“Oleoturismo”: ennesima risorsa italiana per ambiente, cultura e lavoro

L’oleoturismo consiste in una serie di attività culturali ed economiche, oggi in grande crescita, per approfondire la storia, gli strumenti e i prodotti legati alla lavorazione dell’olio extravergine d’oliva in Italia. L’“oro verde” rappresenta il focus di questa tendenza, in cui si ha la possibilità di conoscere le fasi della produzione, della conservazione e della distribuzione.

Da ricordare che, oltre, al piacevole gusto alimentare, l’olio extravergine d’oliva, elemento cardine della dieta mediterranea, ricco di vitamina E, contiene diverse proprietà benefiche per l’organismo umano, in quanto previene forme tumorali, patologie cardiache e il morbo di Alzheimer.

Tale forma di turismo, inoltre, costituisce una valida risorsa per l’occupazione locale offrendo la possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

Consente anche di valorizzare terreni e località che, altrimenti, rischierebbero l’abbandono, come avviene, purtroppo, per molti piccoli paesi dell’Italia, con la conseguente perdita del patrimonio culturale del territorio.

L’obiettivo dell’oleoturismo è quello di coinvolgere più persone e, al tempo stesso, più operatori del settore, tra cui agenzie di viaggio, ristoratori, albergatori e tutto ciò che ruota intorno all’indotto, nei dintorni, pur di offrire un’ampia gamma di servizi.

La normativa che disciplina l’oleoturismo

A livello normativo, fondamentale per l’istituzione ufficiale, è stata la legge di bilancio del 2020, la n. 160 del 27/12/2019 (commi 513 e 514), che ha equiparato, legittimamente, l’oleoturismo all’enoturismo e alla relativa disciplina. Gli standard di servizio e i criteri nazionali, sono stati fissati dal seguente Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 26 gennaio 2022, con particolare riguardo alle attività consentite, ai tempi e al regime fiscale.

Il comma 514 della legge di bilancio definisce l’oleoturismo: “Con il termine ‘oleoturismo’ si intendono tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

Fra i numerosi punti stabiliti nell’articolo 2 del Decreto Ministeriale, si legge: “L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche”. Si esclude, quindi, la ristorazione limitando all’offerta di prodotti non cucinati né trasformati.

Un turismo esperienziale che coinvolge scuole e visitatori

La visita guidata in una struttura del settore può coinvolgere anche le scuole. Gli alunni hanno, in tal modo, la possibilità di comprendere la storia e le fasi di lavorazione, di conoscere come si ottiene l’olio e di integrarsi maggiormente con l’ambiente circostante.

In un’epoca in cui la conoscenza dell’olio (e di altri prodotti) si sostanzia soltanto nell’acquisizione del bene finito, al supermercato, molti giovani e adulti non hanno idea di quali siano le varie fasi di lavorazione. Questo turismo esperienziale specifico può supplire alla mancata conoscenza.

Nel web sono presenti molti siti che offrono una gamma variegata di offerte, servizi, esperienze.

Fra questi https://www.turismodellolio.com/, portale di riferimento in cui è possibile scegliere l’attività preferita.

Le strutture offrono, in genere, la possibilità di raccogliere le olive, di passeggiare per gli uliveti, di visitare i frantoi, di scoprire la storia degli strumenti utilizzati nel passato, di degustare e di usufruire di attività culturali (musicali, teatrali, di scrittura) collegate.

Il turista ha anche la possibilità di acquistare prodotti del luogo, non solo di tipo alimentare ma anche profumi con essenze e aroma di olio.

Visto l’approssimarsi delle ferie estive, può essere opportuno rivolgersi anche a tale forma di turismo, in continua crescita.

Il libro dedicato all’oleoturismo e i dati di Coldiretti

Il professor Dario Stefàno e l’avvocata Fabiola Pulieri sono gli autori del volume “Oleoturismo” (sottotitolo “Opportunità per imprese e territori”), pubblicato da “Agra Editrice” nel novembre 2022. Parte dell’estratto recita: “Curato da Dario Stefàno, promotore della legge sull’oleoturismo, e Fabiola Pulieri, giornalista enogastronomica, il primo libro dedicato al turismo dell’olio è una guida utile non solo per i produttori olivicoli che vi possono trovare indicazioni e idee su come sviluppare la propria attività, ma anche per coloro che sono interessati a mettersi in viaggio alla scoperta dei territori in cui l’olio di oliva si produce, alle aziende già attive nel settore oleoturistico con musei e frantoi ipogei”.

Lo scorso 25 febbraio, Coldiretti ha pubblicato, al link https://www.coldiretti.it/economia/cresce-litalia-dellolio-37-di-oleoturismo-7-italiani-su-10-lo-considerano-patrimonio-culturale, numerosi dati del settore. Fra questi, si legge: “L’oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici del turismo enogastronomico. Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all’olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Il trend si inserisce nell’espansione globale del turismo del gusto, con interesse oltre il 55% tra tedeschi, francesi, americani, inglesi ed austriaci che vorrebbero venire in Italia a fare un viaggio in cui vivere esperienze enogastronomiche nei prossimi anni. […] L’Italia parte da un patrimonio unico: oltre 619 mila imprese olivicole e più di 500 cultivar, espressione di biodiversità e tradizioni millenarie. Accanto a degustazioni, visite ai frantoi e acquisti in azienda, aumenta la richiesta di esperienze immersive come itinerari tra ulivi secolari, cene in uliveto (scelte dal 71%), percorsi culturali e visite a frantoi storici. Toscana (29%) e Puglia (28%) guidano le preferenze, seguite da Sicilia (20%), Umbria (18%) e Liguria (15%)”.

Un modello di sviluppo per il territorio

L’oleoturismo, sostenuto da una notevole percentuale di incremento (37%) che impone importanti riflessioni non va considerato come una moda di passaggio o un’eccentrica variazione sul tema, da parte di turisti annoiati e in cerca di nuove emozioni che, una volta soddisfatte, saranno abbandonate. L’oleoturismo, al contrario, poiché consolidato nella specificità del territorio italiano, si propone con un modello che va al di là del semplice alimento, rappresentando un mondo identitario nel quale risulta piacevole immergersi e scoprire ogni sfaccettatura.

La crescita endogena del fenomeno ha invertito i flussi turistici: non sono più i produttori italiani a trovare nuovi sbocchi commerciali all’estero ma sono le aziende e i turisti stranieri a raggiungere il suolo del Belpaese.

Il fenomeno ha ridato slancio all’economia agricola e alle attività collegate al settore ma occorre sempre tener conto dell’enorme lavoro profuso e delle politiche di sostegno e sviluppo.

La riflessione di San Giovanni Paolo II sul valore dell’agricoltura

Il 19 marzo 1993, nel Discorso ai contadini dinanzi al Santuario di Maria Santissima della Lode (Torri in Sabina-Rieti), San Giovanni Paolo II affermò: “La fede, proprio come i vostri campi di frumento, i vostri frutteti, i vostri ulivi, ha bisogno di essere coltivata. Non basta averla ricevuta, né è sufficiente conservarla come un oggetto prezioso, nascosto in uno scrigno. […] Voi avete una fortuna diventata ormai rara, specie per quanti vivono nel rumore assordante delle città: quella di toccare con mano ogni giorno il miracolo della natura. A voi è dato di sentire, dentro la vita che sboccia, il mistero perenne della creazione”.

Il Pontefice, nell’occasione, profetizzò anche i rischi che, purtroppo, risuonano come attuali: “L’agricoltura di questa come di altre zone d’Italia è segnata da una fase di dura crisi, sia per i contraccolpi del riassetto economico collegato alle prospettive dell’unità europea, sia per i risvolti di un mercato internazionale, in cui le scelte dei grandi gruppi economico-finanziari multinazionali, non di rado guidate da criteri di puro profitto, sembrano non assicurare all’agricoltura prospettive di sviluppo e di stabilità. In tale orizzonte, se non intervengono adeguate misure di sostegno e di promozione, il lavoro agricolo, nonostante la sua indiscutibile e vitale importanza, rischia di essere sempre più marginale”.