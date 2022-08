8 agosto 1991: l’Italia e la “scoperta” dell’immigrazione

L’8 agosto del 1991 nel porto di Bari entrava una nave da trasporto, vecchia e arrugginita, con un carico impressionante di 20 mila albanesi, scafisti di sé stessi, che si erano imbarcati a forza a Durazzo, costringendo il comandante riottoso a dirigersi, attraversando lo stretto canale di Otranto, verso il porto di Brindisi. Da questo la nave, che dalle prime riprese televisive appariva come un formicaio umano, fu dirottata dalle preoccupate autorità italiane al porto di Bari.

In realtà già nei due anni precedenti, dopo la caduta del Muro di Berlino, preannuncio e simbolo della caduta del socialismo reale, nel Brindisino vi erano stati ripetuti sbarchi di piccole imbarcazioni provenienti dalle città costiere, Durazzo e Valona. Si fuggiva dal collassato regime nazionalcomunista. L’Albania dopo il 1956, non condividendo la svolta revisionistica di Chruščëv, si era staccata dal blocco sovietico e, pur avendo legami con la Cina, si era chiusa in un autarchico isolamento, che aveva mantenuto il paese in una condizione di grande arretratezza e oppressione.

Il prefetto di Brindisi, messo al corrente del “carico” della Vlora vietò l’ingresso nel porto cittadino, dirottandola a quello di Bari, dove, la nave, senza più carburante, fu fatta attraccare al molo più isolato del porto. Le immagini degli operatori televisivi, accorsi sul posto, arrivano in tutte le famiglie italiane mostrando uomini e donne (meno numerose), ma anche adolescenti, dai corpi magri, sfiniti dal caldo e dalla fatica della penosa traversata, senza cibo e quasi senza acqua. Sono comunque emozionati e gioiosi; con l’indice e il dito medio fanno il segno della vittoria e urlano in coro: “Italia, Italia!”. In molti si tuffano direttamente in acqua per abbandonare più presto la nave.

L’Italia evocata non era quella delle antiche migrazioni per sfuggire al dominio ottomano che avevano dato vita alle numerose e orgogliose comunità arbereshe in diverse regioni del Meridione e neppure quelle dell’occupazione fascista della primavera del 1939. Era invece l’Italia consumista e gaudente di tanti spettacoli della televisione, specialmente delle reti Mediaset, avidamente e acriticamente visti dai telespettatori albanesi, specialmente nelle aree costiere.

L’Italia, il cui governo, l’anno precedente, aveva organizzato l’espatrio di migliaia di albanesi che si erano rifugiati nelle ambasciate straniere a Tirana, inviando navi a prenderli e accogliendoli calorosamente in Puglia, in occasione di questo “grande sbarco”, non è più Lamerica, come dal titolo evocativo del film di Gianni Amelio. I quasi ventimila albanesi giunti con la Vlora sono ormai percepiti non come profughi ma come immigrati irregolari: dopo essere stati rinchiusi nello stadio di Bari, dove cibo e acqua erano lanciati dagli elicotteri e spesso accaparrati con la forza da piccoli gruppi di malavitosi, furono forzatamente rimpatriati.

La Gazzetta del Mezzogiorno titolò a tutta pagina: “Invasione. Senza speranza: ponte aeronavale per rimpatriarli”. Lo sbarco, l’internamento nello stadio e il rimpatrio sono affidati all’esercito e alle forze dell’ordine. La solidarietà dal basso non solo non è stimolata, ma, addirittura, ostacolata e persino l’amministrazione cittadina è messa da parte. Il presidente della repubblica, Francesco Cossiga fa una pubblica, violenta reprimenda contro il sindaco Enrico Dalfino, fine giurista e amministratore sensibile, che proponeva un diverso approccio alla gestione dell’emergenza.

Lo storico Valerio De Cesaris, da poco rettore dell’Università per stranieri di Perugia, allievo di Andrea Riccardi, al bel libro pubblicato da Guerini e Associati nel 2018, in cui ricostruisce questa emblematica vicenda, ha dato questo titolo: Il grande sbarco. L’Italia e la scoperta dell’immigrazione. La scoperta dell’immigrazione, nel triennio 1989-1991, durante il quale i cambiamenti geopolitici nell’Est Europeo e la fine del Comunismo favoriscono anche in Italia profondi mutamenti politici e culturali, è accompagnata dal diffondersi del mito dell’invasione dei migranti, come dal titolo premonitore de La Gazzetta del Mezzogiorno.

