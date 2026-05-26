Uganda, “Taglio e Cucito”: il progetto che aiuta le donne del Karamoja

La località di Loputuk si trova a circa cinque chilometri da Moroto, principale centro della regione del Karamoja e dell’omonimo distretto dell’Uganda. In questa vasta area arida, caratterizzata da temperature elevate, scarsità d’acqua e difficili condizioni di vita, vivono circa cinquemila persone distribuite in novecento famiglie. La popolazione locale è composta prevalentemente da pastori seminomadi che si spostano seguendo le stagioni alla ricerca di pascoli e risorse idriche per il bestiame. In un contesto segnato da povertà, analfabetismo e limitate opportunità economiche, l’ONG “Africa Mission”, fondata nel 1972 da don Vittorione Pastori, promuove numerosi progetti di sostegno sociale e formativo, tra cui c’è il progetto “Taglio e Cucito”. Interris.it ha intervistato Carlo Ruspantini, direttore generale di Africa Mission.

L’intervista

Ruspantini, come nasce e che obiettivi ha il progetto “Taglio e Cucito”?

“E’ nato in Uganda quasi trent’anni fa grazie all’impegno di due volontarie del gruppo di Pesaro-Urbino di Africa Mission, Franchina Aiudi e Ersilia Rossi. Nel corso degli anni, si sono unite anche Arianna Galluzzi, Margherita D’Urso e, più recentemente, Beatrice Bistocco, che trascorrono alcuni periodi dell’anno in Karamoja, nelle comunità di Lopotuk, nel distretto di Moroto. Il progetto si svolge in particolare presso il ‘Women’s club’ di Loputuk, all’interno del compound di Africa Mission: il corso ha una durata di cinque mesi e viene organizzato nei mesi di febbraio, marzo, aprile, settembre e ottobre”.

Chi sono le persone coinvolte nel progetto?

“L’iniziativa coinvolge donne provenienti dai diversi villaggi della comunità di Loputuk che seguono anche lezioni di inglese, matematica e igiene tenute da insegnanti locali. Accanto al corso principale vengono inoltre avviate piccole attività capaci di generare reddito, come la produzione e vendita di pane, la realizzazione di oggetti artigianali, collane e bracciali, e la vendita degli abiti confezionati. Per consentire alle donne di frequentare regolarmente i corsi, vengono organizzate attività educative dedicate ai figli, la preparazione di pasti e la distribuzione di pacchi con beni di prima necessità alle famiglie più in difficoltà”.

In che modo, attraverso questo progetto, unite istruzione e inclusione lavorativa?

“Il progetto contribuisce a rafforzare il ruolo della donna all’interno della comunità karimojong, sostenendo le tante responsabilità che ricopre nella società tradizionale e offrendo competenze utili a raggiungere una maggiore autonomia economica attraverso percorsi di formazione professionale. In questo modo, istruzione e inclusione lavorativa procedono insieme in maniera complementare”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro? In che modo, chi lo desidera, può aiutare la vostra azione?

“Ci auguriamo che il progetto possa crescere ulteriormente, così da offrire opportunità formative a un numero sempre maggiore di persone. Chi desidera sostenere le diverse attività che svolgiamo può visitare il nostro sito internet, dove sono indicate tutte le modalità disponibili per supportare concretamente la nostra azione”.