Vacanze accessibili: dignità e autonomia per le persone con disabilità

Fare una vacanza in autonomia e in sicurezza, ritrovando volti conosciuti e stringendo nuove amicizie in riva al mare o di fronte a una coppa di gelato. E’ questa l’esperienza che vivono i “ragazzi” che partono con Fuorionda, il progetto di turismo accessibile per persone con disabilità della cooperativa sociale di Udine Arte e Libro. “Le persone che portiamo hanno tra i 18 e i 65 anni, ma per tutti noi sono i nostri ‘ragazzi’”, dice la vicepresidente della onlus friulana Stefania Nardone. L’iniziativa va oltre il soggiorno estivo che supera le barriere, per dare vita a una comunità accogliente dove poter vivere esperienze che altrimenti non potrebbero fare durante il resto dell’anno. “E’ importante dare dei momenti di normalità a chi ha una disabilità”, aggiunge, “che in risposta ti regala un sorriso”.

Una vacanza come tutti

Da fine luglio a metà agosto, la spiaggia di Lignano Sabbiadoro e il mare Adriatico vedranno la sessantina di persone accompagnate dall’associazione prendere il sole e tuffarsi in acqua, seguiti e assistiti dai volontari e dagli operatori. Nel 2009 erano partiti in dieci, tutti lavoratori con disabilità della cooperativa, e negli anni il gruppo è cresciuto e si è allargato. Oggi partecipano persone da tutto il Friuli-Venezia Giulia, libere di trascorrere una vacanza come tutti. C’è chi va al mare, chi in piscina, chi passeggia per il centro e chi fa acquisti. “Questo è il loro momento. Possono fare quello che durante l’anno non riescono, perché molti di loro sono in comunità”, prosegue Nardone “In ognuno di loro ci sono emozioni, sogni e voglia di vivere. Durante il soggiorno ci insegnano che la disabilità non definisce la persona”.

La bella “bolla”

La relazione è, insieme, un valore fondante e uno degli scopi del progetto. I legami umani sono un elemento cardine del benessere di una persona, soprattutto nel periodo in cui esce da una routine in cui è necessario bilanciare continuamente assistenza e autonomia. Nella “bolla” di Fuorionda si stringono amicizie che durano nel tempo. “Alcuni di loro si ritrovano nel periodo del soggiorno e non vedono l’ora di stare di nuovo insieme, perché durante il resto dell’anno non si sono potuti tenere in contatto. E già da mesi prima di partire c’è mi chiede di metterlo in stanza con un suo amico. In queste tre settimane si crea una bella ‘bolla’, forte e importante, dove vivono esperienze che gli riempiono il cuore”, racconta la vicepresidente dell’associazione.

Autonomia e cura

Oltre a far nascere amicizie, il progetto lavora sull’autonomia delle persone con disabilità. I partecipanti alla vacanza accessibile di Fuorionda hanno l’opportunità di trascorrere una settimana in un contesto accogliente e sicuro. Una situazione che ha dei benefici anche per le loro famiglie. “I familiari vivono il compito della cura tutto l’anno e sapere che i loro cari sono accompagnati da persone preparate e attente, regala anche a loro un momento di serenità e del tempo per ‘ricaricare le pile’”, evidenzia Nardone.

Il valore della solidarietà

La comunità di cui parla la vicepresidente dell’associazione include anche chi durante il soggiorno è al fianco dei “ragazzi”, il personale composto da operatori sociosanitari, educatori, e volontari e un’infermiera. Il grado di assistenza varia in base alle esigenze di ognuno, fino ad arrivare al rapporto uno ad uno disabile-operatore e alla presenza continuativa 24 ore su 24. Tutti mettono a disposizione le loro competenze e la loro umanità. Nel tempo il rapporto con i volontari si è arricchito di sfumature, allargando la “famiglia” di Fuorionda. C’è chi viene perché vuole dedicare agli altri il proprio tempo libero, chi si unisce per trasmettere un insegnamento ai propri figli, chi lo far per curiosità e chi si è affezionato all’iniziativa. La solidarietà porta con sé anche il ricambio generazionale. “Negli ultimi tempi sono venuti a fare volontariato molti giovani tra i 16 e i 24 anni. E’ il segnale che la disabilità non fa più paura come prima”, commenta.

Il significato autentico del progetto

La vacanza accessibile di Fuorionda mostra come sia possibile coniugare attenzione ai bisogni e divertimento, dando valore e dignità a ogni persona. L’associazione friulana fa da quasi vent’anni e non ha intenzione di smettere. “Nei rapporti che nascono e nei sorrisi che si formano sui loro volti vediamo il significato autentico del nostro lavoro”, conclude Nardone.