Una scuola che non lascia indietro nessuno: la sfida educativa della Don Oreste Benzi

Forlì esiste una scuola intitolata a don Oreste Benzi, che realizza la cosiddetta pedagogia del Gratuito, un approccio educativo nato negli anni ’90 da don Oreste Benzi e dai suoi collaboratori, sperimentato in alcune scuole italiane e fondato su una convinzione semplice e profonda: ogni bambino è unico, portatore di doni, e merita un’educazione che sappia scoprirli e metterli a frutto. È una piccola comunità educativa, che ogni giorno sceglie di non lasciare indietro nessuno, di prendersi cura degli spazi e di guardare al domani con responsabilità e visione. Nei mesi scorsi ha lanciato una raccolta fondi su daicistai.apg23.org per realizzare tre obiettivi per i prossimi anni.

Diritto allo studio e libertà educativa per tutte le famiglie

Il primo obiettivo è stato intitolato “Garantire libertà di scelta educativa per tutti”. Il 33% degli alunni della scuola, infatti, cioè 1 alunno su 3, frequenta la scuola con una retta agevolata. Ogni anno, quindi, la Scuola deve trovare le risorse necessarie per garantire a tutte le famiglie l’accesso all’istruzione e allo stile educativo della scuola, al di là delle possibilità economiche. Ecco allora che sostenere la raccolta della Scuola don Oreste Benzi permetterà ad ogni bambino le stesse opportunità di crescita.

Riqualificazione dell’edificio storico e manutenzione degli spazi

Il secondo obiettivo è riassunto con la frase “Prenderci cura della nostra casa”, e riguarda la sistemazione degli spazi, delle aule, della mensa. La scuola, infatti, vive in un edificio storico dell’Ottocento nel centro di Forlì, che ha una lunga storia come edificio scolastico, bello e prezioso, ma che richiede costante manutenzione per continuare a garantire spazi sicuri, accoglienti e decorosi dove i bambini crescono ogni giorno.

Innovazione digitale e discipline STEAM per il futuro dei bambini

Infine, il terzo obiettivo è “Accendiamo il futuro”. La scuola ha scelto di investire nelle discipline STEAM, dedicando loro ore curricolari. Per farlo davvero bene, però, occorre anche rinnovare e potenziare l’aula informatica, ad esempio acquistando nuovi computer e sostituendo quelli obsoleti, e a questo è stata destinata una raccolta fondi lanciata a fine giugno con la festa di fine anno della scuola.

Per sostenere questo progetto vai su daicistai.apg23.org

L’articolo scritto da Francesca Maroni è stato pubblicato su Semprenews