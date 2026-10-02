Accessibilità digitale, l’Europa aggiorna lo standard per prodotti e servizi

Una biglietteria automatica, il sito di un Comune, un documento da compilare: l’autonomia passa anche dalla possibilità di usare questi strumenti. Nel settembre 2026 è stata pubblicata la EN 301 549 V4.1.1, nuova versione dello standard europeo dedicato ai requisiti di accessibilità dei prodotti e servizi informatici e della comunicazione. Il Forum europeo sulla disabilità, EDF, ne ha segnalato la disponibilità il 4 settembre. Il testo mette a disposizione di progettisti, imprese e amministrazioni un riferimento tecnico per affrontare esigenze diverse: utilizzare un’interfaccia senza vedere lo schermo, comprendere contenuti audiovisivi, azionare comandi con modalità alternative o leggere informazioni con strumenti assistivi. Il suo campo comprende siti, applicazioni, software, documenti digitali e dispositivi fisici, insieme a funzioni di comunicazione e servizi di supporto.

È proprio questa ampiezza a rendere interessante l’aggiornamento. Il percorso di una persona può cominciare sul telefono, proseguire a uno sportello e concludersi con un documento: ogni passaggio contribuisce alla qualità complessiva del servizio. La nuova edizione richiama le WCAG 2.2, le linee guida internazionali per l’accessibilità dei contenuti web, e le inserisce in un quadro che considera anche altre componenti delle tecnologie. Per capire il valore del documento occorre collocarlo con precisione accanto alle leggi. La direttiva (UE) 2016/2102 riguarda l’accessibilità dei siti e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. La direttiva (UE) 2019/882, conosciuta come European Accessibility Act, stabilisce requisiti per determinate categorie di prodotti e servizi. Nel secondo caso, l’articolo 15 disciplina la presunzione di conformità collegata alle norme armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, entro i limiti dei requisiti da esse coperti. Come chiarisce la comunicazione EDF del 4 settembre, per la nuova versione sono previsti la verifica della Commissione europea e il successivo richiamo nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicazione tecnica rappresenta dunque un passaggio già compiuto; l’armonizzazione segue il proprio procedimento. Questa distinzione permette di conoscere esattamente il valore dei riferimenti utilizzati e di programmare gli aggiornamenti con consapevolezza. Nel frattempo, studiare il testo offre un’occasione concreta per migliorare capitolati, criteri di acquisto e processi di sviluppo. Un’amministrazione che commissiona un servizio può descrivere le prestazioni di accessibilità attese; un’impresa può organizzare controlli sulle funzioni che l’utente deve svolgere. Nel lavoro di progettazione, il riferimento tecnico diventa particolarmente utile quando viene collegato a prove comprensibili: raggiungere un comando, capire un messaggio, correggere un dato, portare a termine una richiesta. Il coinvolgimento delle persone con disabilità aiuta a leggere queste operazioni nella loro continuità e a riconoscere esigenze che una descrizione astratta può lasciare sullo sfondo. Per rendere utile questo lavoro nel tempo, è opportuno documentare le verifiche e riprenderle quando cambiano interfacce o funzioni. Anche chi gestisce contenuti può contribuire, curando la struttura dei testi, le descrizioni delle immagini e la chiarezza delle istruzioni.

L’accessibilità diventa così una responsabilità condivisa fra competenze tecniche, organizzative ed editoriali. Per i cittadini, anche la disponibilità del documento originale ha un valore: consente di risalire ai requisiti, confrontare le informazioni e formulare domande precise. Per chi realizza tecnologia, offre un linguaggio condiviso con utenti, committenti e verificatori. L’aggiornamento europeo può così accompagnare una progettazione più consapevole, nella quale l’accessibilità sia riconoscibile nel funzionamento quotidiano dei servizi e nelle possibilità di scelta delle persone.