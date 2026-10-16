Youcat Love Forever: nel matrimonio si manifesta la maniera di amare di Cristo

Il 6 ottobre è stato presentato in Vaticano il nuovo volume della collezione YOUCAT dedicato all’amore sponsale e intitolato “Love Forever”. Il testo è stato approvato dal Dicastero per l’Evangelizzazione Il volume, frutto del lavoro di giovani di 30 paesi e della Youcat Foundation, è stato lanciato in diverse lingue (in preparazione anche le edizioni in cinese e arabo) ed è stato presentato in un evento organizzato presso il Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro. All’evento hanno partecipato agenti pastorali provenienti da diverse parti del mondo, sacerdoti, religiosi e religiose e i diversi editori a cui è stata affidata la pubblicazione. Al termine dell’evento i partecipanti hanno incontrato papa Leone XIV che ha ricevuto in dono alcuni esemplari del nuovo libro.

La “Youcat Foundation”

La Youcat Foundation è una fondazione nata in Germania nel 2013 per iniziativa della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, sotto la guida del cardinale Schönborn. La sua missione è quella di condividere, vivere e comunicare in maniera semplice e chiara la fede cattolica attraverso pubblicazioni e iniziative mediatiche e pastorali. Le sue pubblicazioni sono dirette principalmente ai giovani e vantano una grafica creativa e accattivante, un’esposizione dinamica ed esperienziale delle verità della fede e un linguaggio divulgativo e accessibile a tutti.

Oltre al noto volume giallo sulle principali verità della fede, donato da Benedetto XVI ai partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid, sono stati pubblicati altri volumi – ognuno con un diverso colore – e dedicati ognuno a uno specifico argomento: la Dottrina Sociale della Chiesa (DOCat, di colore celeste), la Confessione (viola), la Cresima (arancione), la preghiera (grigio), la Bibbia (rosso) e – infine – un volume dedicato ai più piccoli “Youcat Kids” (giallo e bianco).

Il progetto è pensato come un progetto missionario e internazionale, fatto da giovani per i giovani e basato sul Magistero ufficiale della Chiesa Cattolica. Bernhard Meuser, ideatore e creatore di YOUCAT e coordinatore del progetto e della redazione, ha sottolineato che YOUCAT Love Forever nasce da una convinzione che accompagna YOUCAT fin dalle sue origini: se si vuole fare qualcosa per i giovani, bisogna farlo con i giovani.

Il volume “Love Forever”

Il nuovo volume della collezione Youcat, intitolato Love Forever, conta con la prefazione di Papa Leone XIV ed è dedicato all’amore familiare e nasce sulla scia di Amoris Laetitia, per rispondere all’esigenza di esporre in maniera chiara i contenuti della fede riguardo al matrimonio, alla famiglia e alla sessualità. Il volume traduce in un linguaggio che parla ai giovani adulti tutta la ricchezza contenuta nei documenti ecclesiali quali Familiaris Consortio, Deus Caritas Est e Amoris Laetitia.

Cosa significa amare? Che ruolo hanno i sentimenti e la sessualità nella relazione? Cosa significa amare per sempre? Come affrontare la paura del fallimento? Come rispondere al costante e pressante (contro) annuncio che l’amore finisce e che non è possibile (né conveniente) una fedeltà che duri per tutta la vita? Cosa è realmente necessario sapere prima di sposarsi? Come alimentare il proprio amore? In che modo la Chiesa può accompagnarci in questo cammino? A queste e altre domande cerca di rispondere questo nuovo catechismo che offre anche le esperienze vissute di tanti giovani cattolici di tutto il mondo. Per diversi mesi un’equipe internazionale di 16 giovani – single, coppie sposate e un seminarista – ha lavorato per quattro mesi a partire da 58 domande sull’amore, le relazioni, la sessualità e il matrimonio.

Le parole di papa Leone XIV

Nella sua Prefazione (pubblicata integralmente il 6 ottobre dall’Osservatore Romano) papa Leone XIV invita i lettori a rendersi disponibili ad accogliere un amore che è più grande di ogni progetto umano. Citando sant’Agostino il Papa ricorda che tutti siamo fatti per amare e che l’amore infinito di Dio può rendersi presente nell’amore umano trasformandolo dall’interno.

Solo l’amore divino infatti può rendere nobile e duraturo l’amore umano. Dio, infatti, offre all’uomo e alla donna «la capacità di amare come Lui ama con il servizio, il dono generoso e, se necessario, il perdono». Il vero amore – scrive il Papa – non può essere rappresentato solamente da un’emozione passeggera, ma rappresenta un progetto di vita, un’alleanza che dura tutta la vita. Questa forma di amore è quella di Cristo che ha amato gli uomini tanto da donare la sua vita sulla Croce, perdonando chi lo uccideva, perdonando ogni uomo.

«Nel matrimonio si rivela qualcosa del mistero stesso di Dio. Quando marito e moglie si donano totalmente e vicendevolmente nell’amore, Dio si rende presente in mezzo a loro. La loro fedeltà, il loro perdono, la loro lotta quotidiana per il bene sono immagine dell’amore di Cristo per la sua Chiesa».

L’amore umano non è perfetto – aggiunge Leone XIV incoraggiando i giovani – ma «cresce alla luce della fede». Difatti «il vero amore è un dono di Dio, e non possiamo produrlo da soli. Dove l’amore umano è spesso macchiato da desideri egoistici, l’amore di Dio è invece disinteressato, paziente, perseverante e possiede tutte le meravigliose qualità che san Paolo elenca nella prima Lettera ai Corinzi».

Un progetto – quello di Dio per il matrimonio cristiano – molto più grande di quanto l’uomo e la donna possano immaginare e desiderare. Una vocazione che, afferma il papa, è un “tesoro affascinante”, più grande di ogni progetto o sogno umano.