Pizza Village: quando la cultura della pizza diventa racconto internazionale

Tra la suggestiva cornice del Lungotevere e lo scorcio dell’Isola Tiberina, il Pizza Village è tornato a far battere il cuore a Roma. Nato nel 2011 a Napoli come risposta di riscatto e valorizzazione territoriale in un periodo complesso per la città, il format ha saputo trasformarsi negli anni in un vero e proprio fenomeno di costume e di costume globale. Dopo aver superato il milione di visitatori e aver toccato importanti capitali europee, la manifestazione celebra la pizza non solo come eccellenza gastronomica del Made in Italy, ma come vero simbolo di aggregazione sociale.

Da Napoli e oltre confine

L’evento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di espansione del brand, che quest’anno ha varcato i confini nazionali con edizioni di grande successo a Berlino e Londra, per poi prepararsi a consolidare la sua presenza a Milano, nella cornice di City Life. Un’evoluzione che testimonia la capacità della pizza di superare le barriere culturali e geografiche. A raccontare la genesi e la visione profonda di questo progetto è Claudio Sebillo, fondatore e anima di Pizza Village: “Nel 2011 Pizza Village nacque a Napoli per dare un’immagine di riscatto e valorizzare la città partendo dal suo emblema principale. Negli anni la città è cambiata, ha iniziato a pullulare di turisti e noi ci siamo chiesti come far evolvere il nostro ruolo. Abbiamo deciso di esportare la napoletanità e l’arte del pizzaiolo, patrimonio UNESCO, portando questo mondo in giro per l’Europa. A Londra eravamo ai piedi del Tower Bridge e la cosa più bella è stata sentire i cittadini dire: ‘È una strada che percorriamo ogni giorno, ma viverla così è magico’. Significa che siamo riusciti a trasmettere non solo un prodotto, ma un’emozione.”

La pizza come linguaggio universale

All’interno dell’evento l’identità gastronomica napoletana incontra le tradizioni locali, proponendo un dialogo tra differenti correnti culinarie. Dalla stesa romana croccante alla tradizione partenopea, la manifestazione intende valorizzare ogni declinazione della pizza senza alcuna contrapposizione. Per Sebillo, infatti, la pizza va ben oltre la distinzione tra stili per abbracciare un significato umano molto più profondo: “La pizza è convivialità, è lo strumento per condividere ogni momento della nostra vita: festeggiare una laurea, consolare un amico o celebrare una guarigione. È un linguaggio universale. Io resto un innamorato della classica margherita napoletana, ma amo lasciarmi contaminare e sono sempre aperto a tutti i stili di pizza nel mondo.”

La tradizione della “ruota di carro”

Accanto alla visione organizzativa c’è la passione di chi la pizza la vive quotidianamente al banco, come Antonio Falco, maestro pizzaiolo dell’Antica Pizzeria da Michele, da oltre dodici anni impegnato nello sviluppo internazionale del marchio da Tokyo a Los Angeles. Falco ripercorre le origini del proprio percorso professionale e racconta il legame viscerale con una delle tecniche storiche più iconiche: “A Napoli questo mestiere ce l’abbiamo nel DNA. Per me è una vera vocazione: se ami quello che fai non lavori un solo giorno della tua vita. La mia specialità è la pizza ‘a ruota di carro‘, nata nel dopoguerra nei quartieri popolari per dare l’idea di un piatto più abbondante grazie a una stesura sottilissima al limite del panetto.”

Memoria gustativa e la realtà del mestiere

Il momento dell’assaggio si trasforma così in una vera e propria esperienza sensoriale, capace di rievocare vissuti personali, viaggi e legami affettivi attraverso la semplicità degli ingredienti. Guardando all’essenza del cibo e alle nuove generazioni che sognano di intraprendere questa carriera, Falco sottolinea la distanza tra la narrazione mediatica e la realtà del lavoro al banco: “Il cibo è memoria: mangiare una pizza significa lasciarsi trasportare dai ricordi, magari di un viaggio fatto a Napoli. A chi vuole diventare pizzaiolo dico che la ristorazione non è quella che si vede nei programmi TV. È un lavoro fatto al novanta per cento di sacrificio, costanza, metodo e grande passione.”