“Un Tirolese Di-verso”: il gusto che diventa inclusione

Quando il lavoro diventa luogo di inclusione, la diversità smette di essere un limite e diventa una normalità condivisa. È la scommessa di “Un Tirolese Di-verso“, che a San Pellegrino unisce l’inserimento lavorativo di persone fragili alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Val Brembana, in provincia di Bergamo, culla di oltre venti formaggi DOP. Prodotti a chilometro zero, filiere corte e mani che imparano un mestiere: così il gusto del territorio si trasforma in opportunità, comunità e dignità per tutti. Interris.it, in merito a questa esperienza di inclusione, ha intervistato Alessandro Adragna, presidente della cooperativa sociale “I Love Val Brembana”.

L’intervista

Presidente, come nasce e che obiettivi ha il ristorante “Un Tirolese Di-verso”?

“Il nostro obiettivo è inserire socialmente e lavorativamente più persone con fragilità possibili. Per farlo avevamo bisogno di un’attività solida, e così abbiamo creato ‘Un Tirolese Di-verso’, il quale un ristorante, un bar, una torrefazione e una produzione di biscotti. In questo modo le persone trovano una collocazione nel lavoro di ogni giorno e sono coinvolte in prima persona, anche a contatto con i commensali e con i clienti. Il loro non è un lavoro nascosto, ma in prima linea, e questo fa bene a tutti. Vogliamo far conoscere e far vivere la diversità come una normalità”.

In che modo unite l’inclusione e la valorizzazione della cucina?

“Siamo partiti da un’osservazione del territorio. Come tutti i territori italiani, anche il nostro ha le sue eccellenze enogastronomiche: la Valle Brembana è conosciuta come la valle dei formaggi, la “cheese valley”, con più di venti formaggi DOP, un numero che nessun’altra valle in Italia può vantare. Abbiamo cercato di far conoscere ancora meglio i prodotti della valle”.

Avete individuato le eccellenze del territorio.

“Esattamente. Ci è voluto quasi un anno e mezzo per individuare allevatori e coltivatori, un processo molto lungo, ma alla fine abbiamo trovato eccellenze del territorio. Abbiamo quindi unito l’inserimento lavorativo di persone con fragilità ai prodotti a chilometro zero, coinvolgendo i ragazzi nella preparazione dei piatti tipici. Per noi è stata un’opportunità vincente: lavoriamo a San Pellegrino, insieme agli amici e ai conoscenti della valle, e sfruttiamo, per così dire, le potenzialità della nostra terra con le persone che ci vivono. Si crea così un ambiente molto organizzato, senza sprechi di energia per i trasporti, che utilizza i prodotti nati nella valle”.

Quali sono i vostri progetti per il futuro?

“Man mano che le persone ci conoscono, il progetto si sta ampliando. I biscotti, la torrefazione e i casoncelli che prepariamo il martedì con i ragazzi sono sempre più richiesti, quindi probabilmente apriremo un laboratorio per potenziare queste attività”.

Vi stanno giungendo sempre più richieste.

“Sì. Arrivano richieste di conoscere i nostri ragazzi e la nostra organizzazione attraverso il servizio di catering, che sta crescendo nella provincia di Bergamo, anche grazie all’Università di Bergamo e a molte altre opportunità nate dalla bontà dei nostri prodotti e, soprattutto, dal lavoro dal lavoro delle persone. In futuro avremo dunque il laboratorio per biscotti e casoncelli, la torrefazione, dove tostiamo il caffè, e il servizio di catering per aziende, organizzazioni e istituzioni, che ce lo chiedono sempre più spesso”.

In che modo chi lo desidera può supportare la vostra bella azione di inclusione?

“Chi desidera sostenerci può venire a mangiare al ristorante, acquistare nella bottega i prodotti locali e quelli realizzati e progettati anche dai ragazzi, con le loro etichette, oppure chiamarci per un servizio di catering a domicilio”.