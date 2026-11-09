Scienza e tecnologia per la pace: condividere il sapere per il bene di tutti

Dalla “Populorum Progressio” di Paolo VI alla recente “Magnifica Humanitas” di Leone XIV, da sessant’anni le encicliche papali riflettono sul ruolo della tecnologia nel progresso dell’umanità e nei suoi tentativi di creare le basi per la convivenza pacifica. Al tempo stesso, questi documenti si interrogano sulla relazione tra la persona e la macchina, ribadendo il fondamento che la seconda deve essere messa al servizio della prima. L’odierna Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, istituita dalle Nazioni Unite, è allora l’occasione per vedere se quelle domande stanno trovando risposte.

L’intervista

Claudio Pace, coordinatore del gruppo di fede e scienza Assisi nel Vento, nato dall’incontro tra teologi, filosofi e ricercatori fisici e matematici – che per una significativa coincidenza riecheggia un riferimento al vento come richiamo allo Spirito pronunciato da San Giovanni Paolo II – dice a Interris.it che “la sfida che abbiamo davanti è la condivisione della scienza e della tecnologia perché si guardi all’interesse generale”, aggiungendo che “lo sviluppo deve essere alla portata di tutti”.

Dottor Pace, il nome della vostra associazione contiene un elevato riferimento spirituale, Assisi, e uno all’ambiente, il vento, che è anche una fonte energetica rinnovabile.

“Il ‘Cantico delle Creature’ conteneva già tutte le forme di rinnovabili. C’è il sole, che alimenta il fotovoltaico, il vento per l’eolico e anche l’acqua, se pensiamo all’energia mareomotrice che sfrutta il movimento delle maree, usata in Cina e alle Hawaii. Questo testo ci accompagna praticamente dal nostro primo convegno e lo recitiamo ogni volta che ci incontriamo”.

Venendo alla Giornata in questione, la “Populorum Progressio” diceva che “lo sviluppo è il nuovo nome della pace”. Come questo può contribuire alla pace, per esempio migliorando le condizioni di vita delle persone?

“In un periodo precedente all’enciclica e al Concilio Vaticano II, don Milani dedicò il suo impegno pastorale a dare un’istruzione ai ragazzi lasciati ai margini, per fargli conoscere la lingua italiana e farli innamorare del mondo. Riteneva fosse il dovere della scuola e della società realizzare l’uguaglianza. La crescita culturale che rende le persone uguali è già un esempio di sviluppo. Oggi, nell’epoca della globalizzazione, abbiamo gli strumenti e le competenze per allargare questo discorso a tutto il mondo, promuovendo la condivisione della conoscenza e della tecnologia”.

Finora non si è fatto abbastanza, secondo lei? Perché?

“C’è una mentalità molto legata al mondo militare, in tanti campi, e così condividere la scienza è diventato quasi un’utopia. La sfida che abbiamo davanti, soprattutto come cristiani, è di cambiare questo modo di pensare perché si guardi veramente all’interesse di tutti”.

Molte applicazioni tecnologiche consentono di migliorare le condizioni di vita delle persone in ogni parte del mondo, pensiamo alla sanità, all’istruzione o alle opportunità lavorative – ma non solo. Come declinare queste possibilità in maniera sostenibile per l’ambiente?

“Oggi parliamo di intelligenza artificiale – anche se dovremmo dire intelligenza algoritmica, perché non possiede una coscienza – che necessita di una grande potenza di calcolo, che a sua volta ha bisogno di energia e di spazi, tutti fattori che hanno un costo. Questo sviluppo continuerà, difficilmente potrebbe essere fermato – a meno che non accada qualche evento catastrofico – per cui bisognerà trovare un equilibrio, delle soluzioni compatibili tra la tecnologia e l’ambiente”.

Nella sua enciclica “Magnifica Humanitas” Papa Leone XIV ricorda di mettere al centro l’uomo e di mantenere il controllo sulla tecnologia, non farsi controllare da essa…

“E’ una questione concreta che va affrontata a partire dalle scelte che compongono la nostra quotidianità. Lo sviluppo deve essere alla portata di tutti, non solo dei nativi digitali, visto che la popolazione italiana non è più tanto giovane. Il ruolo della persona umana, inoltre, va rivalutato anche in chi eroga i servizi, investendo in operatori veri e non soltanto in assistenti virtuali”.