“Nipoti di Babbo Natale”: un dono contro la solitudine degli anziani

Nel periodo natalizio, la solitudine delle persone anziane che vivono nelle case di riposo diventa ancora più evidente. Per contrastare questo isolamento, l’associazione “Un Sorriso in Più” promuove l’iniziativa “Nipoti di Babbo Natale”, un progetto che permette a chiunque di realizzare i desideri degli anziani ospiti nelle Rsa. Piccoli gesti capaci di portare gioia e calore a chi spesso si sente dimenticato. Interris.it ha intervistato Laura Bricola, responsabile del progetto, per scoprire come nasce questa idea e quali risultati ha raggiunto.

L’intervista a Laura Bricola

Come è nata l’iniziativa “Nipoti di Babbo Natale”?

“L’idea è nata nel 2018 con l’obiettivo di donare un momento di gioia e attenzione agli anziani ospiti delle case di riposo. Spesso queste persone si sentono dimenticate, soprattutto a Natale, una festa tradizionalmente vissuta in famiglia. Ci siamo chiesti: ‘Cosa possiamo fare per ridare loro il calore di quei giorni?’. Da qui, è nato il progetto che permette a chiunque di diventare ‘Nipote di Babbo Natale’ realizzando i desideri espressi dagli anziani”.

In cosa consiste esattamente il progetto?

“Gli anziani ospiti delle strutture esprimono un desiderio personale, che può essere un oggetto semplice o un’esperienza speciale. Questi desideri vengono raccolti e pubblicati sulla piattaforma online www.nipotidibabbonatale.it. Chiunque, da ogni parte d’Italia, può accedere al sito e scegliere quale desiderio realizzare, diventando così un ‘Nipote di Babbo Natale’. E’ possibile donare anche dall’estero: abbiamo avuto donazioni dall’Australia, dall’America, dalla Germania, dalla Russia… Una volta scelto il desiderio, il donatore si occupa di acquistare il regalo e di farlo arrivare alla struttura. O può scegliere, e non capita raramente, di portarlo personalmente alla persona anziana che così oltre all’oggetto riceve in dono anche una nuova amicizia”.

Quali tipi di desideri esprimono gli anziani?

“I desideri sono i più vari e spesso sorprendenti. C’è chi chiede un peluche, una bicicletta, uno smartphone…chi sogna di rivedere il mare, di fare un viaggio in aereo o di avere una giornata con un proprio caro. Non mancano richieste più particolari, come ritornare nel ristorante preferito o riguidare il camion dopo tanti anni. Spesso le richieste riguardano infatti il rifare attività che gli anziani svolgevano durante la loro vita lavorativa, come tornare per un giorno a lavorare alla cassa del supermercato. Ma il desiderio maggiormente espresso è quello di avere qualcuno che passi del tempo con loro. Tutti questi desideri ci insegnano che non servono gesti straordinari per fare la differenza, ma solo attenzione e affetto”.

Qual è la reazione degli anziani quando scoprono che il loro desiderio è stato esaudito?

“Ogni volta per loro è una grande emozione. Alcuni si commuovono, altri non riescono a credere che qualcuno, magari sconosciuto, abbia pensato a loro. Vedere il volto di un anziano illuminarsi alla consegna del suo desiderio è impagabile! Questo progetto non porta solo regali, ma anche dignità e riconoscimento, due elementi fondamentali per il benessere di una persona anziana”.

Quanti desideri sono stati realizzati finora?

“Ogni anno i numeri crescono. Finora abbiamo donato a oltre 8700 anziani in 450 case di riposo. Il progetto si è diffuso rapidamente grazie al passaparola e ai social media. Questo dimostra quanta voglia ci sia, da parte delle persone, di fare qualcosa di concreto per gli altri. Il nostro obiettivo ora è quello di ampliare la rete di case di riposo coinvolte. L’affetto e l’attenzione verso gli anziani non dovrebbero limitarsi al periodo natalizio, ma accompagnarli tutto l’anno. Per questo abbiamo istituito anche il progetto ‘Nipoti di penna’. Donare un regalo ad un anziano è un atto di amore che lascia il segno, non solo nella vita di chi riceve, ma anche in quella di chi dona. Diventare ‘Nipote di Babbo Natale’ è dunque un’esperienza che arricchisce tutti. Per questo invitiamo chiunque a partecipare: regalare un sorriso è un dono anche per noi stessi”.