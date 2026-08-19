Mediterraneo, temperature record e specie aliene: l’allarme sul granchio blu

Il Mar Mediterraneo sta vivendo una trasformazione sempre più evidente, con temperature marine eccezionalmente elevate che incidono sugli equilibri degli ecosistemi, sulla biodiversità e sulle attività legate alla pesca. Tra gli effetti osservati vi è anche la crescente presenza di specie aliene, come il granchio blu, che in alcune aree ha raggiunto concentrazioni significative. Un fenomeno che richiede monitoraggio e attenzione, anche alla luce dei cambiamenti che interessano le comunità costiere e le filiere produttive. Interris.it ha intervistato il professor Alberto Felici, direttore del Master Marac dell’Università di Camerino.

L’intervista

Professor Felici, la temperatura dei mari sta continuando ad aumentare, quali sono le conseguenze principali sulla biodiversità marina e sulla pesca?

“Le temperature dei mari, e in particolare del Mediterraneo, sono molto alte: hanno superato stabilmente i 33 gradi. Questo significa che ci troviamo di fronte a condizioni ambientali completamente diverse da quelle nelle quali le nostre specie hanno costruito questi ecosistemi e le relative filiere produttive, dalla pesca all’acquacoltura. Cambia la quantità di ossigeno disciolto nell’acqua e cambiano gli adattamenti delle specie. Alcune si spostano e migrano, comprese quelle tipiche dei nostri mari”.

Oggi, anche le specie aliene stanno risentendo di questi cambiamenti…

“Esatto, anche le specie aliene risentono di questi cambiamenti: il granchio blu, ad esempio, è favorito dalle nuove condizioni climatiche, ma con l’aumento delle temperature anche alcune specie aliene iniziano a mostrare segnali di sofferenza. È un cambiamento di cui non riusciamo ancora a definire pienamente la portata: sappiamo che sarà importante e avrà un forte impatto”.

Cosa ci dicono gli studi in merito su questa specie e cosa ci può dire dell’attualissimo caso di Vendicari in cui anche lei è coinvolto?

“Alcune zone stanno registrando una presenza molto elevata del granchio blu, assumendo così i connotati di una vera e propria emergenza. Un esempio è quello della Riserva Naturale Orientata di Vendicari, nel Siracusano. Il fenomeno, rilevato nella prima metà di agosto, è oggetto di attività di osservazione, campionamento e rimozione mirata da parte dell’Università degli Studi di Catania, con Francesco Tiralongo, in collaborazione con l’Università di Camerino e il master Marac, da me diretto ed in collaborazione e coordinamento con Giancarlo Perrotta, dirigente provinciale del Dipartimento Sviluppo Rurale”.

La concentrazione elevata desta preoccupazione…

“Sì, a preoccupare non è la presenza della specie, conosciuta nell’area da diversi anni, ma la grande concentrazione raggiunta improvvisamente in alcuni settori della riserva. Tutto ciò merita la massima attenzione e non può essere sottovalutato anche se l’opera di monitoraggio che da anni facciamo anche in questa area e le attività di formazione che UNICAM svolge sul territorio hanno permesso di contenere l’emergenza; inoltre non dimentichiamo che in quell’area opera anche il prof. Tiralongo che è il docente di gestione delle specie aliene nei nostri corsi”.

In questo difficile momento che ruolo possono avere i pescatori e le comunità costiere?

“I pescatori e le comunità costiere sono tra i più interessati da questo fenomeno, e i pescatori ne sono le prime vittime. Da oltre un quarto di secolo è scientificamente documentato che i cambiamenti climatici avrebbero avuto un impatto sulle risorse ittiche, determinandone una diminuzione quantitativa e qualitativa e quindi un pescato minore e di diverso valore. Le proiezioni elaborate 25 anni fa si sono purtroppo rivelate corrette”.

Il mare sta progressivamente mutando..

“Esatto, il mare sta cambiando, ma sono i pescatori a conoscerlo. Il mare non diventerà un deserto, sarà popolato da specie che sostituiranno altre. Per gestire questi nuovi ecosistemi saranno fondamentali le conoscenze di chi vive e lavora sul mare. È necessario preservare questo patrimonio di competenze e favorire il ricambio generazionale, anche attraverso un giusto reddito e la valorizzazione del lavoro.”

Guardando al futuro, la Blue Economy che ruolo può avere per preservare i mari?

“La Blue Economy, intesa come sostenibilità, può avere un ruolo se pone al centro i cambiamenti climatici e la necessità di riadattare le nostre comunità, le filiere produttive e il nostro modo di pensare. Se ragioniamo su un modello che non punti soltanto alla redditività legata al mare, ma anche alla sostenibilità di questa redditività e al nuovo ambiente marino che avremo, allora può avere un senso. Altrimenti parliamo di una cosa, mentre tra le mani ne abbiamo un’altra”.