Molte vite in una sola, Rosa Alfaro Guevara racconta la forza di rinascere

Una intensa testimonianza autobiografica dal titolo “Molte vite in una sola“. In questo libro Rosa Alfaro Guevara, operatrice sociosanitaria, attivista e scrittrice di origini peruviane residente a Roma, si racconta in un dialogo che intreccia memoria privata, impegno sociale e speranza. Dal viaggio dal Perù a Roma alla nascita della figlia Francesca, fino alla dolorosa prova della malattia del marito — colpito da Alzheimer e Parkinson — l’autrice ripercorre le tappe di un’esistenza complessa e ricca di rinascita. Dedicato alla figura materna e contrassegnato da una forte dedizione al sostegno dei bambini vulnerabili nel suo Paese d’origine, il libro si offre come una guida emotiva e un messaggio di riscatto per chi affronta le sfide dell’immigrazione, il dolore dell’assistenza ai cari malati e la ricerca di una nuova forza interiore.

L’intervista

Rosa, partirei proprio dal titolo del suo libro, “Molte vite in una sola”. Che cosa rappresenta per lei quest’opera? È solo un racconto autobiografico o qualcosa di più?

“Per me questo libro è un vero e proprio viaggio all’interno della mia esistenza, dalla mia nascita fino a oggi, ma è anche un viaggio che intreccia la vita di tante altre persone. Lo definisco ‘molte vite in una sola’ perché l’intensità e la velocità del mio vissuto sono state tali da farmi avvertire come se avessi attraversato più esistenze. È un percorso che raccoglie la mia infanzia, la mia carriera professionale, il matrimonio e infine la solidarietà, che per me rappresenta una creatura a sé stante”.

Il libro si apre con una dedica molto intima e sentita. A chi ha voluto dedicare queste pagine?

“Il libro è interamente dedicato a mia madre. È stata la donna che non solo mi ha dato la vita, ma mi ha insegnato a viverla, a essere forte e a lottare sempre. Ha sofferto molto nella sua esistenza; ricordo che, vedendola soffrire, a volte era come se il mio stesso cuore morisse, ma poi trovavo la forza di ricominciare. È una figura che porto e porterò sempre nel mio cuore”.

Nel corso della sua vita il dolore e il sacrificio si sono intrecciati a momenti di grande rinascita. Come si inserisce in questo contesto l’arrivo in Italia dal Perù?

“Ci sono stati tanti sacrifici e sofferenze, ma anche un profondo senso di gratitudine verso Dio. Quando sono arrivata dal Perù a Roma, ho vissuto la gioia della nascita di mia figlia Francesca. La sua presenza mi ha ridato la vita, mi ha fatto letteralmente fiorire di nuovo, permettendomi di lasciarmi alle spalle il passato e ricominciare. A questo si è aggiunto l’amore per mio marito: un uomo eccellente, straordinariamente intelligente, che si è dedicato a me offrendomi sempre grande protezione”.

Purtroppo, la vita vi ha posti di fronte a una prova durissima: la malattia di suo marito. Che cosa ha significato per lei affrontare quel periodo?

“Dopo trent’anni insieme, mio marito è stato colpito da Alzheimer e Parkinson contemporaneamente. Due malattie devastanti che lo hanno consumato piano piano. La cosa più dolorosa è stata accorgersi del momento in cui lui stesso ha compreso di stare perdendo qualcosa: quando ha smesso di guidare la macchina da solo, per me è stato come morire dentro. Sentirsi impotente di fronte al lento spegnersi della persona che ami è un’esperienza devastante. Sono passati cinque anni, ma il dolore di quel segno profondo è vivo come se fosse oggi”.

Nonostante il dolore, il libro trasmette anche tanta luce, legata in particolare al suo impegno nel sociale. Di che cosa si tratta?

“Sì, il libro racchiude anche la gioia di aver condiviso tanto con chi aveva bisogno. La mia felicità più grande è che continuo a lottare per i bambini del Perù, offrendo loro aiuto concreto. Questo libro chiude tanti cerchi, ma tiene aperta la porta della solidarietà”.

Qual è il messaggio fondamentale che vorrebbe trasmettere a chi leggerà il suo libro, in particolare ai giovani e a chi vive situazioni di sofferenza o di immigrazione?

“Vorrei che questo libro fosse un insegnamento di speranza. Molte persone che lo hanno già letto si sono emozionate e hanno pianto perché si sono riviste nelle mie parole. Parlo anche dell’esperienza dell’immigrazione: del trovarsi in un Paese straniero senza conoscerne la lingua, dove tutto è diverso, e della necessità di rinascere, crescere e accettare la nuova realtà. Non tutti hanno la fortuna che ho avuto io con mio marito; molte persone affrontano questo percorso in solitudine e, senza una base solida, soffrono ancora di più. Con questo libro desidero dare un segno forte per la comunità degli immigrati e per chiunque si trovi in difficoltà: sì, possiamo farcela. Anche in un altro Paese, di fronte a qualsiasi avversità, è possibile andare avanti e risorgere”.