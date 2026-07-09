Orfani di femminicidio, l’impegno dell’associazione OLGA per ricostruire il futuro

L’associazione prende il nome da Olga, la mamma di Giuseppe Delmonte il quale, per ben 25 anni, rimuove il cruento avvenimento avvenuto il 26 luglio 1997: Olga Granà, all’età di 52 anni, viene uccisa per strada con sette colpi d’ascia dal marito, il papà di Giuseppe. Un dolore immenso e devastante vissuto senza alcun supporto psicologico che lo porta a scappare dalla realtà, a recidere ogni contatto con il passato e ad inventarsi la sua storia, lontano dai suoi amici e affetti: “Sono orfano perché i miei genitori sono morti entrambi in un incidente stradale”. Per ben oltre 20 anni, questa è la verità che Giuseppe si costruisce e che racconta a chiunque lo conosce, in questa sua “seconda vita”, fino a quando davanti a uno psicoterapeuta, racconta la verità: “Mio padre è in carcere perché ha ucciso mia madre”. Da quel giorno Giuseppe inizia finalmente a “chiudere il cerchio con il passato” e a trasformare il dolore personale in “una straordinaria testimonianza di speranza, giustizia e responsabilità verso gli altri”. Il suo impegno è per gli orfani “speciali” affinché sia loro restituita la capacità di sognare una vita normale e felice.

L’intervista

L’intervista di Interris.it a Giuseppe Delmonte, presidente e fondatore dell’associazione OLGA-Educare contro ogni forma di violenza.

Come inizia l’avventura straordinaria dell’associazione OLGA – Educare contro ogni forma di violenza, che nasce il 15 aprile 2024?

“Dopo tanti anni di silenzio, nel quale ero piombato dopo quel drammatico accadimento, desidero tenere vivo il ricordo di mia madre. Grazie al percorso di psicoterapia che sono riuscito a pagarmi e che mi ha consentito l’elaborazione del dolore, ho iniziato a portare la mia testimonianza anche per trasformare il dolore in impegno sociale a favore di vittime particolarmente vulnerabili, connotate da una posizione di speciale precarietà, non solo emotiva ma anche economica. OLGA nasce con l’obiettivo di promuovere e tutelare i diritti, con particolare riferimento a persone di ogni genere ed età, che abbiano subito qualsiasi tipo di maltrattamento, violenza, abuso o aggressione fisica o psicologica”.

Qual è la mission di OLGA?

“Ho sempre avuto un sogno: fare il medico. Lo sognava anche mia madre per me. Mi è stato tolto. A 19 anni non ho più potuto avere questa possibilità né economica e tanto meno psicologica per affrontare un ciclo di studi così lungo. Oggi voglio lottare affinché ad altri orfani ‘speciali’ come me non sia impedito di realizzare i loro sogni e per ricordare a tutti di non girarsi mai dall’altra parte perché l’indifferenza uccide”.

Chi sono gli orfani “speciali”?

“Sono figli la cui madre è stata uccisa dal padre, vittime indirette o secondarie della violenza, in quanto ‘vittime viventi di un omicidio’ di cui, peraltro, non di rado sono stati testimoni. Orfani che presentano peculiari ricadute dal punto di vista psichico, comportamentale e relazionale”.

Come ritieni che debba essere fornita tutela gli orfani “speciali”?

“Sicuramente attraverso una presa in carico tempestiva e integrata, capace di offrire protezione, continuità e stabilità ai minori coinvolti. Nell’immediato è necessario e urgente un intervento multidisciplinare (dal punto di vista psicologico, legale, economico) che apporti cure specialistiche idonee a supportarli nel lento e doloroso processo di accettazione e superamento del trauma subìto; per gestire il turbinìo di emozioni, sfogare la propria rabbia e trasformare il dolore in riscatto e fiducia rinnovata. Non devono essere lasciati soli a gestire un trauma così devastante e devono ricevere sostegno economico anche per la piena realizzazione del loro diritto allo studio”.

Rispetto a quando sei rimasto orfano, quanto è stato fatto a livello legislativo?

“All’epoca siamo stati lasciati soli, completamente abbandonati, senza ricevere alcun supporto psicologico ed economico. Eravamo indifesi, senza tutele né leggi specifiche che prendessero in carico la nostra situazione. Noi orfani, vittime collaterali – a differenza dell’autore del reato che all’ingresso in carcere viene prontamente preso in carico ricevendo assistenza psicologica e magari può decidere anche di studiare – non avevamo nessuno; nel mio caso, ho dovuto anche rinunciare al sogno, condiviso con mia madre, di studiare medicina perché non me lo potevo permettere. Quando mia madre venne uccisa era il 1997; la legge sul femminicidio (L. n. 4 del 2018), che ha anche introdotto talune disposizioni volte a tutelare gli orfani di crimini domestici è arrivata soltanto 21 anni dopo. La disciplina del nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis del codice penale) è stata introdotta dalla l. n. 181 del 2025 entrando in vigore il 17 dicembre 2025”.

Un impianto normativo unitario e integrato di tutela chiaramente connotato da un’evoluzione significativa e progressiva?

“Certamente! E va in tale senso anche la proposta di legge n. 2715 presentata il 24 novembre 2025 che accoglie molte delle esigenze rappresentate nella Relazione 2025, anche dall’associazione OLGA, in Commissione femminicidio. Finalmente, attraverso l’istituzione del Registro nazionale, sarà possibile un censimento di quanti orfani ‘speciali’ hanno perso la mamma per mano del padre, perché ad oggi sappiamo quanti lupi ci sono sull’Appennino ma non sappiamo quanti sono gli orfani di femminicidio”.