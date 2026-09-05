“Workaholism sportivo”: la dipendenza dall’attività fisica

Il “workaholism sportivo”, piaga contemporanea del mondo occidentale, consiste nell’eccesso di pratica sportiva per raggiungere risultati al limite della perfezione, indifferenti verso le proprie possibilità e le conseguenze psicofisiche che ne derivano. Riprende, per estensione, il significato da “work” (lavoro) e “aholism” (alcolismo): la nota “dipendenza da lavoro”. Il fenomeno è anche definito come “exercise addiction” (dipendenza da esercizio fisico).

Il confine tra benessere e patologia

La schiavitù è tale che il soggetto non si ferma neanche dinanzi a evidenti segni di cedimento o di rischio, pur di apparire in una forma esteriore più smagliante e poterlo “certificare” attraverso le prove inconfutabili dei social. Il confine tra benessere e patologia si varca nel momento in cui sussistono le condizioni tipiche della dipendenza da sostanze: crisi di astinenza nel non praticare attività fisica, difficoltà a rinunciare all’esercizio per svolgere altri impegni, rinunce alla vita sociale per isolarsi nell’allenamento.A causa dell’alta, legittima, considerazione valoriale che lo sport possiede nell’immaginario collettivo (benessere, salute, aspetto fisico), appare più singolare individuarvi delle valenze negative. Queste, tuttavia, sono presenti, anche in un’attività essenzialmente positiva ma condotta e praticata con eccessi.

La competizione

L’aspetto competitivo svolge un ruolo fondamentale ma i rischi di ripercussione, a livello mentale, sono notevoli. Chi ne soffre, vive spesso in un costante senso di colpa per non “fare abbastanza”. Si riduce a un comportamento autodistruttivo e punitivo, in seguito a uno stato continuo di incontentabilità. Nella lettera “La vita in abbondanza” sul valore dello sport, del 6 febbraio scorso, Leone XIV precisò “lo sport vero, invece, educa a un rapporto sereno con il limite e con la norma. Il limite è una soglia da abitare: è ciò che rende significativo lo sforzo, intelligibile il progresso, riconoscibile il merito. La norma è la ‘grammatica’ condivisa che rende possibile il gioco stesso. Senza regole non vi è competizione, né incontro, ma solo caos o violenza. Accettare i limiti del proprio corpo, del tempo, della fatica, e rispettare le regole comuni significa riconoscere che la riuscita nasce dalla disciplina, dalla perseveranza e dalla lealtà. In questo senso, lo sport offre una lezione decisiva anche oltre il campo di gara: insegna che si può aspirare al massimo senza negare la propria fragilità, che si può vincere senza umiliare, che si può perdere senza essere sconfitti come persone. La competizione equa custodisce così una dimensione profondamente umana e comunitaria: non separa, ma mette in relazione; non assolutizza il risultato, ma valorizza il cammino; non idolatra la prestazione, ma riconosce la dignità di chi gioca”.

L’uso di sostanze

Vincenzo Dibenedetto, atleta e istruttore FIDAL, è l’autore del volume “Il lato oscuro dello Sport”, pubblicato nello scorso mese di giugno. Parte dell’estratto recita “È un libro che non promette risposte facili. Parla di infortuni che arrivano quando ti senti invincibile, di crolli psicologici che nessuno fotografa, di motivazione che svanisce dopo una gara andata male. Parla di allenatori che deludono e di atleti che si perdono inseguendo un ego invece di uno sport. Di associazioni che di sportivo conservano solo il nome. Di un sistema che sempre più spesso premia l’immagine invece della sostanza”. In merito al fenomeno, il 24 marzo 2025, l’Università di Trento scriveva “le nuove droghe emergenti nello sport – come si è spiegato nella conferenza – mirano a modificare le funzioni corporee, aumentare la resistenza, migliorare la crescita muscolare o ridurre il grasso corporeo. La scoperta e la sintesi di nuove sostanze psicoattive ha aggravato ulteriormente la situazione, con 1259 composti illeciti identificati a livello globale dall’Ufficio delle Nazioni Unite nel 2024 e almeno un’ulteriore sostanza che appare sul mercato illegale ogni settimana. […] Si stima che un quarto della popolazione mondiale soffra di problemi di immagine a livello patologico, come disformismo corporeo. Dalla letteratura scientifica emerge poi che la dipendenza da esercizio può arrivare a coinvolgere fino al 20-30% di chi pratica lo sport da atleta professionista, il fitness e sport di resistenza come la corsa”. Altra comorbilità è quella con la vigoressia (ossessione per il proprio corpo considerato imperfetto) che, come riporta (il 3 giugno 2020) l’Almanacco della Scienza colpisce “almeno 60.000 individui soggetti, la fascia di età più colpita è quella tra i 25 e i 35 anni, seguita dai 18-24enni”.

Fra i numerosi dati del Rapporto Sport 2025 di sportesalute.eu si legge che “prosegue il trend positivo di crescita degli italiani attivi. Nel 2024 il 28,6% (16,4 mln, +0,3% rispetto al 2023) della popolazione italiana ha praticato sport in maniera continuativa, rappresentando il dato più alto di sempre. Il 9% (5,1mln, +0,4% rispetto al 2023) ha praticato sport saltuariamente, mentre il 28,9% degli italiani (16,6 mln, +1% rispetto al 2023) ha praticato qualche attività fisica”. Nella ricerca ossessiva della perfezione, la dipendenza sostituisce quello che era il piacere della pratica sportiva con disturbi dell’umore e della depressione. La necessità di sottoporre il fisico ad attività sempre più performanti, si lega a un regime ferreo in termini di alimentazione, rasentando e prestando il fianco a quelli che sono i problemi legati al rapporto con il cibo. Non riposare a sufficienza crea la spossatezza fisica e mentale che non consente di apprezzare appieno i momenti della vita, di valutare, riflettere e assumere decisioni, con il conseguente rischio di effettuare scelte errate per sé e per gli altri. La dipendenza genera, inoltre, nei casi di continua insoddisfazione in cui si ritiene di non essere giunti all’obiettivo, delle risposte di irritabilità e di ostilità sociale.

Anziché favorire il contatto e il legame con gli altri, in tali casi estremi lo sport finisce per dividere, isolare e provocare insoddisfazione. La dipendenza crea gravi ripercussioni sociali: al di là dei like sui social, induce chi ne soffre a vivere in funzione del traguardo sportivo, senza curare le relazioni con il prossimo, sottovalutando impegni importanti e avviandosi in un pericoloso isolamento. La mente risulta affannata, confusa e indirizzata soltanto verso le tabelle di marcia, gli allenamenti, il cibo e incapace di formulare e tessere altri pensieri, di fornire e ricevere input relazionali. La società tende, a volte, a esasperare alcuni aspetti come il lavoro, lo sport, i viaggi, il cibo e a creare una dimensione di puri eccessi, in cui chi non si identifica e si appaia, è stigmatizzato e fuori dall’ammirazione degli altri. Il perfezionismo impone che, attraverso il sacrificio, l’essere umano sia in grado di raggiungere tale ideale condizione, come espressione dell’impeccabilità, mai suscettibile di errore o limite.

Delirio di onnipotenza

L’equilibrio nella pratica sportiva dipende, decisamente, dalle aspettative personali e sociali e dal senso di colpa che attanaglia l’individuo nel momento in cui non riesce a discernere il confine, materiale e temporale, dell’attività svolta. La società attuale, in bilico tra il reale e il virtuale, conferisce, soprattutto nel web, continui limiti da superare e su cui misurarsi pur di ottenere approvazione sociale. La normalità e la proporzione retrocedono a un livello inferiore, declassati di importanza e considerati come sinonimo di scarso valore e capacità. La viralità del web si raggiunge solo esagerando e, per un pugno di like, occorre dimostrare di essere al top, pur compromettendo il proprio benessere psicofisico. Il riposo diviene il nemico principale del workaholista sportivo e come tale evitato, considerato un antivalore, un attentato alla propria realizzazione. In tale delirio di onnipotenza, l’individuo incorre nella convinzione di essere padrone di tutto, invincibile, un semidio che volge con lo sforzo il mondo a suo piacimento, unico responsabile delle proprie azioni e, per questo, non necessitante di Dio.