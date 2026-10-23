San Francesco, il sorriso che dona speranza: Salvi racconta il “giullare di Dio”

Un uomo avanti con l’età e con il saio lacero, zoppicante e con le mani bendate a coprire le stimmate, ma ancora trascinatore e dotato di un senso dell’umorismo paradossale che lo aiuta ad affrontare la salute che viene meno e le difficoltà. Francesco Salvi, dopo quasi vent’anni dalla prima volta che ne ha indossato i panni in “Il giorno, la notte. Poi l’alba”, interpreta di nuovo Francesco d’Assisi in “La leggenda dei tre compagni”, portando sullo schermo il “giullare di Dio”, pronto a dirimere una questione o spiazzare suoi seguaci con una frase spiritosa, e al tempo stesso capace di parlare anche a noi, dopo oltre otto secoli.

L’umorismo del paradosso

Il film scritto e diretto da Arnaldo Casali, presentato a Terni alla vigilia dell’ottavo centenario del transito del Poverello, già regista de “La stella di Greccio”, sul primo presepe vivente, mostra un Francesco inedito, pur dopo un secolo e più di cinematografia a lui dedicata, ma filologicamente esatto. “Nelle precedenti pellicole non compariva mai il riso, ma leggendo le sue parole si trovano cose molto divertenti, tanto che nella nostra ci sono battute pronunciate da lui. Dopotutto, parlava il francese, conosceva le canzoni provenzali e ne era autore a sua volta, era l’‘anima’ del gruppo”, racconta Salvi, che si dichiara suo ammiratore e devoto, “il suo umorismo non è la comicità della barzelletta, ma il paradosso”.

La perfetta letizia

La sequenza dove il Santo elenca a frate Leone – un altro ritorno, dato che questo ruolo è nuovamente affidato a Fabio Bussotti, che già vinse il Nastro d’argento con “Francesco” del 1989 di Liliana Cavani – cosa non sia e cosa sia la perfetta letizia, prendendolo anche un po’ in giro gli spiega che “la letizia non sono i grandi privilegi e le straordinarie bellezze, ma la capacità di accettare quello che succede ogni giorno, con la convinzione che faccia tutto parte di un disegno – e questo dà molta serenità”, continua.

La speranza con il sorriso

“Francesco si pone nei confronti della realtà in modo allegro, divertente e sereno, superando così gli ostacoli che incontra. La sua serenità nel vivere gli fa dire ai suoi compagni frati che è proprio nella situazione in cui non c’è niente da ridere e tutti sono tristi che loro devono portare speranza con il sorriso. Uno dei miei aforismi recita ‘l’umorista è un comico che ha studiato’ – nel senso che ha fatto esperienze, ha pensato bene a quello vuole che dire e va in profondità. Questo è il nocciolo del suo umorismo”, dice l’attore. In un’altra occasione, quando deve essere operato agli occhi per curare una grave infezione oculare, Francesco si rivolge direttamente a “frate fuoco” e ai ferri arroventati usati dal medico per l’operazione.

Il film

L’esattezza filologica dell’opera di Casali, affascinato dalla figura di Francesco fin dalla gioventù e dedito agli studi francescani, risale all’attento esame delle diverse fonti storiche e letterarie sul Santo, e trova corrispondenza sia in alcuni oggetti di scena risalenti al XIII secolo – come il pozzo e l’elmo militare usato come secchio per tirare su l’acqua in un’altra scena del film -, che nei luoghi, l’eremo del Sacro Speco di Narni e il Santuario di San Damiano ad Assisi. Accanto a questa precisione, c’è l’originalità di far pronunciare ai personaggi battute riportate nei testi e di far vedere per la prima volta alcuni dei compagni di San Francesco mai presenti nelle altre pellicole, come Giovanni “il pugile”, oltre alla seconda apparizione in assoluto nella storia del cinema, dopo “La stella di Greccio”, di Jacopa de’ Settesoli.

Un modello di umanità

Ottocento anni dopo Francesco d’Assisi, immortalato in libri e film, parla ancora alla società contemporanea? viene da chiedersi – e domandare al suo interprete. “Non ha mai smesso. Molta della sua predicazione sul vivere secondo il Vangelo, oltretutto, non passava dalle parole ma dalle azioni, pensiamo per esempio al suo incontro con i lebbrosi. Il Poverello rappresenta un modello di umanità capace di affascinare chiunque”, conclude Salvi.