto. È un criterio di progettazione. Significa coinvolgere esperti fin dalle prime fasi, scrivere requisiti chiari, formare designer e sviluppatori, testare con tecnologie assistive, ascoltare persone con disabilità, correggere gli errori e mantenere nel tempo la qualità. Perché un sito può essere accessibile oggi e diventare problematico dopo pochi aggiornamenti, se non esiste un processo stabile di controllo. L’accessibilità non è un certificato da appendere al muro: è una responsabilità continua.

C’è anche una dimensione culturale. Per anni si è pensato che rendere accessibile un servizio digitale significasse rinunciare alla creatività o complicare il lavoro. In realtà è spesso il contrario. Un’interfaccia accessibile è più chiara, più ordinata, più comprensibile. Una navigazione coerente aiuta tutti. Un linguaggio semplice riduce gli errori. Un buon contrasto migliora la lettura. Un modulo ben progettato fa risparmiare tempo anche a chi non ha alcuna disabilità. L’accessibilità, quando entra nel processo, non abbassa la qualità: la alza.

Le imprese dovrebbero capirlo anche per una ragione molto concreta. Il mercato cambia. La popolazione invecchia. Le persone usano sempre più servizi digitali per attività essenziali: pagare, prenotare, informarsi, lavorare, fare acquisti, gestire pratiche sanitarie o amministrative. Escludere una parte degli utenti non è solo ingiusto, è miope. Un brand che si presenta come innovativo ma offre esperienze digitali inaccessibili manda un messaggio contraddittorio: parla di futuro, ma non riesce ad accogliere il presente reale delle persone.

Il settore pubblico, poi, ha una responsabilità ancora maggiore. Se un servizio digitale privato è inaccessibile, l’utente può forse cercare un’alternativa. Se è inaccessibile un servizio pubblico, la barriera colpisce direttamente un diritto. Iscrivere un figlio a scuola, prenotare una visita, accedere a un bonus, consultare una comunicazione istituzionale, partecipare a una procedura online non possono dipendere dalla capacità di superare ostacoli tecnici evitabili. La cittadinanza digitale deve essere accessibile, altrimenti resta incompleta.

La sfida dei prossimi anni sarà rendere l’accessibilità una parte normale dell’innovazione. Non un tema da celebrare una volta l’anno, non un vincolo da affrontare all’ultimo momento, non un favore per pochi. Una parte della qualità, come la sicurezza, la privacy, la performance, l’usabilità. Il digitale è ormai l’ambiente in cui viviamo molte relazioni, servizi e opportunità. Se quell’ambiente non è accessibile, la discriminazione non è meno grave solo perché avviene attraverso uno schermo.

Forse il punto più semplice è anche il più importante: un servizio digitale fatto bene non dovrebbe costringere nessuno a chiedere aiuto per fare ciò che potrebbe fare da solo. Questa è la misura concreta dell’accessibilità. Non la dichiarazione, non lo slogan, non il bollino. La possibilità reale, per ogni persona, di entrare in un sito, usare un’app, capire un contenuto e completare un’azione. L’innovazione comincia davvero quando non lascia nessuno davanti alla porta.