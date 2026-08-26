Santa Monica, la forza della fede e l’amore tenace di una madre

Santa Monica (331-387) nacque a Tagaste, l’attuale Souk Ahras in Algeria, e faceva parte del gruppo dei Berberi, odierno Maghreb, parte dell’Africa nord Occidentale, e anticamente era una provincia romana: la Numidia. Apparteneva a una società ancora fortemente influenzata dalla tradizione romana, ma nella quale il cristianesimo stava acquistando sempre maggiore importanza. Nel IV secolo la fede cristiana, entrò progressivamente nel cuore della vita pubblica, e culturale dell’Impero. Allo stesso tempo, però erano presenti diverse correnti religiose e filosofiche: paganesimo, cristianesimo, manicheismo e le nuove forme di pensiero influenzavano profondamente la vita delle persone.

La famiglia e il matrimonio con Patrizio

Monica visse queste trasformazioni soprattutto attraverso la sua famiglia, aveva sposato Patrizio, un pagano, mentre lei rimase fermamente cristiana, piccolo proprietario terriero e funzionario municipale di Tagaste, con lui ebbe tre figli Agostino, Navigio e una figlia femmina, forse di nome Perpetua, anche se nei suoi scritti S. Agostino, non la cita direttamente, ma dice che era badessa di un monastero ad Ippona. Nel 371 Patrizio si convertì al cristianesimo, e successivamente si fece battezzare. Anche se molti cristiani battezzavano i figli da piccoli, altri preferivano rimandare il battesimo all’età adulta, soprattutto perché si riteneva che il battesimo stesso cancellasse i peccati e che fosse importante riceverlo dopo un percorso di preparazione. C’è da aggiungere che in alcune famiglie inoltre, uno dei due coniugi poteva essere cristiano e l’altro no, come nel caso di Monica e Patrizio.

Una madre paziente e determinata

Proprio Monica, come racconta il figlio Agostino, era una donna profondamente religiosa, paziente e determinata, e nonostante le difficoltà della vita familiare, ella mantenne la propria fede e cercò di trasmetterla ai figli. A trentanove anni rimase vedova, quando Agostino aveva circa diciassette anni.

Il viaggio a Milano e gli ultimi giorni a Ostia

Nel 385 raggiunse il figlio a Milano, quando quest’ultimo lascia il capoluogo lombardo, per far ritorno in Africa, dopo essere stato battezzato dal vescovo Ambrogio nella notte di Pasqua del 387, Monica la troviamo vicino al porto di Ostia, dove qualche mese dopo dello stesso anno morì. Il suo corpo venne tumulato nel luogo dove in seguito sarebbe stata costruita la chiesa di S. Aurea, il 9 aprile del 1430 le sue reliquie furono traslate nella chiesa di S. Trifone, l’attuale basilica di S. Agostino a Campo Marzio.

La madre di Sant’Agostino

Monica è ricordata e venerata anzitutto come madre, la madre del futuro S. Agostino, il giovane inquieto che grazie alle sue preghiere, alle sue lacrime, e alla sua testimonianza di fede, divenne uno dei più grandi Padri della Chiesa e Dottore della fede cattolica. Tutta la vita di questa santa, che la Chiesa ricorda il 27 agosto, mentre il giorno dopo celebra la memoria del figlio Agostino, ci racconta che la sua figura può essere letta e interpretata come simbolo di una fede vissuta concretamente.

La forza silenziosa della fede

Pertanto la sua vita non viene ricordata per grandi imprese politiche o per gesti clamorosi, ma per qualcosa di più silenzioso e forse più difficile: la fedeltà, la pazienza e l’amore tenace di una madre. La storia di Monica, tuttavia non è soltanto la storia di una madre che aspetta la conversione del figlio, ma anche quella di una donna, che attraverso le proprie sofferenze cresce nella fede. Nelle parole di Agostino, rivolte a Dio per la madre, che leggiamo nella sua opera “Le Confessioni”, troviamo la sintesi dell’eredità spirituale di Santa Monica: “Non posso dire abbastanza di quanto la mia anima sia debitrice a lei, mio Dio; ma tu sai tutto. Ripagala con la tua misericordia, quanto ti chiese con tante lacrime per me…”.