È un viaggio lungo quasi un secolo, fatto di ingegneria, diplomazia e vicinanza alla gente, quello raccontato dall’esposizione “Un secolo di Papamobile“, allestita all’interno dei Musei Vaticani. Un percorso che ripercorre l’evoluzione dei mezzi di trasporto pontifici: dalle antiche carrozze alle berline nere di rappresentanza, fino alle iconiche vetture bianche pensate per permettere al successore di Pietro di incontrare lo sguardo dei fedeli in ogni angolo del mondo.

Dalle carrozze alla Mercedes Nürburg

“Tutto inizia con un viaggio, quello di Pietro che dalla Terra Santa arriva a Roma portando il messaggio del Vangelo”, spiega Sandro Barbagallo, curatore della mostra. “Nel corso dei secoli i Papi si sono sempre mossi, anche in circostanze drammatiche come l’esilio di Pio VI o il viaggio da Venezia a Roma di Pio VII nel 1800. Nel Novecento, cavalli, carrozze e sedie gestatorie hanno lasciato il posto alle moderne autovetture”. La svolta arriva subito dopo i Patti Lateranensi: se la prima auto giunge in Vaticano nel 1929 come modello di serie appena adattato, è nel 1930 che nasce la prima vera vettura progettata su misura per il Pontefice, la Mercedes Nürburg. “Doveva rispondere a criteri precisi”, prosegue Barbagallo, “avere una elegante e nobile semplicità e, al tempo stesso, permettere al Papa di vedere ed essere visto, di salutare e benedire”. Il curatore chiarisce anche una distinzione fondamentale del parco auto vaticano: “Da un lato ci sono le berline pontificie, le vetture nere istituzionali; dall’altro le vere e proprie papamobili bianche, nate scoperte tra il 1975 e il 1982 e poi dotate di protezioni blindate a seguito dell’attentato di Piazza San Pietro”. Tra i cimeli esposti spicca un aneddoto legato a San Giovanni Paolo II: “Ereditò una 300 SEL appartenuta a Paolo VI e la predilesse per quasi tutti i suoi ventisei anni di pontificato, al punto che oggi è quasi consumata dall’uso nonostante avesse a disposizione molte altre auto”.

Tecnologia, sicurezza e il pulsante “casa”

A legare indissolubilmente la storia dell’automobile al Vaticano è il lungo sodalizio con la casa di Stoccarda. Un legame che suscita profonda commozione in Marc Langenbrink, CEO di Mercedes-Benz Italia: “Ci sono due emozioni: l’orgoglio aziendale di poter servire il Santo Padre e la commozione personale da credente. In 33 anni in Mercedes, consegnare la Papamobile a Papa Francesco e vivere momenti come questa mostra rappresenta il giorno più bello della mia vita professionale”. Nel tempo, spiega Langenbrink, la Papamobile ha seguito l’evoluzione tecnologica del settore automobilistico, integrando i più avanzati sistemi di sicurezza come airbag ed ESP, ma adattandosi alle esigenze pastorali: «Siamo passati dalle vetture chiuse o landaulet alle moderne papamobili rialzate, che consentono al Papa di stare in piedi e di essere ben visibile anche in mezzo a grandi folle. Resta un prototipo unico, costruito con l’obiettivo primario di portare e proteggere il Santo Padre”. Non mancano le curiosità custodite all’interno dell’abitacolo, dove vige una regola ferrea: “Sulla poltrona del Santo Padre non si siede mai nessuno, né in azienda né durante l’esposizione, per assoluto rispetto della sua figura e del suo ministero”, sottolinea il manager. E poi c’è un dettaglio storico che racconta l’intimità del servizio al Pontefice: “Sui primi modelli, separati da un vetro tra il vano posteriore e quello dell’autista, il Papa comunicava tramite una pulsantiera per indicare di andare più veloce, più piano, a destra o a sinistra. Ma c’era un tasto particolarmente toccante con scritto ‘casa’: alla fine dell’udienza il Papa lo premeva per dire “torniamo a casa”. Sapere che una nostra vettura riporta il Santo Padre non solo a casa sua, ma nella casa della cristianità, è un privilegio enorme”.