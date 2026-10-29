Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo: 150 anni al fianco delle persone

Quasi 150 anni di storia e una convinzione che continua a guidarne l’impegno: la tutela della salute è una responsabilità collettiva. La Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS, fondata nel 1877, si appresta a celebrare il suo 150esimo anniversario di attività, portando nel presente una tradizione di solidarietà, partecipazione e aiuto reciproco. Un traguardo che diventa anche occasione per interrogarsi sui bisogni delle famiglie, sulle difficoltà di accesso alle cure e sul contributo della mutualità al fianco del Servizio sanitario nazionale. Liste d’attesa, costi crescenti e diseguaglianze territoriali chiamano in causa il diritto di ogni persona a ricevere risposte tempestive, indipendentemente dalle proprie disponibilità economiche. Ne abbiamo parlato con il presidente Andrea Tiberti, che ribadisce la necessità di rafforzare la sanità pubblica e racconta come i valori del mutuo soccorso possano trovare nuove forme di espressione, anche attraverso il podcast “Il Pozzo dei Desideri”.

Che cosa significa oggi prendersi cura della salute delle persone attraverso il mutuo soccorso?

“Il mutuo soccorso nasce prima dello Stato sociale e della sanità pubblica. Con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978, le mutue hanno assunto per legge un ruolo integrativo. Oggi, alle soglie dei nostri 150 anni, continuiamo ad aiutare soci e beneficiari, integrando i servizi che il sistema pubblico fatica a garantire. Il suo arretramento, però, ci preoccupa: la sanità pubblica è una conquista fondamentale della nostra società. La nostra missione è dare un contributo concreto, ma vorremmo che il Servizio sanitario nazionale fosse rafforzato e messo nelle condizioni di offrire servizi migliori a tutti i cittadini”.

Dalle richieste che ricevete, quali sono le difficoltà che più spesso le famiglie incontrano nell’accesso alle cure?

“La difficoltà principale riguarda l’accesso alla diagnostica di base, per fare prevenzione o verificare un problema di salute. Le liste d’attesa impediscono spesso di ottenere risposte tempestive: in Lombardia vediamo attese anche di 9-10 mesi. Tempi così lunghi prolungano la preoccupazione delle persone, che hanno bisogno di conoscere il proprio stato di salute. Attraverso la nostra rete convenzionata, soci e beneficiari possono accedere a visite ed esami in tempi più ragionevoli. Fare prevenzione e ricevere una diagnosi tempestiva sono aspetti fondamentali della tutela della salute”.

Come si potrebbe rafforzare il Servizio sanitario nazionale?

“Bisognerebbe riunire attorno a un tavolo sanità pubblica e privata, mutue e realtà del terzo settore, per individuare soluzioni condivise e definire con chiarezza il ruolo di ciascuno. Oggi le attese troppo lunghe compromettono l’accessibilità anche delle prestazioni essenziali e spingono i cittadini a cercare risposte autonomamente. Rafforzare il sistema pubblico significa anche ridurre le differenze territoriali, garantendo servizi e possibilità di accesso il più possibile uniformi tra Nord, Centro e Sud. Una pianificazione condivisa, con responsabilità e ambiti di intervento chiari, permetterebbe di utilizzare meglio le risorse, evitando sprechi di denaro ed energie”.

Come funziona concretamente una mutua sanitaria e che cosa cambia per una persona a essere socio?

“Una mutua sanitaria, storicamente società di mutuo soccorso, offre servizi di sanità integrativa attraverso un principio di solidarietà: tutti contribuiscono e le risorse vengono utilizzate da chi ne ha bisogno. Chi si associa liberamente può beneficiare delle prestazioni e partecipare alla vita democratica della società, mantenendo la possibilità di uscire. Accanto ai soci ci sono i beneficiari che accedono ai servizi attraverso fondi sanitari e casse, anche grazie ai contributi versati dalle aziende per i lavoratori. La mutualità mediata permette inoltre agli enti di collaborare, consentendo alle realtà più strutturate di sostenere quelle più piccole. Il nostro impegno comprende anche sussidi per malattia o gravidanze a rischio, assegni funerari a sostegno delle famiglie, aiuti straordinari ai soci in difficoltà e contributi allo studio per i soci e i loro figli. Quest’ultima attività richiama le origini delle società di mutuo soccorso, che promuovevano l’alfabetizzazione e la formazione professionale. È una storia fondata sulla partecipazione e sull’aiuto reciproco: ciascuno contribuisce al bene comune, secondo un principio ancora attuale, che vorremmo fosse riscoperto”.

Nel percorso verso i 150 anni della mutua Cesare Pozzo avete lanciato il podcast “Il Pozzo dei Desideri”. Perché avete scelto questo strumento e quali temi affrontate?

“Abbiamo scelto il podcast per uscire dagli schemi tradizionali e raccontare i nostri valori attraverso esperienze che vanno oltre la sanità integrativa. Una società con quasi 150 anni di storia deve saper utilizzare strumenti nuovi, mantenendo saldi i principi che la guidano. Parliamo di soccorso ai migranti in mare, comunità, ambiente, inclusione, democrazia e, nelle prossime puntate, anche di sport. Il filo conduttore è la mutualità: contribuire al bene comune attraverso risorse e azioni, aiutandosi reciprocamente. Affrontare l’ambiente significa anche parlare di salute e alimentazione; confrontarsi con una sindaca di origini albanesi permette di riflettere su integrazione, partecipazione e ascolto. La democrazia appartiene alla nostra storia: fin dalla nascita della società, nel 1877, i soci potevano votare e partecipare alle decisioni. Il titolo richiama Cesare Pozzo e il suo impegno per i diritti e per uno Stato sociale capace di tutelare tutti e ridurre le diseguaglianze. Desideri che sembravano utopici sono diventati conquiste concrete, oggi in parte messe in discussione. Chiediamo quindi agli ospiti quali desideri esprimerebbero per un’Italia più giusta e vicina alle persone. Vogliamo ricordare che diritti e libertà sono stati conquistati a caro prezzo e meritano di essere difesi”.

Le difficoltà nell’accesso alle cure rischiano di creare discriminazioni economiche tra i cittadini?

“È il rischio più grave: la salute di una persona non può dipendere dai soldi che ha nel portafoglio. Il nostro sistema sanitario è universalistico e dovrebbe garantire risposte a tutti. Quando il pubblico arretra, invece, aumenta la spesa a carico delle famiglie e crescono le diseguaglianze. Come ente senza finalità di lucro, vogliamo integrare un servizio pubblico efficiente. Cerchiamo di mantenere contenute le quote associative, ma diventa sempre più difficile se la contribuzione privata deve compensare le carenze del sistema”.

Come si può riportare la tutela della salute al centro dell’attenzione collettiva?

“Bisogna parlarne e far comprendere che riguarda tutti, anche chi oggi sta bene. Se il sistema non funziona per gli altri, non funzionerà neppure per noi quando ne avremo bisogno: è questo il senso della mutualità e della responsabilità collettiva. La sanità dovrebbe essere una priorità insieme al lavoro e all’istruzione, mentre spesso viene trascurata finché non si affronta una malattia. Intanto le persone si arrangiano, sostenendo costi crescenti: fino a quando potranno farlo? Il nostro obiettivo è aprire un confronto sui problemi e trovare soluzioni condivise. Continuare a cercare colpevoli fa perdere tempo che non possiamo più permetterci”.