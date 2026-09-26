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Turismo rurale, la nuova forza dei territori italiani

In occasione della Giornata mondiale del Turismo, Interris.it ha intervistato Dominga Cotarella, presidente di Campagna Amica – Terranostra di Coldiretti

Di Christian Cabello
Turismo rurale Foto di Don Esteban su Unsplash

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, il patrimonio rurale italiano si conferma una risorsa capace di unire accoglienza, agricoltura, tradizioni ed economia locale. Agriturismi e aziende agricole possono infatti trasformare borghi e aree interne in luoghi di esperienza, contribuendo alla valorizzazione dei territori meno conosciuti e al contrasto dello spopolamento. Un modello fondato sulla multifunzionalità, che offre nuove opportunità alle imprese agricole e rafforza il legame tra turismo, comunità e identità locali. Interris.it, su questi temi, ha intervistato Dominga Cotarella presidente di Campagna Amica – Terranostra di Coldiretti.

L’intervista

Cotarella, il turismo rurale sta assumendo un ruolo sempre più importante nell’offerta turistica italiana. Quale contributo possono dare agricoltori e agriturismi alla valorizzazione dei territori, soprattutto quelli meno conosciuti e lontani dai grandi circuiti turistici?

“Le aree rurali, oltre a produrre cibo, possono diventare luoghi di esperienza, formazione e incontro. Lo vediamo negli agriturismi, ma anche nelle aziende vitivinicole, nei frantoi, nelle realtà lattiero-casearie e nel turismo legato alla pesca e alla birra. Oggi il turista cerca sempre più un’esperienza da vivere, non soltanto qualcosa da vedere. È un turismo sostenibile, basato sulle relazioni umane e a forte connotazione geografica. Il 90% del valore dei prodotti a denominazione d’origine, per i quali l’Italia è leader con oltre 20 miliardi di euro, viene prodotto nei piccoli borghi e nei Comuni con meno di 5 mila abitanti. A Ferragosto abbiamo registrato una crescita del 5% rispetto al 2025, con circa 700 mila persone negli agriturismi”.

Le aziende agricole e gli agriturismi significano anche coesione sociale.

“Esatto. Dal 2001 al 2025 sono nati mediamente due agriturismi al giorno, arrivando oggi a circa 26.700 strutture. Il 2026 segna inoltre i 25 anni dalla legge di orientamento del 2001, il decreto legislativo 228, che ha favorito lo sviluppo dell’agricoltura multifunzionale. Oggi l’azienda agricola è anche coesione sociale, tutela della biodiversità, cura del paesaggio, innovazione, ricambio generazionale e presidio delle aree interne. Dobbiamo quindi parlare di un progetto di sistema, in cui città, borghi, cibo e turismo rurale contribuiscano insieme a raccontare la bellezza dell’Italia”.

L’agriturismo non è soltanto una forma di ospitalità, ma può diventare un punto di incontro tra turismo, agricoltura, enogastronomia e tradizioni locali. Quali sono oggi le potenzialità di questo modello e quali sfide deve affrontare?

“Dobbiamo essere sempre più consapevoli di dover essere imprenditori: non è più possibile gestire un’azienda agricola come faceva mio nonno. I tempi sono cambiati, ma devono rimanere solide le nostre radici: il valore del cibo, la stagionalità, il riconoscimento dell’agricoltore e l’autenticità. Le aziende agricole che fanno ospitalità devono offrire esperienze basate sulle relazioni umane, ma restano imprese e devono produrre reddito”.

Il ruolo degli agricoltori e delle aziende agricole è fondamentale.

“Sì. Il reddito è la condizione necessaria per mantenersi, evolversi e garantire il ricambio generazionale. Dobbiamo inoltre far riconoscere il valore dell’agricoltore e il suo ruolo nella tutela delle aree interne e del paesaggio. Le aziende agricole turistiche possono anche diventare luoghi di formazione del cittadino: conoscere ciò che mangiamo significa diventare consumatori più consapevoli”.

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, quanto è importante valorizzare il patrimonio rurale e agricolo italiano trasformandolo in una vera esperienza turistica? Qual è l’impegno di Campagna Amica e Terra Nostra?

“Il valore della multifunzionalità si traduce in sostenibilità economica, ambientale e sociale. Genera circa 14 miliardi di euro, pari al 19% del Pil agricolo italiano. Di questi, circa due miliardi sono generati dagli agriturismi e vengono redistribuiti nelle comunità, soprattutto nelle aree interne. Circa il 30% della superficie agricola degli agriturismi è certificata biologica e circa la metà degli agriturismi è condotta da donne. Nella multifunzionalità vediamo inoltre un ricambio generazionale più evidente rispetto all’agricoltura tradizionale”.

Questi fattori significato comunità e valori per i territori.

Esattamente. Tutto questo è valore per le comunità e per i territori. Quando chiude un’azienda agricola turistica, si perde valore per l’intera comunità. Per questo mi sento di dire che il reddito di un’azienda è il primo valore sociale dell’agricoltura. Papa Giovanni Paolo II ha definito l’agricoltura come la ‘base di una sana economia’ e il lavoro dei campi come un elemento di “importanza fondamentale” per il progresso civile e sociale dell’umanità. Questi sono valori fondamentali per lo sviluppo dei territori che dobbiamo portare avanti.

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