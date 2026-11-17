Costruire una società davvero inclusiva richiede una sinergia capace di superare i confini tradizionali del terzo settore. È questa la missione di TUTTISU, la nuova associazione nata per connettere istituzioni, imprese, professionisti e cittadini in un’unica rete nazionale di solidarietà concreta. Presentata a Verona alla presenza del Ministro Alessandra Locatelli e dei testimonial Simona Ventura e Giovanni Terzi. Questa realtà associativa, dunque, punta a trasformare competenze e relazioni in opportunità reali. Interris.it ha intervistato la presidente Laura Bocchi.

L’intervista

Presidente, come nasce e che obiettivi ha “TUTTISU”?

“’TUTTISU.’ nasce da un incontro tra persone che sono o sono state nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni, avvenuto a Expo A.D., la manifestazione del ministero per le disabilità, nel 2023. Nel settembre di quell’anno ci siamo ritrovati io, Maurizio Piasini, assessore nel Comune di Sondrio, Sara Minozzi che è stata assessore a Grosseto, Massimiliano Satti, già assessore del Comune di Verona, e Giorgia Povolo, anche lei già assessore”.

Vi siete concentrati sulle “buone pratiche”.

Ci siamo conosciuti e confrontati sulle buone pratiche, sulle difficoltà dei territori e sulle grandi fragilità che oggi si trovano nella società. Oltre a diventare amici e confidenti, ci siamo detti: perché non metterci insieme, in rete, territori molto diversi, per vedere se riusciamo a fare squadra? Così possiamo cambiare ciò che nella società non ci piace e lavorare per l’inclusione”.

Inclusione, partecipazione e tutela sono tre pilastri per la vita delle persone con disabilità e dei loro familiari caregiver. Come intendete promuoverle?

“Il nostro intento non è sostituirci alle tante associazioni che già operano sul territorio e lavorano meravigliosamente. Offrono anche servizi che a volte si sostituiscono o si integrano a quelli del pubblico, e per fortuna ci sono, perché oggi senza il terzo settore non andrebbe avanti più nulla. Quello che vogliamo fare è creare relazioni tra professionisti, tra coloro che nel proprio ambito hanno raggiunto posizioni di rilievo e sono dei top player: il mondo della finanza, dell’industria, dell’imprenditoria, delle varie professioni”.

Ritrovare il senso della comunità e importante.

“Esatto. Vogliamo mettere in rete queste persone, che generalmente giocano da sole, per fare qualcosa per la loro comunità. Ci siamo detti che chi ha ottenuto risultati straordinari lo ha fatto anche perché vive in una comunità che, bene o male, lo ha sostenuto. Vogliamo quindi riprendere il senso di comunità di una volta, quello per cui il problema mio è anche il problema tuo e non ci si isola. Chi ha grandi capacità e magari compiti decisionali e di gestione importanti può fare la sua parte in questo meccanismo. L’intento è, grazie alle nostre conoscenze e ai nostri ruoli, mettere in relazione e fare rete”.

In che modo, chi lo desidera, può supportare la vostra azione?

“Chi lo desidera può ovviamente farsi socio dell’associazione. Ci chiamiamo TuttiSù perché l’idea è partita da una barca: ci siamo detti ‘tutti su’, fisicamente su questa barca. Anzi, il nome è ‘TuttiSù.’ con il punto, perché significa senza nessuna eccezione: nessuno verrà mai lasciato indietro, sia come persona da aiutare sia come realtà proattiva che vuole farne parte. Chiunque può associarsi: con la conferenza stampa di presentazione, abbiamo aperto la campagna associativa. Vogliamo far conoscere questa realtà ai cittadini, che poi, volendo, potranno essere parte di questo percorso”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro?

“Ce lo siamo detti fin dall’inizio: siamo di quattro regioni diverse e abbiamo già colleghi, ex colleghi e amici amministratori di altre regioni che vogliono partecipare. Vogliamo mettere in rete l’Italia intera. Vorremmo essere un’associazione che costruisce relazioni, istituzionali e private, di una certa rilevanza in tutto il Paese, con l’auspicio di poter incidere sulla nostra nazione”.