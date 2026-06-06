Sicurezza alimentare, un impegno che tutela la dignità delle persone

La Giornata mondiale della sicurezza alimentare richiama l’attenzione sull’importanza di garantire cibi sicuri, sani e di qualità per tutti. La sicurezza alimentare rappresenta infatti un elemento fondamentale per la tutela della salute pubblica e per il benessere delle comunità. Dalla produzione alla distribuzione, fino al consumo, ogni fase della filiera richiede attenzione, competenza e responsabilità. Un impegno che assume un valore ancora più significativo quando il cibo è destinato alle persone più fragili e vulnerabili. Interris.it, su questo tema e sul valore del cibo, ha intervistato il dott. Vittore Mescia, responsabile operation di Fondazione Banco Alimentare.

L’intervista

Dottor Mescia, che significato riveste, per voi, la sicurezza alimentare?

“La missione del Banco Alimentare è recuperare e raccogliere alimenti per poi redistribuirli alle organizzazioni partner che assistono persone in stato di bisogno. Un’attività che può sembrare semplice, ma che si fonda su un principio essenziale: il cibo che non è sicuro non è cibo. Per questo la sicurezza alimentare rappresenta una condizione imprescindibile del nostro lavoro. Siamo impegnati a garantire che gli alimenti destinati alle persone più fragili siano sani, commestibili e realmente utili al loro benessere. Il nostro obiettivo non è soltanto dare qualcosa a chi ha bisogno, ma offrire un bene prezioso che possa contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita”.

Come si focalizza l’impegno del Banco Alimentare in tal senso?

“Innanzitutto, attraverso la sensibilizzazione di tutti coloro che operano nella nostra organizzazione. Il Banco Alimentare è composto da 21 realtà presenti sul territorio nazionale, nelle quali lavorano dipendenti e migliaia di volontari. Tutta la filiera, dalla raccolta alla distribuzione, deve essere consapevole del valore del cibo e dell’importanza di trattarlo correttamente. Per questo investiamo molto nella formazione, affinché volontari e operatori conoscano le corrette modalità di gestione degli alimenti e i rischi legati a pratiche non adeguate. Un altro aspetto fondamentale riguarda i luoghi di conservazione: i nostri magazzini devono rispettare rigorosamente le norme, essere puliti e mantenuti nelle migliori condizioni possibili. Inoltre, verifichiamo anche le strutture delle organizzazioni a cui doniamo gli alimenti”.

Dedicate grande attenzione alle procedure in merito..

“Si, grande attenzione è dedicata alle procedure. Oltre al rispetto delle normative e all’aggiornamento costante del manuale HACCP, adottiamo protocolli specifici per le diverse tipologie di prodotti che gestiamo, dagli alimenti freschi ai surgelati, dai prodotti prossimi alla scadenza ai cibi cotti. Infine, svolgiamo regolari attività di verifica e audit, sia nei nostri magazzini sia presso le organizzazioni partner, con l’obiettivo non di controllare, ma di migliorare continuamente la nostra opera e garantire i più alti standard di sicurezza”.

Che messaggio vorreste lanciare in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare?

“Il cibo è un bene prezioso. Da una parte non deve essere sprecato, dall’altra deve essere trattato con professionalità, cura, attenzione e rispetto. Solo così può trasformarsi in una risorsa concreta per chi si trova in difficoltà. Il rispetto va rivolto sia alle persone che ricevono gli alimenti sia al cibo stesso, che rappresenta un valore fondamentale e non può essere gestito in modo superficiale o inadeguato”.