Migrazione sanitaria: i costi delle cure lontano da casa

Ogni anno centinaia di migliaia di persone sono costrette a lasciare la propria regione per ricevere cure adeguate, spesso percorrendo centinaia di chilometri. È la migrazione sanitaria, un fenomeno che mette a dura prova il principio costituzionale del diritto alla salute. La distanza pesa su pazienti e famiglie in termini economici, lavorativi e umani. Interris.it ha parlato di questo fenomeno con il dott. Stefano Gastaldi, direttore generale di CasAmica, organizzazione impegnata da quarant’anni nell’accoglienza di chi è costretto a curarsi lontano da casa.

L’intervista

Dottor Gastaldi, Come possiamo definire il fenomeno della migrazione sanitaria?

“È un grave fenomeno di diseguaglianza sociale. La Costituzione sancisce il diritto alla salute, cioè alla cura, ma questo principio fatica a realizzarsi: centinaia di migliaia di cittadini di ogni età sono costretti, non per scelta ma per obbligo, a spostarsi anche di centinaia di chilometri, perché le strutture di eccellenza sono concentrate al Nord e quasi assenti al Sud”.

Manca ancora la consapevolezza del fenomeno.

“Esatto. Un’indagine del 2024, commissionata ad ADNKronos tramite MGDifferent, rivela che il 20% dei meridionali rinuncia a curarsi per motivi economici. Lo si è definito fenomeno fantasma: nonostante i grandi numeri, manca ancora una vera consapevolezza.”

Come incide sui costi per le famiglie e sul diritto alla cura?

“Per molte famiglie la cura è impossibile per motivi economici. I costi diretti sono viaggio, vitto e alloggio; quelli indiretti toccano il lavoro e l’organizzazione familiare, perché un familiare spesso si assenta per mesi. Per oncologia e trapianti i percorsi sono lunghi e ripetuti: noi stimiamo 7-8 mila euro, anche oltre i 10 mila”.

I costi sono molto elevati.

Sì. Il problema economico spesso subentra col tempo, e non sono previsti sostegni né per le famiglie né per il terzo settore. CasAmica fa accoglienza da 40 anni, chiedendo contributi molto inferiori al prezzo di mercato, grazie a raccolta fondi e bandi.”

Come sta operando CasAmica su questo versante?

“CasAmica opera su diversi versanti. Con il Comune di Milano, ad esempio, abbiamo ottimi rapporti: vogliamo rendere i milanesi consapevoli che la città accoglie circa centomila malati l’anno, accompagnatori compresi. Con la Regione, attraverso la rete ‘A casa lontani da casa’, di cui siamo fondatori, chiediamo che la nostra attività sia riconosciuta come alloggio sociale e non extra-alberghiero, con criteri più semplici per le piccole realtà, scoraggiate dalla burocrazia”.

L’attenzione ai bisogni delle persone è fondamentale.

“Sì. In Parlamento abbiamo presentato un progetto di legge sul Family Care, attualmente fermo. Manca una politica alta, capace di trovare l’accordo sui bisogni delle persone. Non facciamo lobby, ma andiamo avanti, con grande fatica.”

A Segrate avete costruito una nuova struttura. Quante persone potrà accogliere? Quali sono le sue caratteristiche?

“Il progetto 3000 è la prima struttura da noi interamente progettata: circa 1.500 metri quadri di edificio più 1.500 di giardino. Avrà oltre 75 posti letto in una trentina di soluzioni abitative, con spazi per adulti e per bambini, alloggi più ampi per le famiglie e camere isolate per i trapiantati”.

Ci sarà uno spazio ambulatoriale e riabilitativo.

“Sì. La novità è uno spazio ambulatoriale e riabilitativo, nato con il coinvolgimento dell’ospedale: i pazienti potranno ricevere alcune cure dove vivono, perché non si cura il malato senza curare la persona. Sarà un lavoro a quattro mani, in primis con il San Raffaele ma non solo. Il progetto è anche partecipato: associazioni e fondazioni del terzo settore potranno affidarci i propri malati, mentre altre offrono servizi come la navetta gratuita o la prevenzione. Infine, vuole integrarsi con il territorio di Segrate.”

Quali sono i vostri auspici per il futuro sul tema della migrazione sanitaria e del diritto alla cura?

“Ci auguriamo che se ne parli sempre di più e meglio, e che si istituiscano tavoli di confronto tra ambito sanitario, sociale ed economico, perché il terzo settore da solo è impotente. Vorrei che si considerassero i bisogni economici di chi fa più fatica. So che le risorse sono poche, ma, come dice una mia amica politica, il problema è come vengono spese. Speriamo in confronti che mettano davvero al centro i bisogni delle persone.”