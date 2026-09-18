Una palestra per la solidarietà: un percorso verso la dignità umana con lo sport

“Oltre la Sbarra – Percorsi sportivi per il recupero” è un progetto che trasforma l’attività fisica in strumento educativo, riabilitativo e di reinserimento sociale, promosso da Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale e sostenuto dalla Fondazione Mazzola. La Fondazione Mazzola, organizzazione non profit impegnata a promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, benessere e riabilitazione, ha reso possibile il rinnovamento della palestra della struttura pedagogico-riabilitativa attiva nella frazione Gandina di Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia, inaugurata il 17 settembre.

Un percorso orientato alla dignità della persona

La Comunità Gandina di Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale, fondata nel 1988, svolge attività pedagogico-riabilitativa a favore di persone con problematiche correlate all’uso di sostanze psicotrope, stupefacenti e alcol. L’intervento educativo si fonda su una presa in carico integrata, nella quale tutela sanitaria, relazione d’aiuto, accompagnamento educativo e responsabilizzazione individuale concorrono alla costruzione di un percorso orientato alla piena dignità della persona.

Le radici dell’impegno

La storia di Famiglia Nuova affonda le proprie radici in un’esperienza di impegno civile, pastorale e sociale intimamente connessa alla testimonianza di don Leandro Rossi, fondatore della Cooperativa, scomparso nel 2003. La sua opera, iniziata nel 1979 con l’accoglienza nella canonica di Cadilana del primo giovane con problemi di dipendenza, ha dato avvio a un’esperienza di solidarietà organizzata, destinata negli anni a diventare risposta concreta ai bisogni di persone in condizione di fragilità, marginalità e dipendenza.

L’intervista

L’intervista di Interris.it al professor Carlo Mazzola, presidente e fondatore dell’omonima fondazione di famiglia, che ha sostenuto il progetto “Oltre la Sbarra – Percorsi sportivi per il recupero”

Presidente, in che modo la Fondazione Mazzola ha contribuito a tradurre un bisogno educativo in un’opportunità concreta?

“In coerenza con la missione istituzionale della Fondazione Mazzola, abbiamo contribuito al rinnovamento della palestra sostenendo l’acquisto di nuove attrezzature, il miglioramento degli spazi e l’avvio di attività sportive più strutturate e personalizzate. Il nostro intervento si inserisce in una visione che riconosce nello sport un fattore di inclusione sociale, benessere e qualità della vita, soprattutto per le persone che vivono condizioni di fragilità o percorsi complessi di recupero”.

Nel peculiare contesto della Comunità Gandina, che ruolo assume lo sport?

“Sicuramente non è un’attività accessoria, ma un dispositivo educativo e riabilitativo. La Comunità Gandina è un esempio concreto di come il diritto allo sport sia anche occasione di rinascita. L’allenamento aiuta a ristabilire un rapporto positivo con il proprio corpo, favorisce la costanza, il rispetto delle regole, la gestione dello stress e la capacità di fissare obiettivi progressivi. Per chi affronta un percorso di recupero, la palestra diventa un luogo in cui misurarsi con sé stessi, sperimentare fiducia e ricostruire abitudini sane. Lo sport diventa un presidio di inclusione quando è inserito in un progetto educativo serio, continuativo e accessibile: un’esperienza che non si limita all’esercizio fisico, ma accompagna la persona nella costruzione di regole, relazioni, fiducia e autonomia”.

In che modo il progetto ha saputo trasformare uno spazio in opportunità?

“Lo spazio rinnovato, quotidianamente fruibile, dotato di attrezzature moderne per l’allenamento cardio, il potenziamento muscolare e l’attività funzionale, è stato concepito come parte integrante del progetto educativo e riabilitativo della Comunità Gandina. Non una semplice palestra, dunque, ma un luogo nel quale la pratica sportiva diventa occasione di salute, autodisciplina, rafforzamento dell’autostima e progressiva autonomia, accompagnando gli ospiti in un cammino orientato alla responsabilizzazione personale e al reinserimento sociale”.

La palestra di Gandina diventa così simbolo di una solidarietà operosa?

“Proprio così: nella sinergia tra sostegno concreto, responsabilità sociale e attenzione alla dignità individuale si riconosce il contributo più autentico della Fondazione Mazzola al percorso della Comunità Gandina. A Gandina l’attività fisica accompagna il percorso terapeutico e sostiene la costruzione di nuove prospettive personali e sociali”.

Un progetto che, in linea con lo spirito della Fondazione Mazzola, promuove lo sport non come privilegio, ma come diritto e opportunità concreta di crescita?

“Esattamente. La nostra missione è valorizzare lo sport come possibilità concreta di benessere, partecipazione e crescita personale. L’investimento realizzato va oltre la dimensione materiale delle dotazioni e assume un evidente valore sociale, perché rendere accessibile l’attività sportiva significa riconoscere anche alle persone più vulnerabili il diritto alla salute, alla cura di sé e a un contesto capace di sostenere la ripartenza”.