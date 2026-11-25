La solidarietà acquista il suo significato più profondo quando si traduce in gesti concreti, capaci di abbattere le barriere e restituire a ogni persona opportunità, dignità e partecipazione. È questo lo spirito che anima “Tutti a tavola con IO POSSO”, l’iniziativa che, il 29 e 30 novembre, attraverso la condivisione e il coinvolgimento di comunità diverse, trasforma un momento conviviale in un’occasione di sostegno e inclusione. Al centro c’è il diritto di tutti a vivere le vacanze senza ostacoli, ma anche la possibilità di costruire una società più attenta ai bisogni delle persone con disabilità. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Giorgia Rollo, presidente di IO POSSO.

L’intervista

Avvocato Rollo, come nasce e che obiettivi ha “Tutti a tavola con IO POSSO”?

“‘Tutti a tavola con IO POSSO’ nasce come iniziativa locale. Nei primi anni organizzavamo una cena di beneficenza per raccontare i nostri progetti e le attività svolte durante l’anno, oltre che per raccogliere fondi. Nel tempo, però, è diventata qualcosa di più. Gli ospiti che vengono a trovarci durante l’estate si sono trasformati a loro volta in promotori dell’iniziativa nelle proprie regioni”.

Questo appuntamento si svolge in diverse località italiane.

“Sì. Da anni l’appuntamento si svolge nello stesso weekend in altre tre località italiane, oltre alla sede di Lecce: a Bonea, in provincia di Benevento, dove il pranzo ha registrato il tutto esaurito già tre settimane prima; a Carugate, nel Milanese; e a Roma, a Maccarese, presso la sede della Polizia di Stato, grazie anche all’iniziativa della Polizia e degli ospiti delle nostre spiagge”.

In che modo unite solidarietà e inclusione in questa iniziativa?

“Soprattutto attraverso il coinvolgimento degli ospiti, che diventano promotori delle nostre iniziative e partecipano personalmente ai pranzi accessibili. Sono felici di prendere parte a giornate di festa, con musica e divertimento: non si tratta soltanto di un momento di racconto, che potrebbe risultare noioso. La solidarietà passa anche attraverso il contributo economico: la quota è di circa 50 euro a pranzo o a cena, equivalente al costo di un bagno al mare per i nostri ospiti. Durante questi appuntamenti sono inoltre disponibili i nostri gadget solidali, che contribuiscono a sostenere i progetti”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro?

“Tra i nostri auspici c’è sicuramente quello di continuare a collaborare con gruppi e associazioni per rendere il format delle nostre spiagge replicabile in altre località italiane. In questi mesi, dopo la chiusura della stagione, stiamo ricevendo numerose richieste di aiuto e consulenza”.

In che modo è possibile partecipare a questi eventi e, più in generale, sostenere la vostra attività di inclusione in occasione delle prossime festività natalizie?

“Per tutti gli eventi, nelle quattro regioni, è sufficiente prenotare telefonicamente ai numeri di riferimento ed effettuare una donazione attraverso la procedura online, disponibile su www.ioposso.eu/tuttiatavola2025”.

I prodotti solidali sono diversi.

Esattamente. Per il Natale proponiamo diversi prodotti solidali: panettoni, grandi e piccoli; una torta tipica salentina realizzata dal noto pasticciere Giuseppe Zippo; il vino di Cantele; un Susumaniello; e il libro pubblicato a giugno, che racconta la nostra storia e i dieci anni di attività. Ci sono anche piramidi di cioccolatini e caramelle realizzate in collaborazione con Baglio e una palla di ceramica decorata ogni anno da un’artigiana umbra con un tema diverso. Quest’anno si ispira alle lettere dell’alfabeto raccontate nel nostro libro”.