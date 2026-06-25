Senzatetto e caldo estivo: l’impegno di Ronda Carità e Solidarietà a Milano

Con l’inizio dell’estate e delle prime ondate di calore, vivere in strada diventa ancora più difficile. Le alte temperature, la disidratazione, gli insetti e la mancanza di luoghi in cui ripararsi rappresentano rischi concreti per migliaia di persone senza dimora. A Milano, dove il fenomeno è particolarmente diffuso, il volontariato continua a garantire un sostegno essenziale a chi si trova in condizioni di estrema fragilità. Tra le realtà più attive c’è Ronda Carità e Solidarietà, che da oltre venticinque anni opera accanto agli ultimi. Interris.it ha intervistato la presidente e fondatrice Magda Baietta per approfondire gli interventi previsti durante la stagione estiva.

L’intervista

Presidente Baietta, l’estate è iniziata: come si connotano le azioni di supporto di Ronda Carità e Solidarietà nei confronti dei senzatetto a Milano?

“Purtroppo, conosciamo bene le molteplici difficoltà dell’estate per chi vive in strada. I bisogni principali sono la fornitura d’acqua, cibo, tè freddo prodotti antizanzare e salviettine umidificate, indispensabili per affrontare il caldo e le zanzare. Stiamo inoltre raccogliendo bermuda e magliette leggere, perché chi vive all’aperto ha bisogno di cambi frequenti. Sono questi i beni che distribuiamo con la nostra unità mobile”.

Da molti anni l’associazione che presiede è accanto agli ultimi: quali sono i suoi auspici per il futuro?

“Mi auguro di rafforzare la collaborazione con le istituzioni, perché solo lavorando insieme si possono aiutare davvero le persone senza dimora. Continueremo a portare ai tavoli del Comune le situazioni più gravi che incontriamo, soprattutto quelle di persone malate. È fondamentale far dialogare il sistema sanitario e quello sociale, così da garantire assistenza adeguata e ridurre anche i costi legati ai continui accessi ai Pronto Soccorso”.

In che modo chi lo desidera può aiutare la vostra azione?

“In questo periodo, il 5 x 1000, è un sostegno fondamentale: per destinarlo a noi basta indicare il nostro codice fiscale 97222880151. È possibile anche effettuare una donazione tramite il nostro sito oppure venire a trovarci in sede per conoscere da vicino il nostro lavoro. Chi lo desidera può donare anche il proprio tempo facendo volontariato: è un aiuto prezioso per l’associazione e per le persone che assistiamo”.