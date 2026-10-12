Ridurre i rischi dei disastri naturali: la prevenzione passa dalla consapevolezza

La nostra convivenza con i fenomeni naturali pericolosi, come frane e alluvioni e nuovi eventi quali i cicloni mediterranei, ci chiede un cambiamento culturale, dall’emergenza alla prevenzione, per cercare di ridurre l’impatto degli eventi estremi. Un approccio che affianca al monitoraggio scientifico e alle politiche di intervento strutturale la sensibilizzazione dei cittadini sui rischi e sui comportamenti da adottare, spiega l’ingegnere Daniele Spizzichino, primo ricercatore del servizio geologico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali.

L’intervista

Dalla frana di Niscemi alle inondazioni in Nepal, i disastri naturali di questo 2026 tornano a farci ragionare su come ridurre i rischi?

“Dobbiamo cambiare il modo in cui guardiamo le calamità naturali. Un fenomeno naturale pericoloso non è automaticamente un disastro, lo diventa nel momento in cui incontra elementi vulnerabili, come le persone, i beni e le infrastrutture. L’aumento esponenziale della popolazione e la crescente urbanizzazione porta a occupare sempre di più aree storicamente pericolose, quelle ad elevata sismicità o a rischio sotto il profilo idrogeologico, insieme al fatto che gli eventi sono anche esacerbati dagli effetti dei cambiamenti climatici”.

Quali eventi si verificano nel nostro Paese?

“Assistiamo sempre più di frequente a fenomeni brevi e intensi, con delle piogge molto concentrate, per effetto della tropicalizzazione del Mediterraneo, che sta diventando un hot spot del cambiamento climatico e del regime delle precipitazioni. Le ultime estati sono particolarmente calde e si accumula calore sotto forma di energia, che viene poi rilasciato lentamente in autunno e inverno. Favorendo così sempre più spesso eventi molto estremi, a cui si associano fenomeno distribuiti sul territorio, come le frane. Cominciano ad avvenire anche da noi fenomeni tipici dell’area tropicale, detti Medicanes – da Mediterranean Hurricanes – o veri e propri cicloni, che hanno colpito il sud della Penisola, com’è stato Harry”.

A che tipi di rischi siamo esposti in Italia?

“Siamo un Paese straordinariamente bello per patrimonio e siti di interesse comunitario culturale e naturale, ma è anche fragile e fortemente antropizzato. Noi come servizio geologico di ISPRA ci occupiamo non solo di censire e monitorare le frane, ma realizziamo anche la mosaicatura di tutte le pericolosità da frana a livello di distretti geografici. Dai nostri studi infatti emerge che il 94,5% dei circa 7.900 comuni italiani sono interessati da almeno un rischio, che si tratti di una frana, di un’alluvione o dell’erosione costiera. Oggi 1,3 milioni di persone abitano in aree a pericolosità da frana elevata o molto elevata e quasi sette milioni in zone potenzialmente inondabili. Dobbiamo imparare a convivere e relazionarci con i fenomeni naturali”.

Come diffondere una cultura della riduzione del rischio?

“Dobbiamo passare da una cultura emergenziale a quella della prevenzione, per cui occorre trasformare la grande quantità di informazioni sui territori in conoscenza utilizzabile per prevenire e gestire il rischio. Chi fa conoscenza fornisce i dati a chi si occupa della pianificazione, a partire dalle amministrazioni locali fino al livello nazionale. La sfida però si è fatta più pressante a causa dei cambiamenti di distribuzione e di frequenza dei fenomeni naturali, per cui bisogna affiancare agli interventi strutturali e alle politiche di lungo periodo la consapevolezza dei cittadini, perché i protocolli e i comportamenti virtuosi permettono di ridurre la conta dei danni e delle vittime”.

Ci può fare un esempio?

“Le persone vanno messe a conoscenza del livello di pericolo a cui è esposto il loro comune e gli va spiegato come devono comportarsi, per esempio, in caso di allerta meteo: salire a un piano superiore, spostare la macchina dal garage, se sotterraneo, prima di un evento. Piccole accortezze che possono aiutare a ridurne l’impatto”.

L’intelligenza artificiale ci sarà d’aiuto nella prevenzione?

“L’intelligenza artificiale consentirà di apportare importanti miglioramenti, dato che i processi di elaborazione dei dati di osservazione satellitare e quelli del monitoraggio al suolo richiedono molta potenza di calcolo. È uno strumento che va messo in mani esperte, perché non sostituisce ma potenzia la conoscenza del territorio, e di conseguenza la nostra capacità di leggerlo e interpretarlo”.