Sant’Agata, dalla tradizione all’Unesco: il valore universale di una festa

L’Unesco ha tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di misure preordinate a promuovere la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni. Il patrimonio culturale, infatti, non è formato soltanto da monumenti o collezioni di oggetti ma anche dalle tradizioni costituite da espressioni orali, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste. A questo fine, nel 2003 è stata elaborata la Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La Convenzione, ratificata dall’Italia nel 2007, prescrive una serie di caratteristiche necessarie per la candidabilità. Tra gli elementi italiani iscritti nella lista rappresentativa del Patrimonio immateriale spicca l’Opera dei pupi siciliani, la Dieta mediterranea, la Vite ad Alberello di Pantelleria e, nel 2025, è stata inserita anche la “Cucina italiana tra sostenibilità e diversità bio culturale”. Il 17 agosto 2026, data simbolo che coincide con il 900° anniversario del rientro delle Sacre Reliquie da Costantinopoli a Catania, si è svolta la cerimonia di consegna da parte del Comitato scientifico al Comitato promotore della bozza del dossier per la candidatura della “Festa di Sant’Agata a Catania” nella lista del Patrimonio Unesco. Il documento, redatto attraverso un attento lavoro di ricerca e di condivisione con le associazioni cittadine, i devoti, la comunità ecclesiale, evidenzia i profili più eloquenti delle celebrazioni della “Santuzza”. Considerata la terza festa più importante al mondo, attrae milioni di fedeli e turisti che riempiono le strade e le piazze della città, molti di loro indossano il tradizionale camice bianco votivo. Il dossier si sofferma sulla straordinaria capacità della festa di unire le generazioni e le classi sociali, creando un forte legame di appartenenza con il territorio etneo. Agata è una figura estremamente attuale, emblema universale di coraggio e rifiuto di ogni forma di violenza e prevaricazione.

Sant’Agata, libertà di coscienza e dignità

La vicenda di Sant’Agata, infatti, rappresenta uno dei nuclei simbolici più profondi della storia civile e religiosa della città di Catania. La giovane martire, vissuta nel III secolo d.C., durante le persecuzioni contro i cristiani. Come documentano gli Atti del Martirio, in quell’epoca l’imperatore Decio impose ai cittadini dell’Impero, per mezzo di un editto, di compiere sacrifici agli dèi pagani, al fine di dimostrare fedeltà a Roma. In questo fosco scenario di repressione religiosa e di controllo politico delle coscienze si inserisce la figura della giovane Agata, che scelse di non abiurare la propria fede e di opporsi, anche a costo della vita, alle pretese del potere rappresentato dal proconsole Quinziano. La tradizione narra che il pretore romano, respinto dalla giovane, tentò di piegarne la volontà attraverso la violenza e le minacce, giungendo fino alla tortura e alla mutilazione del seno, simbolo estremo di un dominio che intendeva colpire non soltanto il corpo, ma anche l’identità femminile della martire.

Il martirio e la violenza di genere

Agata si ribella alla perversione di un ordinamento coercitivo incarnato dalla figura di Quinziano. Il conflitto tra la fanciulla e l’autorità imperiale può essere interpretato come una forma embrionale di scontro tra la libertas conscientiae e l’arbitrio di un imperium privo di argini etici, nel quale la figura femminile diviene terreno di affermazione del potere. L’analisi trascende la mera agiografia e si fa riflessione che tocca il significato autentico della dignità umana. In tale prospettiva, il martirio di Agata costituisce non soltanto testimonianza di fede, ma anche potente affermazione di una soggettività che rifiuta di essere oggetto di dominio. Se si adotta lo sguardo del costituzionalismo contemporaneo, la vicenda agatina appare sorprendentemente attuale. Il rifiuto della giovane di piegarsi alla volontà del potere richiama, infatti, una dinamica tragicamente presente nella società odierna. I femminicidi, espressione cruenta del moderno patriarcato, esplodono proprio nel momento in cui una donna rivendica il diritto di sottrarsi a una relazione o a una pretesa di controllo. In questo senso, la storia di Agata può essere letta come un archetipo simbolico contro la piaga della violenza di genere: una donna perseguitata che si oppone alla volontà prevaricatrice di un uomo. La dinamica “o ti concedi a me o ti condanno come cristiana” è l’antenata storica del ricatto sessuale sul posto di lavoro o dell’abuso di potere. La tradizione popolare aggiunge un ulteriore elemento narrativo alla vicenda, raccontando che, dopo il martirio della giovane, lo stesso Quinziano trovò una morte improvvisa mentre tentava di lasciare la città. Secondo la leggenda mentre stava per attraversare il fiume Simeto, il proconsole sarebbe stato travolto dalle acque e annegato insieme al suo cavallo. Questa leggenda, pur appartenendo alla dimensione simbolica della memoria collettiva, rappresenta una potente allegoria: il potere che si fonda sulla violenza e sull’arbitrio finisce inevitabilmente per essere travolto dalla propria ingiustizia.

Una festa religiosa e un’istituzione civica

Nel corso dei secoli la memoria della Santa ha dato origine a una delle più imponenti festività religiose del Mediterraneo. La festa non rappresenta soltanto un evento liturgico, ma una vera e propria istituzione civica, un rituale collettivo nel quale la comunità catanese rinnova il legame simbolico con la propria Patrona. Eppure, la celebrazione monumentale che la città ha tributato alla Santa è rimasta per lungo tempo cristallizzata in una struttura consuetudinaria che rifletteva l’assetto sociale di un tempo. Come racconta Giovanni Verga in una delle sue novelle, tra il Seicento e la fine dell’Ottocento, le donne nei giorni della festa usavano indossare un manto nero, lasciando scoperto un solo occhio, per girare libere senza farsi riconoscere. Nel secolo successivo, questa consuetudine venne abbandonata. Per quasi tutto il Novecento, lo spazio pubblico della festa — la piazza, il fercolo, i cordoni che trainano il busto reliquiario — ha visto una massiccia partecipazione maschile. La presenza delle donne veniva spesso relegata a una dimensione di devozione silenziosa: spettatrici dai balconi, custodi della religiosità familiare, ma raramente protagoniste della dimensione pubblica del rito.

La partecipazione delle donne e la parità di genere

Negli ultimi decenni, l’evoluzione dei costumi e la progressiva affermazione dell’uguaglianza di genere hanno contribuito ad una significativa trasformazione di queste usanze. Sempre più donne partecipano oggi attivamente alla processione, indossando il tradizionale sacco dei devoti e prendendo parte ai cordoni che trainano il fercolo della Santa. Ciò che un tempo appariva come un confine difficilmente valicabile della convenzione sociale si è progressivamente trasformato in uno spazio di partecipazione plurale e condivisa. Questo cambiamento di prospettiva interpretato, in chiave giuridico-costituzionale, costituisce la progressiva attuazione del principio sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana, che sancisce la pari dignità sociale e l’eguaglianza senza distinzione di sesso. Analoga prospettiva emerge nel quadro europeo dei diritti fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea afferma esplicitamente il principio di uguaglianza tra uomini e donne e ne promuove l’effettiva realizzazione in tutti i campi della vita sociale. Allo stesso modo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la dignità e l’integrità della persona, ponendo le basi per una protezione sempre più incisiva contro ogni forma di discriminazione.

La “costituzionalizzazione” della tradizione

L’evoluzione della festa agatina può essere letta come un processo di “costituzionalizzazione” della tradizione. La presenza delle donne lungo i cordoni e la loro piena partecipazione al rito non rappresentano soltanto un adattamento alle sensibilità contemporanee, ma costituiscono l’espressione di un diritto di cittadinanza religiosa e civica. La festa di Sant’Agata si configura così come una sorta di costituzione materiale della città: un testo non scritto ma realmente vissuto per le vie e i quartieri, nel quale la memoria del martirio si intreccia con i principi delle liberaldemocrazie. La partecipazione condivisa alla fatica del traino, al grido collettivo e al fervore della devozione diventa simbolo di una comunità che riconosce nella parità di genere un valore fondativo. Sant’Agata costituisce figura emblematica del principio di laicità inclusiva che la Corte Costituzionale italiana ha ravvisato nel modello voluto dalla Costituzione. La laicità delineata dal Costituente si discosta nettamente dal “modello laicista”, che si declina in termini di estraneità dello Stato al fenomeno religioso, visto come fattore di condizionamento della neutralità delle istituzioni pubbliche. Essa, si pone, invece, come vero e proprio metodo di realizzazione di un pluralismo cooperativo e personalista, all’insegna del dialogo e del pieno sviluppo della persona umana.

Un patrimonio per le generazioni future

La città di Catania non celebra soltanto la propria Patrona, ma rinnova simbolicamente un impegno civile: quello di trasformare la memoria di una donna vittima dell’arbitrio in fondamento di una società più giusta. Il sacrificio estremo di Agata continua a vivere come monito contro ogni forma di violenza e come promessa di una comunità fondata sulla dignità e sull’eguaglianza, testimonianza per le generazioni future. La figura di Agata è modello universale che unisce credenti e non credenti, religioni, etnie, culture proprio nel nome della libertà, della dignità delle donne e di ogni persona. La candidatura nella lista del Patrimonio Unesco rappresenta un ulteriore tassello per custodire il limite invalicabile del rispetto dei diritti umani che ogni società deve riconoscere, racchiusi nell’insegnamento più vero della Festa di Sant’Agata.