Scacchi “sociali”: i benefici del gioco sulle persone detenute

Pensare prima di agire, riflettere sulle possibili conseguenze della propria decisione, accettare l’esito pure se non è quello previsto o sperato. Gli scacchi in carcere non sono un gioco per passare il tempo, quanto una dimensione che richiede la gestione delle emozioni, il rispetto delle regole, lo sviluppo e l’affinamento delle abilità, con un effetto rieducativo sulla persona detenuta. Scacchiera e pedine diventano allora “uno strumento sociale per migliorare la qualità della vita delle persone”. A dirlo è Mirko Trasciatti, scacchista fin da bambino e oggi ceo e co-fondatore dell’associazione #Chess4Life, arbitro internazionale, istruttore della Federazione internazionale degli scacchi (Fide) e componente della Commissione sociale della Federazione scacchistica italiana (Fsi) come responsabile carceri.

Scacchi e seconde possibilità

La passione per questo gioco di strategia e le competenze acquisite nella pratica fin da piccolo si sono sposate con una vocazione all’insegnamento che Trasciatti ha deciso di seguire da oltre un decennio, data anche la carenza di istruttori nel suo territorio, in Umbria. Il primo passo è nelle scuole, i successivi sono gli incontri con i bambini con disabilità e in seguito con le persone anziane. L’esperienza accumulata lo porta, nel 2015, a fare quest’attività in carcere, attraverso un progetto del Comitato olimpico nazionale “Scacchi in carcere”. “Credo al miglioramento dell’essere umano e alle seconde possibilità”, continua, “sono convinto che se salvi una persona, allora puoi farlo anche con molte altre”.

I progetti

La pratica del gioco degli scacchi in carcere si diffonde e si struttura. Nel 2018 la Fide ha dato vita all’iniziativa “Chess for Freedom” e nel 2023 diventa una delle quattro aree di intervento dell’allora neonata associazione sportiva dilettantistica fondata da Trasciatti e da sua moglie, Maria Serena Latini. #Chess4Prison-Scacchi per la libertà entra così nelle carceri di Terni, Tempio Pausania e Firenze, con i progetti “Le mosse del riscatto”, “Scacco al tempo” e “Checkmate By(t)e – Un Ponte Virtuale alla Libertà”, nell’ambito del piano sociale “Sport per tutti”. Le attività di questa realtà entrano anche nelle scuole per “allenare” lo sviluppo educativo, aiutano le persone anziane a contrastare il declino cognitivo, affiancano le persone con disturbi del neuro-sviluppo e hanno dato supporto ai pazienti affetti da sclerosi multipla, tramite la collaborazione con la sezione di Perugia dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism). Senza dimenticare il lato agonistico, con gli iscritti che partecipano al campionato italiano a squadre e uno staff composto da un coach professionista, due arbitri e quattro istruttori.

Il gioco e la vita

Lo scopo di #Chess4Prison non è limitarsi a fornire un passatempo o allenare un futuro campione, ma apportare dei benefici alle persone detenute – tali che se li possano ritrovare un giorno anche al di fuori dell’istituto di pena. Gli scacchi diventano così un’analogia della vita: “Le nostre lezioni portano i partecipanti a pensare prima di eseguire una mossa e a rispettare le regole del gioco così come l’altra persona”. Tra chi sceglie di partecipare c’è chi lo fa per distrarsi, chi per trovare una passione da condividere, chi nel tempo libero realizza una scacchiera da portarsi a casa o per farne un regalo. I risultati di questa esperienza consistono in una migliore gestione di emozioni come la rabbia o delle reazioni psicofisiche come l’ansia e lo stress e in calo della recidiva. “Un effetto positivo per loro stessi e la loro rieducazione”, commenta Trasciatti.

“Specchio dell’anima”

Il fattore umano non è meno importante di quello sociale. “Gli scacchi sono lo ‘specchio dell’anima’, da una partita puoi capire com’è l’altra persona”, racconta, “ogni tanto qualche detenuto ti chiede di descriverlo, magari caratterialmente, e nella tua risposta trova qualcosa che gli ha già detto un educatore che lo conosce da anni – solo che tu hai colto i segni in un tempo più breve”. Alla fine del percorso, molti lo ringraziano. “Mi dicono che un messaggio, un concetto, gli è rimasto impresso e lo useranno anche in contesti diversi da quello scacchistico. Questo ti fa capire allora che il gioco, inteso come strumento sociale, lo ha veramente aiutato”.