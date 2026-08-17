“Scaliando”: inclusione, legalità e fraternità attraverso la valorizzazione delle eccellenze calabresi

A Scalea (Cosenza), una cittadina sul Tirreno cosentino, il lavoro diventa uno strumento di legalità, fraternità e riscatto: attraverso il progetto “Scaliando”, si costruiscono percorsi concreti di inclusione per persone che vivono situazioni di difficoltà o che incontrano ostacoli nell’accesso al mondo del lavoro. L’iniziativa mette insieme inclusione e valorizzazione delle risorse calabresi, trasformando prodotti simbolo del territorio, come peperoncino e cedro, in occasioni di crescita personale e professionale. Un’esperienza che, attraverso la promozione della legalità e delle eccellenze della terra calabrese, punta a restituire dignità, autonomia e fiducia nel futuro, dimostrando come l’economia sociale possa diventare anche uno spazio di riscatto, capace di rafforzare i legami comunitari e promuovere una cultura della fraternità. Interris.it ha intervistato Fabio Cifuni, presidente della cooperativa sociale Progetto Germano, promotrice del progetto “Scaliando”.

L’intervista

Cifuni, in che modo “Scaliando” unisce la valorizzazione delle eccellenze del territorio con l’inclusione sociale?

“Noi, con il marchio ‘Scaliando’, cerchiamo di far lavorare persone che hanno avuto problemi con la giustizia o che hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. Facciamo quindi un inserimento lavorativo e sociale, preoccupandoci di trasformare il prodotto e creare prodotti di qualità. Non si tratta soltanto di una formazione di base, ma di un vero e proprio inserimento lavorativo”.

Vi focalizzate molto sulla qualità del prodotto..

“Puntiamo molto sulla qualità del prodotto, che deve nascere necessariamente da materie prime di alta qualità. Laddove abbiamo prodotti non biologici, infatti, preferiamo puntare sulla produzione naturale. Ci sono tanti contadini che utilizzano sistemi di produzione veloce, con un forte ricorso a prodotti chimici, per ottenere risultati immediati. Noi, invece, preferiamo ancora il prodotto naturale, autentico e di qualità”.

Guardando al futuro quali sono i vostri auspici per lo sviluppo di “Scaliando”?

“Abbiamo bisogno di terreni, di aiuti e di finanziamenti. Siamo comunque propositivi e crediamo che questo marchio possa andare avanti. Lo rimetteremo sicuramente in e-commerce a partire da settembre-ottobre, sperando che venga apprezzato anche in altre parti Italia. Abbiamo però visto che, per comprendere e apprezzare ancora di più questo prodotto, bisogna assaggiarlo sul posto: è lì che nasce il buon gusto e che si può valorizzare e vendere. Ovviamente, vendendo, possiamo creare ulteriori opportunità di inserimento lavorativo e quindi costruire un futuro migliore”.

In che modo, chi lo desidera, può aiutarvi a portare avanti la vostra azione di inclusione?

“I settori sono tanti. Innanzitutto, attraverso una giusta promozione e cercando di essere sostenuti anche nei progetti che portiamo avanti. Noi abbiamo anche un banco alimentare, un banco farmaceutico e offriamo assistenza vera e propria alla persona. Difendiamo molto la dignità delle persone. Sotto questo aspetto, avere al nostro fianco qualcuno che ci aiuti nello sviluppo significa poter crescere e investire ancora di più nell’inclusione e nel sostegno alle persone”.