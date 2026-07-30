Tra macerie e ferite invisibili, il Venezuela ricostruisce il proprio futuro

Il Venezuela sta affrontando una fase drammatica dopo il devastante sisma che ha colpito vaste aree del Paese, lasciando dietro di sé macerie, vittime e una popolazione ancora in attesa di assistenza. La ricostruzione procede lentamente, mentre emergono nuove emergenze sociali, sanitarie e psicologiche. In questo scenario, la solidarietà della popolazione rappresenta una speranza per il futuro. Interris.it, sulla situazione nel Paese, ha intervistato Estefano Tamburrini, giornalista di origine venezuelana.

L’intervista

Dottor Tamburrini, come sta procedendo la ricostruzione del Venezuela dopo il sisma?

“La ricostruzione materiale procede a rilento. Le macerie non sono ancora state rimosse e intere città sono state devastate. Penso a La Guaira, ma anche a località lontane dalla zona epicentrale, come Molón, dove in alcune aree lo Stato non è ancora arrivato. C’è poi una questione drammatica: sotto le macerie potrebbero esserci ancora i corpi delle vittime”.

C’è stata una grande mobilitazione dei familiari delle vittime..

Sì, i familiari cercano di recuperarli con ogni mezzo, sostenuti anche dai giovani volontari che si sono mobilitati per impedire demolizioni che potrebbero cancellare ogni possibilità di ritrovamento. A Playa Grande, una delle zone più colpite, gli abitanti hanno recentemente scongiurato demolizioni imminenti dopo lo sgombero degli appartamenti. Chiedono di poter recuperare i corpi dei propri cari e dare loro una degna sepoltura”.

La trasparenza nella ricostruzione è fondamentale..

“Sì, la trasparenza è fondamentale. il Collegio degli ingegneri chiede il rispetto dei protocolli forensi per accertare eventuali responsabilità legate non soltanto al sisma, ma anche alla qualità delle costruzioni. Sulla ricostruzione pesano inoltre interessi finanziari e geopolitici, con il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti e di una squadra tecnica dell’IDF proveniente da Israele, che ha suscitato diverse controversie”.

Bisogna tutelare la popolazione..

“La ricostruzione si farà, ma non in tempi brevi. Sarà fondamentale tutelare gli interessi della popolazione. Gli stessi vescovi venezuelani hanno chiesto di non ripetere gli errori del passato, perché a pagare il prezzo più alto sono sempre i più deboli e i più poveri”.

Quali sono i bisogni della popolazione civile in questo momento?

“I bisogni primari restano enormi: acqua, cibo, cure mediche e condizioni igieniche adeguate. Molte persone non sono ancora riuscite a tornare alla normalità e vivono in tende di fortuna, esposte alle intemperie e alle forti piogge. Nella regione di La Guaira, alcune donne hanno partorito in tenda e necessitano di assistenza per sé e per i propri neonati”.

Dal punto di vista sanitario la situazione è grave..

Sì, in diversi campi mancano acqua e servizi igienici e, in alcuni casi, sono stati rimossi persino i bagni chimici perché non era più possibile sostenerne i costi. Il rischio è che alle conseguenze del terremoto si aggiungano malattie e ulteriori emergenze sanitarie”.

C’è anche un’emergenza meno visibile..

“Esiste anche un’emergenza psicologica. La Chiesa, che sta svolgendo un’azione straordinaria al fianco della popolazione colpita, ha sottolineato la necessità di un accompagnamento fondato sull’ascolto, attraverso psicologi, counselor e professionisti capaci di aiutare le persone a elaborare il trauma”.

C’è un bisogno profondo di dialogo..

Sì, chi scava tra le macerie spesso non ha il tempo di fermarsi, ma ha un bisogno profondo di parlare. Bisogna quindi cogliere ogni occasione per ascoltare. Alcune ferite rischiano di non essere mai elaborate. La ricostruzione non può essere soltanto materiale: deve riguardare anche la dimensione emotiva e spirituale”.

In questo periodo difficile stiamo vedendo un sentimento di fraternità emergere dalla popolazione colpita dal terremoto. Quali sono i suoi auspici per il futuro del Paese?

“Ho visto una straordinaria mobilitazione nelle zone più colpite. Persone appartenenti a classi sociali diverse e con differenti orientamenti politici hanno messo da parte le divisioni per aiutarsi. Mi auguro che questo esempio venga seguito anche da chi ha responsabilità politiche e istituzionali. Il terremoto è un trauma enorme, ma non deve essere rimosso: deve lasciare una lezione”.

Si vedono tanti esempi di solidarietà..

“Ho visto persone che possedevano pochissimo condividere il pane, l’acqua e le medicine con chi aveva ancora meno. È una solidarietà straordinaria, soprattutto perché arriva da chi spesso non potrebbe permettersela”.

Il Venezuela sta entrando in una fase delicata..

“Sì, il Paese sta entrando in una fase delicata: gli Stati Uniti parlano di transizione, mentre il governo parla di consolidamento della democrazia. L’auspicio è che chi ha responsabilità sappia guardare all’esempio di chi ha vissuto il terremoto e, di fronte alle questioni davvero essenziali, come la vita e la dignità delle persone, abbia il coraggio di mettere da parte divisioni e interessi e prendere le decisioni giuste”.