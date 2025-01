Un weekend in clausura: la proposta delle monache per il Giubileo

“Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte…”. Si apre con queste parole del Vangelo di Matteo l’invito delle monache benedettine dell’adorazione perpetua del Santissimo Sacramento di Montefiascone per gli ormai consueti week-end vocazionali in monastero.

A chi è rivolto l’invito

L’invito è rivolto a tutte le ragazze celibi in discernimento vocazionale, ossia a tutte le ragazze che sono alla ricerca della volontà di Dio per la loro vita e che non escludono la possibilità di una chiamata alla vita religiosa. L’appuntamento è presso il Monastero San Pietro di Montefiascone, in via Garibaldi, dove le benedettine del Santissimo Sacramento, fondate dalla madre Mectilde de Bar (1614-1698), vivono in clausura secondo le regole del santo padre Benedetto.

Qui visse la serva di Dio madre Maria Cecilia Baij (1694-1766) che fu madre badessa del monastero per circa vent’anni lasciando ai posteri opere mistiche come La vita interna di Gesù Cristo e la Vita di San Giuseppe che fanno di lei una delle più importanti mistiche del XVIII secolo. Una vita, quello delle monache benedettine, dedicata al più bello e più fedele degli sposi: Gesù; una quotidianità improntata sulla Regola di Benedetto da Norcia e ritmata da quell’Ora et Labora che ha reso noto nel mondo lo stile di vita benedettino. Alla preghiera dell’ufficio e della Santa Eucaristia, sorgente e alimento della fede, le monache alternano il lavoro quotidiano, la cura della casa e del giardino, l’accoglienza dei pellegrini e dei visitatori, la preparazione delle ostie per le parrocchie, dei rosari, dei ceri pasquali, le icone e tante altre piccole opere di artigianato.

Il weekend vocazionale

Le ragazze che vorranno iscriversi al week-end vocazionale potranno scegliere tra le date già disponibili sulla locandina, circa un fine settimana al mese per tutto l’anno giubilare. Tre giorni per “chiudersi” in clausura e, al tempo stesso, “aprirsi” al mondo intero, vivendo quella straordinaria esperienza di libertà che tante giovani ragazze hanno sperimentato in questi anni approdando al Monastero San Pietro.

Sul sito ufficiale del monastero San Pietro si legge che “le monache di Montefiascone vivono e attualizzano la loro vocazione pregando ogni giorno nel coro, celebrando l’Eucaristia quotidiana e l’adorazione eucaristica, anche comunitaria, con i sacerdoti e i fedeli, impegnandosi in attività pratiche, come la fabbricazione delle ostie, l’iconografia, lavori di artigianato e di ricamo e l’accoglienza, di persone in cerca di tranquillità e preghiera, e disponibili anche all’alloggio dei pellegrini che percorrono la Via Francigena. Ogni lavoro diventa preghiera perché San Benedetto vuole che “in ogni cosa sia glorificato Dio”, ut in omnibus glorificetur Deus, e che ogni ospite debba essere ricevuto come Cristo stesso”.

È possibile iscriversi telefonicamente chiamando al numero 0761-826066, inviando un messaggio al 3533960728, oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica benedettineap.mf@gmail.com. È inoltre da poco attivo l’account istagram monastero.sanpietro.