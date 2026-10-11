Streets for kids: il tragitto casa-scuola luogo di gioco e socialità

Le città sono state spesso progettate per rispondere alle esigenze degli automobilisti invece che dei pedoni. Se ancora oggi in tante centri abitati, in Italia e nel mondo, giovani e giovanissimi devono fare lo slalom in mezzo alle macchine e respirare lo smog che esce dai tubi di scappamento due volte al giorno, quando la campanella annuncia l’inizio e la fine delle lezioni, si cominciano anche a diffondere nuovi esempi di mobilità attiva, a zero emissioni e più sicura per i minori: le strade scolastiche, adatte ai bambini, promosse dalla campagna Streets for Kids della coalizione di associazioni e ong europee Clean Cities, e arrivate finora a 1.500.

Le tipologie di strade scolastiche

Le strade scolastiche sono spazi pensate per arrivare i bambini a scuola a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, limitando il traffico automobilistico davanti agli istituti. Le tipologie di questi spazi sono tre, spiega Anna Becchi, Campaign Lead di Streets for Kids. “La prima è la chiusura temporanea, dove il transito dei veicoli a motore viene regolato nei momenti di entrata e di uscita da scuola. La seconda è la pedonalizzazione della strada in prossimità dei plessi scolastico con l’urbanistica tattica, che sta prendendo piede in diverse città italiane come Roma, Milano, Torino e Bologna. Si inizia con una chiusura sperimentale della strada per qualche mese, con fioriere o altri tipi di arredi urbani, e se dopo la fase di sperimentazione viene chiusa al traffico, in alcuni casi – come in via Monte Ruggero, nella Capitale – si decora artisticamente la strada”. Ci sono anche situazioni in cui non è possibile interrompere il flusso di macchine: la soluzione è il “traffic calming”. “Si riduce al minimo lo spazio per i veicoli, per esempio allargando i marciapiedi, in modo che limitino la velocità”, aggiunge, “in questo modo si evita anche la sosta in doppia fila e si riducono le situazioni di pericolo”.

I benefici: salute, sicurezza e socialità

Le strade scolastiche sono un beneficio per i bambini in termini di sicurezza, salute e socialità. “La qualità dell’aria vicino alle scuole migliora e inoltre i piccoli fanno più movimento perché le possono raggiungere a piedi o in bici”, continua Berri, “e hanno più spazio a disposizione per giocare liberamente e svolgere attività extrascolastiche”. Evidenzia poi come questa iniziativa gli consenta di far nuove conoscenze. “In una scuola dove c’erano alunni di diversa provenienza, una volta finite le lezioni molti andavano subito via. Ora che c’è la strada scolastica si fermano un po’ di più e passano del tempo insieme, facendo incontrare anche le rispettive famiglie”.

Una strada scolastica opera d’arte

Una delle strade scolastiche di Roma si trova in un quartiere del quadrante nord-est della Capitale, il Tufello. In via Monte Ruggero il tratto pedonalizzato di striscia di asfalto che collega due istituti di istruzione primaria e tre scuole superiori è un caleidoscopio di colori, disegni e forme geometriche realizzate dallo street artist Gio Pistone. “Quella è una delle prime esperienze di questo tipo e sta funzionando molto bene”, racconta Becchi. Le abitudini delle famiglie si sono adattate presto alla nuova situazione e adesso i bambini, i ragazzi e in generale gli abitanti del quartiere hanno a disposizione una strada “artistica” che è diventata un luogo di aggregazione per tutte le età. “Il gioco in libertà per i bambini, la possibilità per le associazioni del territorio di avere uno spazio nuovo per organizzare attività ricreative e l’occasione per i genitori di creare relazioni genera comunità e questo è un aspetto molto importante”.

Mobilità collettiva

Avere spazi sicuri e adatti ai bambini permette di sperimentare diverse forme di mobilità attiva alternative al mezzo privato promosse dalla campagna Streets for Kids. “I modi per andare a scuola sono tanti – anche collettivi per aiutare i genitori che non possono accompagnare i figli – come il pedibus e il bici-bus, ”, conclude la Campaign Lead, “un passo avanti verso l’autonomia per un più piccoli, che hanno anche maggior tempo a disposizione per conoscere i loro coetanei”.