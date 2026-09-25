Il “Wood Wide Web” (o rete micorrizica) consiste nella cosiddetta “foresta interconnessa”, proposta da diversi biologi, in cui le radici di alberi e piante sono strettamente legate fra loro, grazie ai lunghissimi filamenti dei funghi, finalizzate allo scambio di sostanze chimiche. Le ife, filamenti cilindrici dei funghi, permettono di trasferire alle piante sostanze come azoto, fosforo, potassio, ottenendo, in cambio, zuccheri e lipidi. La solidarietà delle piante si esprime anche attraverso un sorprendente sistema di avvertimento nel caso di presenza di parassiti. In fase di pericolo, infatti, vengono rilasciate sostanze chimiche di avviso per le altre piante intorno. Si crea una vera e propria comunicazione fra tutti i vegetali dell’area.

Il processo osmotico

Wood Wide Web (traducibile in “ampia rete del legno”) è una locuzione efficace che riprende quella di internet di World Wide Web (il noto “www”) che consente la navigazione e lo scambio di informazioni grazie a una rete mondiale, alla fitta ragnatela di connessioni. L’elemento chiave che unisce le due locuzioni è nel processo osmotico: di informazioni e contenuti nel caso di internet, di sostanze e di avvertimenti in quello dei vegetali.

Alberi “hub”

Suzanne Simard, scienziata canadese, ha reso evidente quanto il concetto di ecosistema (sistema biotico e abiotico autosufficiente e in equilibrio) sia profondo, in grado di realizzare una rete estesissima fra i diversi vegetali, di solidarietà e di mutua assistenza. Attraverso uno studio condotto con degli isotopi del carbonio, ha verificato lo scambio di sostanze e nel 1997 ha pubblicato i suoi risultati sulla rivista scientifica “Nature”. Ha scoperto anche come gli alberi più grandi (alberi madre) funzionino da veri e propri hub della rete, gestendo le ragnatele di nutrimento sotterranee e siano in grado di offrire “solidarietà”, ossia un apporto maggiore di sostanze nutritive a quelle in difficoltà. Si tratta, quindi, di un sistema efficace di condivisione delle risorse chimiche disponibili che si è collaudato nel corso di milioni di anni, superando i cambiamenti climatici del passato. Si è giovato di un adattamento perseguito in gran parte in piena autonomia, senza l’intervento antropico.

L’ecologia dell’uomo

Papa Benedetto XVI, nel Discorso del 22 settembre 2011 al Reichstag di Berlino, affermò: “Dobbiamo ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente. Vorrei però affrontare con forza un punto che – mi pare – venga trascurato oggi come ieri: esiste anche un’ecologia dell’uomo. Anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. L’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura, e la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura, la ascolta e quando accetta se stesso per quello che è, e che non si è creato da sé. Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana”.

Come imparare a cooperare

Merlin Sheldrake, biologo, è l’autore del volume “L’ordine nascosto” (sottotitolo “La vita segreta dei funghi”), pubblicato da “Marsilio” nel febbraio 2022. Parte dell’estratto recita: “La storia della Terra ci parla di forme di collaborazione e di legami che risalgono a molto tempo prima della comparsa dell’uomo e si svolgono in una dimensione misteriosa e infinitamente piccola, popolata di spore, miceli, ife, ma anche di batteri e virus. Perché sono nate queste relazioni? Come comunicano piante e funghi? Che cosa possiamo imparare da questi organismi capaci di cooperare creando una rete ma anche di manipolare il comportamento degli animali, di influenzare intere società e di sopravvivere nello spazio”.

Le dimensioni del fenomeno

La rivista digitale Wired, il 12 giugno scorso riportava molti dati interessanti sulle dimensioni del fenomeno. Fra le diverse informazioni, si leggeva: “Il sistema di filamenti fungini impegnati in uno scambio reciproco con le piante che ricoprono il nostro pianeta, stimando che raggiunge una lunghezza complessiva di circa 110 quadrilioni di chilometri, pari a quasi un miliardo di volte la distanza fra la Terra e il Sole. […] Circa il 70% delle specie vegetali sul nostro pianeta dipende da questa simbiosi micorrizica per la propria sopravvivenza. […] la sua (della rete micorrizica ndr) biomassa ammonterebbe a 300 megatoni di carbonio, ossia 4-6 volte la massa di tutti gli esseri umani viventi. Secondo i calcoli, inoltre, trasporterebbe ogni anno nel suolo circa 4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente, pari all’11% di tutte le emissioni di anidride carbonica di origine antropica”.

Una nuova prospettiva

Questi studi dimostrano una prospettiva diversa da quella precedente in cui gli alberi e le piante erano considerati esseri isolati, individuali ed “egoisti” poiché coinvolti in una lotta di sopravvivenza contro le altre specie o i propri simili. Anche nell’immaginario collettivo, un bosco o una foresta, sebbene costituiti da un’infinità di piante, non fornivano l’idea di un crogiolo bensì di un insieme di vite vicine ma separate. Il Creato, con le sue innumerevoli bellezze, non finisce di stupire e offre palesi avvertimenti per comprendere quanta sia infinita la sua potenzialità; all’essere umano è richiesto di ammirarla, utilizzarla in maniera sostenibile, senza recar danno. La scoperta, relativamente recente, dovrebbe aver conferito più peso al fondamentale legame naturale tra esseri umani, animali e vegetali con terreni, rocce, acqua, ponendo un ulteriore monito alla deforestazione e agli incendi che non riguarda soltanto il singolo albero (o una serie di essi) bensì una fitta rete di legami, consolidata nel suolo e nel sottosuolo.

La lezione dei vegetali

L’incredibile ecosistema, dunque, rappresenta un’immediata metafora che si può estendere alla vita e alle relazioni dell’essere umano, spesso (soprattutto in questa fase storica) compromesse a livello di comunanza e di aiuto reciproco, in particolare nei confronti dei più deboli. Lasciar intendere, infine, la collaborazione reciproca e spontanea delle piante, può costituire un incentivo a riflettere sulle reali potenzialità umane, poco sfruttate o, addirittura, utilizzate in direzione decisamente contraria. L’essere vivente più intelligente del pianeta può trarre spunto da questa lezione offerta dai vegetali. In virtù di una maggiore sensibilizzazione riguardo al pericolo ambientale è opportuno, quindi, far conoscere tale aspetto del www vegetale poiché realmente sconosciuto ai più e argomento trattato solo da esperti del settore. Divulgare, con termini semplici, la presenza di tale rete, peraltro facilitata dall’efficace metafora del web di internet, è doveroso. Lo studio approfondito che, gradualmente, si sviluppa intorno alla rete micorrizica consente un diverso utilizzo agricolo del suolo, in cui la diffusione di fertilizzanti e pesticidi può esser sostituita da procedure che vadano a incrementare il lavoro dei funghi. È importante che tali scoperte siano tradotte in benefici agricoli e ambientali anche per gli Stati più poveri del pianeta (dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia), condannati ancora a un’agricoltura rudimentale, di sussistenza o legata alla produzione esclusiva per le multinazionali, a scapito della popolazione locale. Senza sconfinare in un’esaltazione di un mondo sotterraneo infinito e invincibile, va approfondito lo studio delle relazioni intercorrenti fra funghi, radici e piante tenendo conto dell’effettiva realtà e di quanto questo dono divino, il Creato, possa aiutare a creare maggior benessere per l’umanità, soprattutto quella più provata