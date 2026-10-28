“Scritto rimane l’amore”: nelle lettere dal passato riscoprire sé stessi

La memoria come lievito per il domani. Lo scorrere del tempo ci racconta come in ogni generazione gli uomini e le donne si sono sempre rimessi in gioco, seguendo valori senza tempo, nella ricerca di risposte alle proprie domande e nel tentativo di trasformare i propri sogni in realtà. Un processo che si ripete e come uno specchio permette alle persone di oggi di rivedersi in quelle di ieri e da loro apprendere lezioni di vita. Il – primo – romanzo “Scritto rimane l’amore” di Marco Pappalardo, edito da San Paolo, è un dialogo intergenerazionale dove si intrecciano sia le esistenze dei protagonisti del presente, Nina e Michele, e quello del passato, il nonno Gigi, che le forme di racconto tradizionale, le lettere scritte a mano nella metà del Novecento, e contemporaneo, il podcast.

Il baule dei ricordi

Tutto ha inizio quando i due, fratello e sorella, si ritrovano dopo la morte dell’anziano parente e recuperano un baule che gli era appartenuto, dove erano conservati i ricordi della sua vita. All’interno trovano delle lettere, di cui non erano a conoscenza, che gli aprono pagine nuove sulla storia della loro famiglia tra la Seconda guerra mondiale e gli anni Sessanta. “Da quei fogli impolverati, qualcuno segnato da uno sbaffo di rossetto e qualcun altro con all’interno un fiore, come usava fare un tempo, apprendono come il nonno, Gigi, si fosse fatto insegnare a leggere e scrivere dal fratello Gianni per poter dare sue notizie alla madre e intrattenere un rapporto epistolare con Margherita, una dama di carità”, racconta l’autore, professore di lettere nei licei del catanese e giornalista, oltre che scrittore, “e come quest’uomo, in una libreria di Torino, scopra come i libri creino occasioni d’incontro e di relazione con gli altri”.

La riscoperta di sé stessi

I capitoli della vicenda del nonno si dipanano come un romanzo di formazione, dal periodo della guerra agli anni della maturità, alternandosi con gli episodi del podcast che Nina e Michele scrivono e conducono trasponendo le storie di un tempo nell’attualità. Il dialogo tra generazioni collega allora non soltanto le vite personali ma due società che, separate da alcuni decenni, sono profondamente diverse. Nell’incontro tra questi mondi, distanti ere geologiche dal punto di vista delle tecnologie, “riscoprono non soltanto cose del passato, ma anche di sé stessi, il significato di essere sorella e fratello, l’importanza del ritrovarsi come famiglia dopo essersi allontanati”, continua Pappalardo. “Il loro lavoro sulla memoria e sul ricordo gli fa comprendere che i valori di ieri sono ancora quelli di oggi”.

Seguire la propria vocazione

Il legame che unisce Nina e Michele nel corso degli anni si è allentato, così i sogni, le passioni e il senso dell’esser famiglia hanno perso terreno all’avanzare della realizzazione lavorativa, che si era tramutata poi nel fare le cose perché dovevano essere fatte. “Pensavano di avere tutto, non avevano più sé stessi”, illustra, “ma riscoprendo le fatiche e l’impegno del nonno, che ha affrontato il conflitto e il dopoguerra per affrancarsi dalla povertà e realizzare la propria vocazione, capiscono di doversi rimettere in gioco per poter andare avanti e vivere pienamente ogni giorno”.

Figli di una storia più grande

I due personaggi del presente inseriscono le loro riflessioni nelle puntate del podcast, domande in cerca di risposte che sollevano nuovi interrogativi in un processo che si rinnova continuamente. Il rapporto con la memoria che si eredita non è sempre facile: si rischia di rinchiuderla, per conservarla, invece di trarne un insegnamento. “Quello che conta è il lascito spirituale, non quello materiale”, riflette lo scrittore, “il baule e le lettere sono strumenti che aiutano a dare un senso a quello che di immateriale viene tramandato e che va coltivato – senza arrivare a proteggerlo come fosse un museo – per dare un senso alla quotidianità. Siamo figli di una storia più grande e con radici lontane ma ben salde nel tempo”.