Pigiama Run: di corsa nei panni dei piccoli pazienti oncologici

La solidarietà indossa il pigiama. Torna il 18 settembre in oltre 35 città italiane la Pigiama Run, l’iniziativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) per sostenere, al passo o di corsa, i piccoli pazienti oncologici che trascorrono in ospedale tante ore della loro giornata con indosso quell’indumento, e le loro famiglie, che spesso devono spostarsi in altre Regioni per le terapie dei figli.

Sensibilizzare sui tumori pediatrici

“Non è soltanto corsa o camminata, ma un’occasione per passare del tempo insieme e aiutare a comprendere meglio la condizione dei bambini malati di tumore cercando di portare un po’ di allegria”, racconta Luigia Chirico, presidente di Lilt Terni Odv e già dirigente medico, in occasione dell’evento che si svolgerà al Parco “Emanuela Loi” nella città umbra, dove sarà allestito il Village in cui i partecipanti dalle 17:30 potranno ritirare il pacco gara prima dell’inizio vero e proprio dell’evento alle 19. La sezione provinciale ternana partecipa per la quinta volta alla Pigiama Run, organizzata nel mese della sensibilizzazione sui tumori pediatrici. In Italia ogni anno si registrano 2.500 casi di malattia oncologiche tra i bambini e gli adolescenti, con un tasso di sopravvivenza a cinque anni che raggiunge l’80%.

Le criticità

Se questi numeri sono positivi, c’è ancora da lavorare per quanto riguarda la capillarità e i costi delle cure, a cui vanno aggiunti anche quelli indiretti e non sanitari fanno salire le spese delle famiglie oltre i 34mila euro. Nonostante i centri specializzati e le reti oncologiche regionali si stiano diffondendo e strutturando sul territorio, persiste il fenomeno della migrazione sanitaria. Secondo il primo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale, dieci strutture in tutta Italia seguono il 75% dei pazienti. “La malattia del bambino diventa una messa alla prova per tutta la famiglia, già colpita dal dolore”, commenta Chirico, “nelle coppie c’è chi lascia il lavoro, oppure si dividono per stare con il figlio in ospedale o in un’altra città”.

Al fianco delle famiglie

Il ricavato dalla vendita dei biglietti per la manifestazione viene investito in progetti scelti dalla sezione provinciale. Da quando ha aderito alla Pigiama Run, Lilt Terni devolve parte del ricavato per aiutare le famiglie ad affrontare le spese mediche e quelle per il vitto e alloggio nelle altre località, Perugia come Firenze o Roma, e lo stesso farà anche quest’anno. Fortunatamente, con la costituzione della rete di oncologia pediatrica umbra, che ha come capofila la struttura di oncoematologia pediatrica del capoluogo, se un bambino deve fare una risonanza magnetica rimane nei confini della regione e l’oncologo può venire a eseguire alcuni interventi anche a Terni, evitando ai pazienti e alle famiglie lo stress dello spostamento.

Ospedali a misura di bambino

L’ospedale non è sempre un posto a misura di bambino, per questo è importante renderlo un luogo più vivibile per i piccoli pazienti, non solo oncologici. La Lilt ternana sostiene la riqualificazione delle sale d’attesa e degli ambulatori di pre-ospedalizzazione chirurgica, la Prehabiliation pediatrica, un ambiente dove la realtà virtuale immersiva accompagna la sedazione che precede un’operazione. “Quando vedono i camici o gli aghi i bambini si innervosiscono, così abbiamo deciso di contribuire a umanizzare queste stanze in modo da tranquillizzarli”, illustra la presidente, “con disegni alle pareti, il cielo stellato, un televisore che trasmette programmi adatti alla loro età”. “In questo modo, entrare in un ospedale per loro non sarà più un tabù”.

Mettere i piccoli al centro

Un aiuto la Lilt di Terni lo dà anche ad un’altra realtà locale che molto si prodiga per il benessere psicologico dei piccoli pazienti. “L’associazione I Pagliacci fa tanto per i bambini, dentro e fuori dall’ospedale, per farli giocare e divertire con le loro attività”. L’obiettivo di queste iniziative è infatti comune: “La cosa fondamentale è mettere il bambino al centro”.