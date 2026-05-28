PATH, nasce l’Osservatorio sull’IA: “Tecnologia sì, ma al servizio dell’uomo”

L’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali non vanno demonizzate, ma guidate con spirito critico per rimettere l’uomo – e il progetto di Dio – al centro del progresso. È questa la sfida lanciata da padre Marco Salvati, prelato segretario della Pontificia Accademia di Teologia (PATH). Al cuore della strategia si colloca il neonato Osservatorio della PATH, una realtà multidisciplinare unica nel suo genere. Superando i confini della sola speculazione dogmatica, l’Osservatorio si propone come un vero e proprio “laboratorio sul futuro”, capace di far dialogare la teologia con esperti di economia, educazione e ingegneria ambientale. L’obiettivo è analizzare l’impatto del digitale a 360 gradi: dai risvolti pedagogici sui giovani fino ai costi energetici dei grandi server. In un mondo dominato da colossi tecnologici e immensi interessi economici, la voce della Chiesa vuole levarsi come quella degli antichi profeti – pur piccola, ma efficace – per orientare l’innovazione verso la sostenibilità, la salvaguardia del Creato e la felicità dell’essere umano.

L’intervista

Partiamo dalle origini. Che cos’è esattamente l’Osservatorio creato dalla Pontificia Accademia di Teologia e quali competenze accoglie al suo interno?

“L’Osservatorio è una realtà nata in seno alla Pontificia Accademia di Teologia nella quale convergono competenze multidisciplinari. Come è normale che sia, sono presenti competenze teologiche, ma a queste si affiancano professionalità di carattere più strettamente educativo, tecnico ed economico. L’intenzione è quella di rilevare i problemi e le opportunità esistenti nel mondo contemporaneo legati alle tecnologie digitali, analizzandone ogni aspetto: dal consumo di energia allo sfruttamento degli spazi, fino alle conseguenze educative. Tutto questo in vista di una salvaguardia dell’idea di uomo, del suo rapporto con l’ambiente e dell’utilizzo delle risorse naturali. Per noi credenti, questo significa muoversi non soltanto a misura d’uomo, ma anche a misura del progetto di Dio, un progetto che riteniamo costruttivo e che ha come punto di approdo la felicità degli esseri umani e la salvaguardia dell’ambiente. È un lavoro complesso e interessante, ma confidiamo di condurlo con serietà, passione e fedeltà alla dimensione dell’uomo pensato alla luce di Dio”.

Oggi si parla molto di coniugare l’attenzione al creato — basti pensare all’enciclica Laudato si’ — con l’uso dell’intelligenza artificiale, intesa come strumento. In questo contesto, quanto è importante il percorso educativo per le future generazioni e per gli addetti ai lavori, al fine di rimettere Dio e la teologia al centro?

“È fondamentale. Vogliamo pensare la situazione attuale con intelligenza, attenzione e sensibilità. Questo significa scrutarla e valutarla con un sufficiente spirito critico, ma sempre con l’obiettivo di costruire un futuro di bene per tutti. Siamo fortemente interessati a far fruttare la sinergia e la visione dell’uomo propria della Chiesa Cattolica. Al tempo stesso, manteniamo un’assoluta apertura verso le opportunità offerte dalle tecnologie digitali: non si tratta affatto di demonizzarle, ma di rivalutarle e di custodirne la presenza e lo sviluppo”.

Dietro al mondo del digitale si muovono però interessi economici e geopolitici enormi. Come pensa che una voce teologica possa incidere in un panorama così complesso?

“Ci rendiamo perfettamente conto che dietro il mondo del digitale si muovono interessi di grandissimo profilo, spesso non facilmente controllabili. Tuttavia, la nostra preoccupazione, nel senso più nobile del termine, è quella di garantire un futuro che sia sostenibile per l’ambiente e per gli uomini; un futuro che sia motivo di felicità e non di preoccupazione, di rispetto e non di violenza, di serenità per quanto possibile. Crediamo e speriamo che la nostra voce, per quanto possa apparire piccola, saprà risuonare in maniera efficace per molte persone, proprio come faceva la voce dei profeti”.